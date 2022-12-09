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"Броварской завод пластмасс" под атакой рейдеров, на предприятие ворвались неизвестные, - СМИ

9 декабря на территорию "Броварского завода пластмасс" ворвались неизвестные. А незадолго до этого акционеры и руководство предприятия заявили о рейдерстве со стороны ООО "Стар Инвестмент ВАН", якобы подчиняющегося пророссийскому олигарху и родственнику Медведева Виктору Полищуку.

Об этом сообщает "СтопКор".

О событиях, которые разворачиваются на территории завода, сообщает с места журналистка Наталья Дигтяр.

"Руководство и акционеры ранее уже заявляли о рейдерском захвате "Броварского завода пластмасс" и похоже, что прямо в эти минуты предприятие пытаются захватить", - рассказала она.

По словам Дигтяр, на территорию завода зашли неизвестные лица, а также правоохранители, наблюдающие за происходящим на месте.

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Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН" показали выписку из реестра, который якобы предоставляет им право собственности на имущество завода. Впрочем, в самом предприятии подчеркивают, что перерегистрация была осуществлена противоправно.

Один из мужчин, зашедших на территорию завода, представился Сергеем Колесником и заявил, что заключил договор с полицией охраны для охраны объекта.

Броварской завод пластмасс под атакой рейдеров, на предприятие ворвались неизвестные, - СМИ 01

Отметим, ранее акционеры предприятия обвинили ООО "Стар Инвестмент ВАН", которое подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику экс-президента российской федерации Дмитрию Медведеву в рейдерстве.

По словам председателя правления завода Валерия Рудя, общество "Стар Инвестмент ВАН" 21 ноября 2022 года незаконно "переписало" на себя имущество "Броварского завода пластмасс" по ипотечному договору, а способствовал в этом частный исполнитель Ярослав Бережной.

"СтопКор" обращался с информационными запросами к представителям ООО "Стар Инвестмент ВАН" и "Gulliver", впрочем, ответов так и не получил.

Пока журналистов не пускают внутрь предприятия на основании следственных действий.

Автор: 

Бровары (337) рейдерство (918)


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Топ комментарии
+52
За незаконне вторгнення на приватну власність законодавчо дозволити стріляти на ураження як у штатах. Вкупі з чесними судами рейдерство зникне як явище і "молодики спортивної зовнішності" будуть шукати заробіток деінде
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09.12.2022 18:36
+48
виходить що в українців різні війни- одні героїчно гинуть на передовій а інші користуючись моментов збільшують свої статки!
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09.12.2022 18:37
+21
Это жабо-гадюкинг какой-то.

Повестки всем в зубы.
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09.12.2022 18:40
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Правила форума Совет форумчан
За незаконне вторгнення на приватну власність законодавчо дозволити стріляти на ураження як у штатах. Вкупі з чесними судами рейдерство зникне як явище і "молодики спортивної зовнішності" будуть шукати заробіток деінде
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09.12.2022 18:36 Ответить
Завод значить погано захищений був бо якби було б багато охорони зі зброєю цих всіх рейдерів знищили б що і треба під час війни
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09.12.2022 18:37 Ответить
Завод давно не працює, і там купа орендаторів...
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09.12.2022 18:54 Ответить
Мабудь хоче знести будівлі і будувати жилье
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09.12.2022 19:56 Ответить
виходить що в українців різні війни- одні героїчно гинуть на передовій а інші користуючись моментов збільшують свої статки!
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09.12.2022 18:37 Ответить
Ви взагалі статтю читали? У вас "українців" сім'я Дімона Медведева (це той алкаш з айфоном в рашці) завод віджимає, а ви взагалі не розумієте що трапилося. 73% б-ть. Боневтік б-ть.
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09.12.2022 19:06 Ответить
Ви мислите поверхнево. Людина, мабуть, мала на увазі ту частину українського суспільства, яка цьому сприяє. То ж бо як взяти і захопити, а поліція спостерігає збоку
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09.12.2022 19:25 Ответить
Про "народну" владу в Броварах :

https://brovary.net.ua/spetsoperatsiia-na-vyperedzhennia-ihor-sapozhko-uzurpuvav-vladu-za-pidtrymky-opozytsii/
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09.12.2022 18:38 Ответить
там прокуратура повинна тягати цілодобово цих сапожок, а жінка сапога вже в облраді))?))
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10.12.2022 00:57 Ответить
Это жабо-гадюкинг какой-то.

Повестки всем в зубы.
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09.12.2022 18:40 Ответить
класне ставлення до служби в ЗСУ

добровольці, тероборона тощо мають відчувати себе ідіотами?
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09.12.2022 19:08 Ответить
Ни в коем случае. Это как врача могут призвать в сложной ситуации.

