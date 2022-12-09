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Новости Санкции против России
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США ввели новые санкции против России из-за ее военного сотрудничества с Ираном

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Правительство Соединенных Штатов вводит санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений из-за причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотных технологий и их применения по мирным городам Украины.

Об этом заявил в пятницу во время брифинга по телефону координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – отметил представитель Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран, вероятно, поставил России новые партии дронов, - британская разведка

Он уточнил, что в этот перечень входят, в частности, воздушно-космические силы РФ как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников. Кроме того, в список санкций включен 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА.

В то же время, по словам Кирби, в США оценивают возможности введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.

Иран (1786) россия (95441) санкции (11276) США (26528) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+6
Тіпа своїми озброєннями лупити по мирним містам то нормально. А от іранськими то вже санкції.
Чогось я в цьому світі не розумію...
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09.12.2022 20:13
+3
интересно другое, что за 9 месяцев войны они были не под санкциями...
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09.12.2022 20:16
+3
типу, іран - це ж країна-ізгой і взагалі фу-фу-фу! якщо з ними мати справу, то ой-йой-йой!
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09.12.2022 20:16
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Тіпа своїми озброєннями лупити по мирним містам то нормально. А от іранськими то вже санкції.
Чогось я в цьому світі не розумію...
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09.12.2022 20:13 Ответить
Кацапське без допомоги закінчиться або затормозиться. Технологія не працює, а Іран робить послугу
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09.12.2022 20:16 Ответить
Щоб не руйнували міста очевидно що санкції мусять бути на тих хто це робить. А тут санкції не за руйнування, а за використання при цьому іранських дронів.
Саме руйнування вроді як нічо страшного...
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09.12.2022 20:25 Ответить
Ви прочитайте статтю. Там досить чітко написано. А орки уже в санкціях і надалі нові готують
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09.12.2022 20:35 Ответить
типу, іран - це ж країна-ізгой і взагалі фу-фу-фу! якщо з ними мати справу, то ой-йой-йой!
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09.12.2022 20:16 Ответить
все просто. Тут может пострадать израиль.
А это вам не какие-то украинцы, 3ий сорт. За них ирану и наваляют.
Хоть в чем-то нам повезло....
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09.12.2022 20:29 Ответить
интересно другое, что за 9 месяцев войны они были не под санкциями...
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09.12.2022 20:16 Ответить
по моему лучшая стратегия запхаты зразу на всю довжыну...
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09.12.2022 20:18 Ответить
Кажуть, що москалі вже друкують картки на хліб, цукор, мило та пральний порошок.
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09.12.2022 20:23 Ответить
Пекельні?

Чи такі, як на карточки "Мір" у Казахстані?

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/473187
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09.12.2022 20:41 Ответить
https://youtu.be/hjNwuk8-KAE ..

Немного о вяличии мавзолейных Шизофреников...
Ржу уже полчаса после просмотра...🤣🤣🤣🤣👆
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09.12.2022 21:17 Ответить
За незаконные покупки у Ирана😅. А то что они бомбят Украину это нормально?
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10.12.2022 02:18 Ответить
 
 