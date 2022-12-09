"Броварской завод пластмасс" под атакой рейдеров, на предприятие ворвались неизвестные, - СМИ
9 декабря на территорию "Броварского завода пластмасс" ворвались неизвестные. А незадолго до этого акционеры и руководство предприятия заявили о рейдерстве со стороны ООО "Стар Инвестмент ВАН", якобы подчиняющегося пророссийскому олигарху и родственнику Медведева Виктору Полищуку.
Об этом сообщает "СтопКор".
О событиях, которые разворачиваются на территории завода, сообщает с места журналистка Наталья Дигтяр.
"Руководство и акционеры ранее уже заявляли о рейдерском захвате "Броварского завода пластмасс" и похоже, что прямо в эти минуты предприятие пытаются захватить", - рассказала она.
По словам Дигтяр, на территорию завода зашли неизвестные лица, а также правоохранители, наблюдающие за происходящим на месте.
Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН" показали выписку из реестра, который якобы предоставляет им право собственности на имущество завода. Впрочем, в самом предприятии подчеркивают, что перерегистрация была осуществлена противоправно.
Один из мужчин, зашедших на территорию завода, представился Сергеем Колесником и заявил, что заключил договор с полицией охраны для охраны объекта.
Отметим, ранее акционеры предприятия обвинили ООО "Стар Инвестмент ВАН", которое подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику экс-президента российской федерации Дмитрию Медведеву в рейдерстве.
По словам председателя правления завода Валерия Рудя, общество "Стар Инвестмент ВАН" 21 ноября 2022 года незаконно "переписало" на себя имущество "Броварского завода пластмасс" по ипотечному договору, а способствовал в этом частный исполнитель Ярослав Бережной.
"СтопКор" обращался с информационными запросами к представителям ООО "Стар Инвестмент ВАН" и "Gulliver", впрочем, ответов так и не получил.
Пока журналистов не пускают внутрь предприятия на основании следственных действий.
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Повестки всем в зубы.
добровольці, тероборона тощо мають відчувати себе ідіотами?
Разьясняю: такие высококвалифицированные рейдеры крайне необходимы стране на Крымском направлении.
Там сейчас ВСЕ сертификаты собственности после 2014 недействительны.
Военком просто делает свою работу.
захист своєї Батьківщини це турбота про своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, своїх співгромадян, сусідів, бабцю тощо
люди ризикували життям на Майдані і боронять свою країну не тому що тупіші за вас а тому що здатні це зрозуміти
в вас є СВОЯ країна і якщо ви її просрали то нах ви потрібні в іншій? ви ніколи там не будете рівним з тими що за боролися і працювали на користь своєї країни, і це справедливо, як на мене
ви за Зєлю голосували?
По повестке такое никому не предлагают. Почуствуйте разницу?
Добровольцам всегда уважения в разы больше. Но, к сожалению, не всегда можно обойтись только ими.
А те, кто в такое время мутит "схемы" - а куда им повестку выдать прикажете??? В Баден-баден?
2) " в вас є СВОЯ країна " -это не ко мне, за этим к Цареву.
3) нет, а Вы?
Я с 2004 не голосую
я за Пороха
клепки щоб зрозуміти що "внє політікі" лише до певного моменту - висточає
як і для того щоб з повагою ставитися до тих кто зараз гине на фронті
2) Он екс-президент, официальный кандидат. Что-то мне подсказывает, что останься он президентом, Чонгар бы не разминировали...
3) " клепки - висточає ... " - После 24.02.2022 все кто был вне политики должны были сделать выбор. Ну что ж, значит я бендеровец. Да, теперь да...
Але ні, зробив - повернувся до списку "форбс" ....
Риторичне питання... для чого ми такі, і яке в нас майбуття? 🙄
мож лицензию родычам на отстрел дыбилов выдать?
безвозместно,канешна...
у нас люба верхушка по любому підари...а у вас?
в мене особисто "государя" немає, то пан мене з собою попутав .
бо де ще стільки "заробиш"...
а вообще если честно тихо удивляюсь. где боневтик с дерьмаком, где четкие приказы по недопущению таких случаев во время войны.
Везде всем известен единственный способ борьбы с коррупцией: тотальная, систематическая работа и тысячи задержанных людей на большие сроки с конфискацией награбленного, включая офшоры, европейские счета, членов семьи и многие другие способы закрысить деньги. Ее нету по понятным причинам, выйдут сами на себя. Законы человечества никак не нарушены, ну просто история тысячи случаев аналогичных преподносит в учебниках.
"СтопКор" обратился с информационным запросом в ООО "Стар Инвестмент ВАН" с просьбой опровергнуть или подтвердить обвинения.
потім винуватих в редерстві, як що вони дійсно, безпідставно. через підробку доків захопили підприємство, до стіни і в расход
як що діючі власники підняли кіпіш і брешуть, то їх до стіни
рейдерство зникне в Україні як прищ з сраки,
навіть не знаєш коли
був, болів, а тут раз, а його нема