Разьясняю: такие высококвалифицированные рейдеры крайне необходимы стране на Крымском направлении.
Там сейчас ВСЕ сертификаты собственности после 2014 недействительны.

Военком просто делает свою работу.
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09.12.2022 19:12 Ответить
схоже ви не розумієте

захист своєї Батьківщини це турбота про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, своїх співгромадян, сусідів, бабцю тощо

люди ризикували життям на Майдані і боронять свою країну не тому що тупіші за вас а тому що здатні це зрозуміти

в вас є СВОЯ країна і якщо ви її просрали то нах ви потрібні в іншій? ви ніколи там не будете рівним з тими що за боролися і працювали на користь своєї країни, і це справедливо, як на мене

ви за Зєлю голосували?
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09.12.2022 19:38 Ответить
1) Мой шурин пошел добровольцем. Так вот, недавно ему командир предложил съездить домой на недельку другую, отдохнуть. Ну, правда, за свой счет
По повестке такое никому не предлагают. Почуствуйте разницу?

Добровольцам всегда уважения в разы больше. Но, к сожалению, не всегда можно обойтись только ими.
А те, кто в такое время мутит "схемы" - а куда им повестку выдать прикажете??? В Баден-баден?

2) " в вас є СВОЯ країна " -это не ко мне, за этим к Цареву.

3) нет, а Вы?

Я с 2004 не голосую
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09.12.2022 19:53 Ответить
з тих хто "мутит "схемы"" краще формувати окремі частини і не змішувати з нормальними людьми, мені особисто не дуже б посміхалося якби мене в бою прикривав такий типочок

я за Пороха

клепки щоб зрозуміти що "внє політікі" лише до певного моменту - висточає
як і для того щоб з повагою ставитися до тих кто зараз гине на фронті
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09.12.2022 20:12 Ответить
1) з тих хто "мутит "схемы"" краще формувати окремі частини і не змішувати з нормальними людьми - 100% безусловно, согласен.

2) Он екс-президент, официальный кандидат. Что-то мне подсказывает, что останься он президентом, Чонгар бы не разминировали...

