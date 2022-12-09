"Броварской завод пластмасс" под атакой рейдеров, на предприятие ворвались неизвестные, - СМИ

9 декабря на территорию "Броварского завода пластмасс" ворвались неизвестные. А незадолго до этого акционеры и руководство предприятия заявили о рейдерстве со стороны ООО "Стар Инвестмент ВАН", якобы подчиняющегося пророссийскому олигарху и родственнику Медведева Виктору Полищуку.

Об этом сообщает "СтопКор".

О событиях, которые разворачиваются на территории завода, сообщает с места журналистка Наталья Дигтяр.

"Руководство и акционеры ранее уже заявляли о рейдерском захвате "Броварского завода пластмасс" и похоже, что прямо в эти минуты предприятие пытаются захватить", - рассказала она.

По словам Дигтяр, на территорию завода зашли неизвестные лица, а также правоохранители, наблюдающие за происходящим на месте.

Читайте также: Происходит рейдерский захват Довженко-Центра, - заявление команды

Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН" показали выписку из реестра, который якобы предоставляет им право собственности на имущество завода. Впрочем, в самом предприятии подчеркивают, что перерегистрация была осуществлена противоправно.

Один из мужчин, зашедших на территорию завода, представился Сергеем Колесником и заявил, что заключил договор с полицией охраны для охраны объекта.

Отметим, ранее акционеры предприятия обвинили ООО "Стар Инвестмент ВАН", которое подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику экс-президента российской федерации Дмитрию Медведеву в рейдерстве.

По словам председателя правления завода Валерия Рудя, общество "Стар Инвестмент ВАН" 21 ноября 2022 года незаконно "переписало" на себя имущество "Броварского завода пластмасс" по ипотечному договору, а способствовал в этом частный исполнитель Ярослав Бережной.

"СтопКор" обращался с информационными запросами к представителям ООО "Стар Инвестмент ВАН" и "Gulliver", впрочем, ответов так и не получил.

Пока журналистов не пускают внутрь предприятия на основании следственных действий.