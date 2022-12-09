Бывшего ведущего "Дождя" Коростелева, который сказал, что телеканал помогает армии РФ, внесли в "черный список", - МВД Латвии
Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внес в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, высказывания которого о поддержке российской армии вызвали скандал и привели к аннулированию лицензии "Дождя" в Латвии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд.
В течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в Административном окружном суде.
"Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, по мнению Службы, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы", - отмечает издание.
Напомним, 1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал русской армии. Коростелева уволили.
Власти Латвии оштрафовали "Дождь" на 10 тыс. евро за слова о помощи российской армии, а также за то, что телеканал обозначил оккупированный Крым на карте как территорию РФ.
Также российский телеканал "Дождь" лишили лицензии на вещание в Латвии.
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но почему у вас два олигархаов утина работает ???? и один из них исполнитель мин обороны параши
что не так с не рабами ?? может бы вы выкинете дружков путина ??
или как ???
рабы
они уже лет 9 работают у вас
но вам стало известно
Про Иванашвилли мы без вас разберёмся
Иваншвили не помогает армии орков , в отличии от Вас
не рабы Латыши рабы россияецы и мы
ДБ
учите грузинский и читай наши СМИ
Хоча нам друзі зараз ой як треба!
пишите диссертацию на эту тему
Вчера Бабченко про них высказался предельно точно. Там нечего добавить.
https://www.youtube.com/watch?v=SMk788-WJ84