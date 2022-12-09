Война в Украине может перерасти в большую войну между НАТО и Россией, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боевые действия в Украине могут стать войной между Россией и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В Украине ужасная война. Это также война, которая может стать полномасштабной войной, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого", – сказал генсек НАТО в комментарии норвежской телекомпании NRK.

Столтенберг подчеркнул, что "нет сомнения, что полноценная война возможна", добавив, что важно избежать конфликта, "который привлечет больше стран Европы и станет полноценной войной в Европе".

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