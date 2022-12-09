США ввели новые санкции против России из-за ее военного сотрудничества с Ираном
Правительство Соединенных Штатов вводит санкции против воздушно-космических сил РФ, а также других российских учреждений из-за причастности к незаконной закупке у Ирана беспилотных технологий и их применения по мирным городам Украины.
Об этом заявил в пятницу во время брифинга по телефону координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы объявляем о введении санкций против трех российских учреждений, которые были в авангарде процесса приобретения и применения иранских беспилотников", – отметил представитель Белого дома.
Он уточнил, что в этот перечень входят, в частности, воздушно-космические силы РФ как бенефициар российско-иранского соглашения о передаче беспилотников. Кроме того, в список санкций включен 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, отправлявший свой персонал в Иран с целью обучения на иранских БПЛА.
В то же время, по словам Кирби, в США оценивают возможности введения экспортных ограничений против Ирана, чтобы прекратить доступ соответствующих технологий в эту страну.
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Чогось я в цьому світі не розумію...
Саме руйнування вроді як нічо страшного...
А это вам не какие-то украинцы, 3ий сорт. За них ирану и наваляют.
Хоть в чем-то нам повезло....
Чи такі, як на карточки "Мір" у Казахстані?
https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/press/news/details/473187
Немного о вяличии мавзолейных Шизофреников...
Ржу уже полчаса после просмотра...🤣🤣🤣🤣👆