3) " клепки - висточає ... " - После 24.02.2022 все кто был вне политики должны были сделать выбор. Ну что ж, значит я бендеровец. Да, теперь да...
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09.12.2022 20:24 Ответить
а що, потрох рейдеські захоплення скасував ?? а, ну так - він жеж "не мав повноважень" щось з тим зробити ......
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09.12.2022 20:28 Ответить
ні, не скасував, також не скасував вбивства, крадіжки, подружні зради, хвороби і смерть, але хоча б намагався реформувати наприклад судову систему, яка і лежить в основі рейдерскіх захоплень, бо вони відбуваються саме за рішенням продажного судді
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09.12.2022 21:28 Ответить
....тобто - нічого не зробив....
Але ні, зробив - повернувся до списку "форбс" ....
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09.12.2022 22:10 Ответить
катапультою в раїсю
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09.12.2022 19:25 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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09.12.2022 18:45 Ответить
не здивуюся якщо ці рожі покажуть ксіви героїв України,які зламали карк злому Путеню. кого було нагороджено першим за героїзм у 2022? Колю Котлєту,за оборону Мукачева!
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09.12.2022 18:53 Ответить
При ***** рейдерили агропідприємства, при зеленому гівнюку, навіть під час війни, рейдерять все. "Людина року", ти не о)(уїв?!
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09.12.2022 18:45 Ответить
Де поліція ..на 102 дзвонили ? Що там кажуть
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09.12.2022 18:46 Ответить
Поліція бере участь...
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09.12.2022 18:56 Ответить
" Ви подзвонили до "Пункту Незламності" який створено завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак. Дякуємо за дзвінок."
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09.12.2022 19:03 Ответить
ночью котлета лазила по чужим предприятиям. это продолжение банкета, захотел повторить?
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09.12.2022 18:47 Ответить
Поки цвєт генофонду гине за право нас - бути нацією, +за підтримки ващє сторонніх країн 😴 - ми ж щодня транслюємо світу чергову серію серіалу "укрсомалі" , зранку: "Три зами Трухи", ввечері оце "Як зять Мєдвєдєва завод на Вкраїні собі приписав"... 😬
Риторичне питання... для чого ми такі, і яке в нас майбуття? 🙄
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09.12.2022 18:47 Ответить
"...о, б...ська Данія, пі...ць всім сподіванням..."(с)Митець
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09.12.2022 20:19 Ответить
воєнкома привезіть з чистими бланками повісток, до тих "молодиків"!!!!
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09.12.2022 18:48 Ответить
...й воєнком "домовиться" з ними за якісь "жалюгідні 2-3 тищі доларів" з носа...
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09.12.2022 20:21 Ответить
Кому война.....
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09.12.2022 18:48 Ответить
нормально. Почався розпад Зе-режиму.якщо у військовий час рейдери відкрито відбирають щось велике,значить вони впевнені в безкарності і підтримці всіх цих мєнтов,сбу,судів і влади веселих членограїв...
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09.12.2022 18:49 Ответить
Уродам війна пофігу.
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09.12.2022 18:51 Ответить
В країні, де вся влада захоплена зельоними і олігархами, ніякі "невідомі" не можуть нічого захоплювати.
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09.12.2022 18:59 Ответить
а що, при шоколадних і олігархах цього не було ? що змінилося ??? хфаміліі ???
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09.12.2022 20:16 Ответить
Було ж звичайно. Але там були спроби рейдернути дійсно "невідомими", яких потім поліція та спецура в'язала. Виявлялись людьми Бені, або другими не прикритими владою "ліцамі". А тепер на такі кроки йдуть якраз сили під крилом влади. От про що я. Той же Беня. З ріщницею, що ніхто його в'язати не буде. Навпаки. З 2019 він не території України відіграв абсолютно всі суди, і повернув собі все що забажав, та ще й регулярно звільняється від мільярдних боргів за несплачені податки.
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10.12.2022 12:26 Ответить
... то, знову Пашинський
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09.12.2022 19:00 Ответить
але він не був зеленим !!!
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09.12.2022 20:17 Ответить
Схема стара Петренко-Аваківська, коли навідь без продажних судів щоб дешевше було реєстратори з політичною кришою переєстровували майно, а поліція "захищала" - бандитів, як і при Януковичу, так диму без вогню не буває напевно якийсь кредит був, але так справи не робляться і це не Европа де не дорогі кредити і робиця все прозоро для трудових колективів і народу включно з приватизацією і взагалі ринкові відношення включно фондовий ринок а не алігархічні розбірки. Війна війною, а політично-бандицькому бидлу коли народ захищає країну їсти хочеця завжди і не просто їсти ,а жерти. Будуєму Україну а все рівно виходить рашка тільки тільки з великими держ.боргами.
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09.12.2022 19:00 Ответить
Ворвались служители мааскавского патреархата верующие во всемагущий пласмасс
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09.12.2022 19:01 Ответить
кароче у мацковского дебила димона менделя йе родычи в броварах...
мож лицензию родычам на отстрел дыбилов выдать?
безвозместно,канешна...
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09.12.2022 19:02 Ответить
ні. бо "око государєво" відкриє на них "кримінальне провадження" .
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09.12.2022 20:13 Ответить
заодно бы и государя свого опрылюдныв...
у нас люба верхушка по любому підари...а у вас?
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09.12.2022 20:30 Ответить
а про "государя" нех пан в україньскої прокурорки запитає .
в мене особисто "государя" немає, то пан мене з собою попутав .
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09.12.2022 20:35 Ответить
спізджений єнот зпалився...карочє не жити тобі в ********** паном...
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09.12.2022 20:45 Ответить
іспаньский сором ....
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09.12.2022 20:57 Ответить
Наразі журналістів не пускають всередину підприємства на підставі слідчих дій,котрі проводять невідомі ,які увірвалися в середину
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09.12.2022 19:03 Ответить
Та зажопити тих невідомих і під Бахмут, нехай увірвуться в ворожі окопи?
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09.12.2022 19:13 Ответить
Инвест няня
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09.12.2022 19:13 Ответить
В каментах дофіга 73%-го планктона. Мабуть рейдеріт Дімон руками Єрмака
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09.12.2022 19:13 Ответить
Борадатые дедушки покемона Буратино
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09.12.2022 19:20 Ответить
Поліщук був спонсором Сапожка ще з початку його політичної кар'єри мера, а тепер, напевне, його непоганий компаньйон. Так що до Дімона це не має ніякого відношення, все закручено на місцевому рівні.
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09.12.2022 19:23 Ответить
А цим уродам потрібра Україна?((
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09.12.2022 19:19 Ответить
так.
бо де ще стільки "заробиш"...
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09.12.2022 20:12 Ответить
Рейдер, іноді, по-хлєщє Шахіда буде.
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09.12.2022 19:22 Ответить
какие рейдеры во время войны? *********** всех "рейдеров" как вражескую ДРГ. И пусть хоть одна падла потом раскроет рот...
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09.12.2022 19:26 Ответить
кому война, а кому рейдерский захват и машина Порше за 100 000 долл.
а вообще если честно тихо удивляюсь. где боневтик с дерьмаком, где четкие приказы по недопущению таких случаев во время войны.
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09.12.2022 19:58 Ответить
ха.ха.ха...
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09.12.2022 20:10 Ответить
в ********** зовсім кепсько...чи за "ха.ха.ха..." достатньо шекелів насипають?
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09.12.2022 20:56 Ответить
так.так. а ну тих всіх смільчаків на передок в окопи.
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09.12.2022 19:39 Ответить
не звертайте увагу,бо "неначасі"!"неначасі"-це такий період узурпації влади та переросподілу майна!початок нової формації "овоч-2"
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09.12.2022 19:44 Ответить
при попереднику було - "бопутіннападе"(с)
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09.12.2022 20:09 Ответить
Так он и напал.
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09.12.2022 23:26 Ответить
Судья Вовк уже все решил...по факту он президент Украины..а вы думали Порошенко или Зеля?😝
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09.12.2022 19:55 Ответить
если присмотреться, не ведут ли следы от рейдеров к шапито-95?
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09.12.2022 19:56 Ответить
Коли "невідомі" під час війни зохоплюють підприємство, то їх треба стріляти як ворогів. Невже ніхто з охорони не знайомий зі статутом ППС?
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09.12.2022 19:58 Ответить
Що за є........й паноптікум в країні ??? яке нах "рейдерське захоплення" ?? раніше було "неначасібопутіннападе", а тепер ЩО ???????
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09.12.2022 20:08 Ответить
Не може вца навести порядок?.чи в нас вже ,,свадьба в малиновке".?.в перший місяць війни рейдерів перестріляли б як дрг.зараз ,,попустило" ,наволоч повилазили з карпатських ,, окопів".
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09.12.2022 20:54 Ответить
господи,в стране война а эти мрази друг с другом воюют!
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09.12.2022 21:24 Ответить
А сколько судей продажных, прокуроров, мусоров, пограничников, чиновников и прочих задержаны за преступления? Та им дали штраф меньше, чем они заработали. Тех, кого поймали.

