США ввели новые санкции против России из-за ее военного сотрудничества с Ираном

Правительство Соединенных Штатов вводит санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений из-за причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотных технологий и их применения по мирным городам Украины.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга по телефону координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – отметил представитель Белого дома.

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Он уточнил, что в этот перечень входят, в частности, воздушно-космические силы РФ как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников. Кроме того, в список санкций включен 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА.

В то же время, по словам Кирби, в США оценивают возможности введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.