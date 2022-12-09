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Бывшего ведущего "Дождя" Коростелева, который сказал, что телеканал помогает армии РФ, внесли в "черный список", - МВД Латвии

коростельов

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внес в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, высказывания которого о поддержке российской армии вызвали скандал и привели к аннулированию лицензии "Дождя" в Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд.

В течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в Административном окружном суде.

"Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, по мнению Службы, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы", - отмечает издание.

Напомним, 1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал русской армии. Коростелева уволили.

Власти Латвии оштрафовали "Дождь" на 10 тыс. евро за слова о помощи российской армии, а также за то, что телеканал обозначил оккупированный Крым на карте как территорию РФ.

Также российский телеканал "Дождь" лишили лицензии на вещание в Латвии.

Автор: 

Латвия (1331) черный список (107) телевидение (897)


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Топ комментарии
+11
Очередной хороший узкий оказался длб бл. Какая неожиданность!(нет)
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09.12.2022 18:33
+8
Коростелев проболтался и спалил всю контору. В итоге он плохой, а "Дождь" хороший?
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09.12.2022 18:52
+8
Vsjo otlichno, Dozdj bolshe vopshe nebudit unas Latvija litj nacistko-fashistkuju propagandu roSSiji i obesnili chto xoroshie rosijani tolko 200...
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09.12.2022 19:18
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О! Генацвале на заметку!
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09.12.2022 18:28 Ответить
Очередной хороший узкий оказался длб бл. Какая неожиданность!(нет)
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09.12.2022 18:33 Ответить
Краще би до чорного мішка.
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09.12.2022 18:34 Ответить
Байки про хороших росціян розвінчані. Хороший сруцкий - ................... )(уйлова ванішвілівська маріонетка з Грузії так не вважає, але це на совісті грузин.
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09.12.2022 18:36 Ответить
так само як русские ещенарожалки переживают за своих абортьішей, после того, как те ушли на фронт. а до єтого не пускать мужиков на фронт - мозгов не хватает. так и у єтого дождя: не помагают не попасть на фронт, а реально помагают убивать украинцев тем, что чмобикам помагают вьіживать.
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09.12.2022 18:51 Ответить
Если бы россияне сами снесли своих вертухаев и воров у власти вместе с остальными дондонами и стали навести порядок сами у себя, они потеряли бы меньше людей чем было убито в боях с ВСУ и по другим обстоятельствам, связанным с т.н. СВО. Плюс сохранили бы репутацию и будущее страны. Но что возьмёшь с потомственными рабами?
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09.12.2022 20:57 Ответить
латыши не рабы
но почему у вас два олигархаов утина работает ???? и один из них исполнитель мин обороны параши
что не так с не рабами ?? может бы вы выкинете дружков путина ??
или как ???
рабы
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09.12.2022 22:53 Ответить
Если такие имеется и о них стало известно, значит службе безопасности они уже известны. И в удобном момент будет посланы лесом. Впрочем займитесь Иванишвили и его приспешниками, пока Грузию тот не отдали ***** за безценок. И заканчивайте приём россиян, а то скоро Кремлю для аншлюса даже танков не понадобится. Просто сделает референдум по максимуму голосов.
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09.12.2022 23:29 Ответить
о них стало известно
они уже лет 9 работают у вас
но вам стало известно
Про Иванашвилли мы без вас разберёмся
Иваншвили не помогает армии орков , в отличии от Вас
не рабы Латыши рабы россияецы и мы
ДБ
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09.12.2022 23:34 Ответить
никто тут не сделает референдумов наши спец службы работают
учите грузинский и читай наши СМИ
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09.12.2022 23:35 Ответить
Коростелев проболтался и спалил всю контору. В итоге он плохой, а "Дождь" хороший?
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09.12.2022 18:52 Ответить
Vsjo otlichno, Dozdj bolshe vopshe nebudit unas Latvija litj nacistko-fashistkuju propagandu roSSiji i obesnili chto xoroshie rosijani tolko 200...
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09.12.2022 19:18 Ответить
Відомо, що українці (?) можуть запросто з друга зробити ворога, як зараз, коли із-за однієї паршивої вівці роблять ворожим весь канал, котрий ту вівцю негайно викинув...
Хоча нам друзі зараз ой як треба!
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09.12.2022 22:20 Ответить
Та він просто розголосив те. що є. Ці дожді ФСБшна креатура.
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09.12.2022 19:39 Ответить
это большая победа на путиным
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09.12.2022 20:21 Ответить
Хороших рюZkих не существует и национальности такой тоже..миф этот создал Джугашвили в 1932 году,когда начали выдавать новую пурпурныю книжечку типа паспорт СССР дохлого..до этого года в документах совков писали Великоросс...
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09.12.2022 20:22 Ответить
вы большой специалист по национальностям
пишите диссертацию на эту тему
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09.12.2022 20:49 Ответить
Кстати Эстония сделала тоже самое что и Латвия..крысам мавзолейным запрещено вешать Пургу вонючуюю и пропаганду дерьма с вонизмом от мавзолейных Шизофреников...
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09.12.2022 20:28 Ответить
Кстати штаб-квартира Дождя находится в Голландии...😝а не на вонючке Мацковии...
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09.12.2022 20:31 Ответить
во Франции она находиться молодец ты
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09.12.2022 20:44 Ответить
Не парься мавзолейный..свою информацию я проверяю очень дотошно,, прежде чем сюда кнопить😝😝😝хрюкни. Путлер Капут..сцышь...🤣🤣🤣
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09.12.2022 20:51 Ответить
Тупе, аж світиться
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09.12.2022 22:22 Ответить
как не раз писал Аркадий Бабченко в ********* нет оппозиции а есть имперцы в другой обёртке.ну может быть по моему мнению,Новодворская,Немцов,Политковская ещё тянут на оппозиционеров.а вообще настоящий оппозиционер по моему мнению всегда русофоб и ненавистник *********.
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09.12.2022 21:20 Ответить
Это точно. Или заядлый ымперец или анти-русский. Другого не получится.
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09.12.2022 21:43 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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09.12.2022 21:39 Ответить
Московляне считает себя пупом земли и работники "Дождья" не исключение. Другие народа для них считается унтерменшами, которых можно игнорировать и унижать как захочется. Их не раз предупреждали, что они находится в другой стране, где прежнее имперская наглость и высокомерие не прокатит. Не реагировали. Нам это окончательно надоело. Пусть едет там где можно срать на местную историю и законы. Но это точно не будет у нас.

