Война в Украине может перерасти в большую войну между НАТО и Россией, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боевые действия в Украине могут стать войной между Россией и НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"В Украине ужасная война. Это также война, которая может стать полномасштабной войной, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого", – сказал генсек НАТО в комментарии норвежской телекомпании NRK.
Столтенберг подчеркнул, что "нет сомнения, что полноценная война возможна", добавив, что важно избежать конфликта, "который привлечет больше стран Европы и станет полноценной войной в Европе".
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А те сциклиння, немощь - тільки почала прозрівати.
Дайте дальнобійну зброю, допоможіть з ППО- і ви вилікуєтесь від енурезу.
А ми - збережемо нашу Україну та наші життя.
Реакції нуль. Далі можуть бути ракети по країнам Балтики і Болгаріям з Румуніями.
Росія не захопила Київ за 3 дні як хотілося рашистам. Поступово ЗСУ звільнили значну частину Харківщини і правобережжя Херсонщини .
А ВСЯ ПРОБЛЕМА В ТЕХНІЦІ І В ШВИДКИХ ПОСТАВКАХ.
НАТО має багато унікальної військової техніки і в разі нападу Росії могли б дійсно розбити її за три дні тому що Росія це не СРСР.
Але НАТО чомусь боїться Росії.
Але ось цікаво Україна хоче вступити в НАТО але якщо НАТО боїться Росії і відкрито про це говорить то напевно НАТО і не прийшло б на захист у випадку нападу Росії і не тільки України а мабуть і країн ЄС -показали ПУТЛЕРУ свій страх.
"краще вже з мудрим втратити ніж з дурним знайти".
знищував герб України? тодi вiдправляйся, гнидо, в пекло !
Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" паРашаТБ
Бійці Збройних сил України ліквідували 19-річну гниду-колаборанта Іллю Гаманіна, який пішов добровольцем до лав "ЛНР" і воював проти української армії.
Ілля Гаманін, прищурений висiрок зайд, колаборант-бойовик, що раніше, влiтку, розбив малий Державний герб України на фасаді будівлі, був знищений пiд Бахмутом в кiнцi листопада.
Як уточнюють росіянські Telegram-канали, Гаманін був знищений 24 листопада.
Гаманін, студент медколеджу в Куп'янську "прославився" тим, що розбив молотком герб України на будинку культури у селі Петропавлівка.
Також Гаманін давав інтерв'ю кремлівським ЗМІ, де розповідав, що підтримує дії країни-агресора. Йому було висунуто підозру у нарузі над державними символами України та пропагандою війни.
наруга над гербом України сталася в селі Петропавлівка Куп'янського району в червнi цього року.
"Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, "хизуючись" своїми діями на камеру", - сказано в повідомленні прокуратури.
що цей "активіст" очолював проросіянську молодіжну організацію.
гнидi заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами).
Наразі правоохоронці встанцвлюють особи інших фігурантів кримінального провадження.
"Досудове розслідування проводить СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області", - зазначили в прокуратурі.
У этого Ильи Гаманина в свободной Украине впереди была яркая интересная жизнь, возможная учёба на медицинском факультете в прекрасном городе Одесса, стажировки в лучших медицинских клиниках в Лондоне, в Мюнхене, романтические путешествия с невестой в Неаполь и Венецию.
Выродок-крысёныш предал Украину, сбежал в Россию, там был мобилизован в армию агрессора, отправлен в качестве пушечного мяса под Бахмут, и в итоге в свои 19 лет уже гниёт в грязной мокрой могиле. Жизнь удалась..
нагорода знайшла хероя.
Не мені давати поради таким політикам, як Столтенберг, і не звичайному нормальному суспільству певно. Але є таке суспільство, яке може трактувати ці фрази саме так, як я написав. І будуть трактувати.
Натовские начальники просто никогда не знали и не понимали, что такой гопникус советикус Путин: с гопником нельзя вести джентльменские переговоры, надо сразу бить гопнику в морду и в яйца. Только такой язык гопник понимает и уважает.
нато при найменшому пуку в їх бік з боку мосКАЛЛів зразу капітулює! це ж працює і в зворотній бік! ХАХАХАХААХ!!!