Везде всем известен единственный способ борьбы с коррупцией: тотальная, систематическая работа и тысячи задержанных людей на большие сроки с конфискацией награбленного, включая офшоры, европейские счета, членов семьи и многие другие способы закрысить деньги. Ее нету по понятным причинам, выйдут сами на себя. Законы человечества никак не нарушены, ну просто история тысячи случаев аналогичных преподносит в учебниках.
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09.12.2022 21:31 Ответить
Стріляти на пораження. Після війни розберемось.
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09.12.2022 21:53 Ответить
тип апорошенковские времена во время войны наверно днепр 1 коломойши
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09.12.2022 21:55 Ответить
По инсайдерским данным, ООО "Стар Инвестмент ВАН" подчиняется пророссийскому олигарху Виктору Полищуку - владельцу торговых сетей электроники "Технополис" и "Эльдорадо", а также столичному ТРЦ "Gulliver". Как выяснили https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/newsamp-namagavsya-vivezti-elitni-avto-v-moldovu-pid-chas-vijni-rosijskij-shlejf-vlasnika-gulliver-polischuka-01-08-2022.html журналисты , супруга бизнесмена Лилия Резвая является членом семьи экспрезидента российской федерации Дмитрия Медведева.

"СтопКор" обратился с информационным запросом в ООО "Стар Инвестмент ВАН" с просьбой опровергнуть или подтвердить обвинения.
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09.12.2022 21:58 Ответить
Добросовісно прочитав всі коментарі і сумно стало - невже Україна не заслуговує кращої долі, за що гинуть наші Герої? Війна скінчиться і все знову піде по колу - все продажне?
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09.12.2022 22:00 Ответить
слідчому виявити винних як два пальці об асфальт
потім винуватих в редерстві, як що вони дійсно, безпідставно. через підробку доків захопили підприємство, до стіни і в расход
як що діючі власники підняли кіпіш і брешуть, то їх до стіни
рейдерство зникне в Україні як прищ з сраки,
навіть не знаєш коли
був, болів, а тут раз, а його нема
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09.12.2022 22:44 Ответить
Мінюст в дії правда щось з російським майном в Україні так не виходить до тепер не переєстровано на державу Україна
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10.12.2022 00:30 Ответить
У нас вообще какие-то структуры работают ?! Только депутатское Пабло живёт , остальные побоку . Дождется мудачье расплаты : скорой и эффективной . Дождется , ничего не спасет .
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10.12.2022 22:58 Ответить
 
 