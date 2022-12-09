Бывшего ведущего "Дождя" Коростелева, который сказал, что телеканал помогает армии РФ, внесли в "черный список", - МВД Латвии

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внес в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, высказывания которого о поддержке российской армии вызвали скандал и привели к аннулированию лицензии "Дождя" в Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Коростелев работал из Грузии, у него нет латвийской визы или вида на жительство, поэтому его нельзя привлечь к ответственности в Латвии, можно только запретить ему въезд.

В течение месяца Коростелев имеет право обжаловать это решение в Административном окружном суде.

"Несмотря на пояснения, данные позже представителями телеканала, по мнению Службы, недопустимо распространение в информационном пространстве Латвии информации, призывающей общественность поддержать российские оккупационные силы", - отмечает издание.

Напомним, 1 декабря ведущий "Дождя" Алексей Коростелев попал в скандал из-за таких слов в эфире о военнослужащих РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте". Главный редактор канала Тихон Дзядко заявил, что телеканал никогда не помогал русской армии. Коростелева уволили.

Власти Латвии оштрафовали "Дождь" на 10 тыс. евро за слова о помощи российской армии, а также за то, что телеканал обозначил оккупированный Крым на карте как территорию РФ.

Также российский телеканал "Дождь" лишили лицензии на вещание в Латвии.