Вчера Бабченко про них высказался предельно точно. Там нечего добавить.
https://www.youtube.com/watch?v=SMk788-WJ84
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09.12.2022 21:41 Ответить
mne nravitsya telekanal dozhd ,no za slova nado otvechat,libo ty za ukrainu libo za rashku -nel'zya byt' poseredine.
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09.12.2022 21:53 Ответить
А тем временем украинцы на каналах в Zello транслируют российский наратив и рассказывают что надо разговаривать с россиянами.Канал Майдан Київ.Владелец Тарпан с Днепра,редкий сволочь.
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09.12.2022 21:58 Ответить
https://uatv.ua/uk/dozhd-prypynyvsya-chomu-v-********-baltiyi-zablokuvaly-opozytsijnyj-rosijskyj-telekanal/
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09.12.2022 22:02 Ответить
Так надо весь состав дождя внести в черный список, Коростелев же просто проболтался о том, что делает дождь
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09.12.2022 23:56 Ответить
Да ничего они не поддерживают. Видно было что этот Коростелев просто хотел притвориться своим для кацапов, но неудачно выразился. Как без этого в чем-то убеждать русских? Дура владеющая каналом начала увольнять, а потом извиняться и просить работников вернуться обратно. Эмоциональные латыши запретили работать каналу который живет и базируется в Латвии. В общем идиотизм в квадрате.
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10.12.2022 02:28 Ответить
Эмоциональные латыши...
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10.12.2022 12:36 Ответить
обычный кацапский ******* рядящийся в оппозиционера!
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10.12.2022 19:08 Ответить
 
 