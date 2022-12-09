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Новости Война
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Война в Украине может перерасти в большую войну между НАТО и Россией, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что боевые действия в Украине могут стать войной между Россией и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В Украине ужасная война. Это также война, которая может стать полномасштабной войной, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого", – сказал генсек НАТО в комментарии норвежской телекомпании NRK.

Столтенберг подчеркнул, что "нет сомнения, что полноценная война возможна", добавив, что важно избежать конфликта, "который привлечет больше стран Европы и станет полноценной войной в Европе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отношения с РФ еще долго будут сложными даже после завершения войны, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (9970) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+74
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09.12.2022 22:21
+73
столтенберг, русские еще 9 мес. назад поняли какие вы сс*ны.
Не надо об этом постоянно напоминать
И еще, если они захотят, они все равно на вас нападут, независимо от того, будете вы працювати над цим щодня, щоб уникнути цього, или нет.
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09.12.2022 22:24
+46
***** воює з НАТОЮ в Україні, а НАТА на війну ще не явилась.
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09.12.2022 22:26
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Чучєло!!! Ця війна руками та життями українців йде вже 9-й місяць.
А те сциклиння, немощь - тільки почала прозрівати.
Дайте дальнобійну зброю, допоможіть з ППО- і ви вилікуєтесь від енурезу.
А ми - збережемо нашу Україну та наші життя.
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10.12.2022 11:02 Ответить
Важко давати зброю якщо ти постійно в памперсах і вони постійно мокрі.
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10.12.2022 12:00 Ответить
Ждем с нетерпением тогда дело пойдет быстрее .
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10.12.2022 11:57 Ответить
Нічого не буде - Кацапія перевірила реакцію НАТО двома ракетами по Польщі.
Реакції нуль. Далі можуть бути ракети по країнам Балтики і Болгаріям з Румуніями.
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10.12.2022 20:01 Ответить
А чому НАТО взагалі боїться воювати з Росією якщо НАТО найпотужніша армія світу і там є навіть така техніка що не дають Україні для ведення бойових дій.
Росія не захопила Київ за 3 дні як хотілося рашистам. Поступово ЗСУ звільнили значну частину Харківщини і правобережжя Херсонщини .
А ВСЯ ПРОБЛЕМА В ТЕХНІЦІ І В ШВИДКИХ ПОСТАВКАХ.
НАТО має багато унікальної військової техніки і в разі нападу Росії могли б дійсно розбити її за три дні тому що Росія це не СРСР.
Але НАТО чомусь боїться Росії.
Але ось цікаво Україна хоче вступити в НАТО але якщо НАТО боїться Росії і відкрито про це говорить то напевно НАТО і не прийшло б на захист у випадку нападу Росії і не тільки України а мабуть і країн ЄС -показали ПУТЛЕРУ свій страх.

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10.12.2022 12:15 Ответить
переросте-не переросте. Раніше треба було нам всім думати, коли відносини з рф перезапускали, хоча ця правонаступниця срср не признала злочинів срср, не взяла на себе обов"язок виплачувати компенсації за злочини срср, навіть не вважали за потрібне просто вибачитися. Все одно ж перезапустили, поступилися принципами за ради бізнесу і що? багато зекономити вдалося?
"краще вже з мудрим втратити ніж з дурним знайти".
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10.12.2022 13:33 Ответить


знищував герб України? тодi вiдправляйся, гнидо, в пекло !

Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" паРашаТБ

Бійці Збройних сил України ліквідували 19-річну гниду-колаборанта Іллю Гаманіна, який пішов добровольцем до лав "ЛНР" і воював проти української армії.

Ілля Гаманін, прищурений висiрок зайд, колаборант-бойовик, що раніше, влiтку, розбив малий Державний герб України на фасаді будівлі, був знищений пiд Бахмутом в кiнцi листопада.

Як уточнюють росіянські Telegram-канали, Гаманін був знищений 24 листопада.

Гаманін, студент медколеджу в Куп'янську "прославився" тим, що розбив молотком герб України на будинку культури у селі Петропавлівка.

Також Гаманін давав інтерв'ю кремлівським ЗМІ, де розповідав, що підтримує дії країни-агресора. Йому було висунуто підозру у нарузі над державними символами України та пропагандою війни.
наруга над гербом України сталася в селі Петропавлівка Куп'янського району в червнi цього року.




"Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, "хизуючись" своїми діями на камеру", - сказано в повідомленні прокуратури.


що цей "активіст" очолював проросіянську молодіжну організацію.
гнидi заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 338 КК України (наруга над державними символами).

Наразі правоохоронці встанцвлюють особи інших фігурантів кримінального провадження.

"Досудове розслідування проводить СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області", - зазначили в прокуратурі.
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10.12.2022 14:34 Ответить
Так трупак вже ж..
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10.12.2022 20:15 Ответить
Гарна новина.
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10.12.2022 20:20 Ответить
Случайно видел в сети ролик об этом крысином выродке-предателе, как он разбивал украинский герб. В конце ролика орковские причитания: "Илья Гаманин погиб за народ Донбасса под Бахмутом 24 ноября."

У этого Ильи Гаманина в свободной Украине впереди была яркая интересная жизнь, возможная учёба на медицинском факультете в прекрасном городе Одесса, стажировки в лучших медицинских клиниках в Лондоне, в Мюнхене, романтические путешествия с невестой в Неаполь и Венецию.

Выродок-крысёныш предал Украину, сбежал в Россию, там был мобилизован в армию агрессора, отправлен в качестве пушечного мяса под Бахмут, и в итоге в свои 19 лет уже гниёт в грязной мокрой могиле. Жизнь удалась..
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12.12.2022 09:25 Ответить


нагорода знайшла хероя.
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12.12.2022 11:33 Ответить
різниця тільки в тому,що зараз знищують українців - це неповноцінна війна. а як начне путлєр знищувать когось з європейських країн - це повноцінна війна? ЯКЕ ЛИЦЕМІРСТВО"
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10.12.2022 14:41 Ответить
Ссыкуны гребанные, ну ок не хотите воевать, что мешало разместить патриоты хотя бы в западных областях, как оборонительное оружие "провоцирует" эскалацию?! Что там по "украинской" ракете в Польше"? Что там по санкциям против белараши, что там с вечно про-кацапской Венгрией, которая всюду ставит палки в колеса, это такая игра в доброго и плохого полицейского в НАТО по отношению к Украине? Пока что НАТО это лебедь щука и рак. Одни помогают надрывая живот (страны Балтии, Польша, Англия, США) другие ставят палки в колеса и названивают путлеру требуя от мира "гарантий безопасности" для терориста(!!!). Где конкретные, четкие, явные меры по усмирению ядерного терориста прямо посреди ЕВРОПЫ( если что в Украине географически центр Европы, в городе Чоп по моему). Военный блок суммарная мощность которого раз в ...думать больше кацапии ссытся, пусть не воевать, но выставить чёткие ультиматумы и красные линии для кацапии?! Что мешает конкретно поставить кацапии ультиматум, или вы прекращаете ракетные обстрелы или последуют конкретные военные последствия по уничтожение источников этих обстрелов? Холят и делают рашку, потом удивляются. Установили потолок цены на нефть в 60 у.е. , клоуны, ниче что это почти то, что прописано в бюджете кацапии? Как вы экономику то кацапии собрались разрушать с такими то "санкциями". Клепают новые ракеты кацапы и в ус не дуют. Ирану хоть бы хны так же.
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10.12.2022 17:52 Ответить
Єдиний спосіб уникнути зіткнення НАТО з московією це збільшити військову допомогу Україні.
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10.12.2022 18:20 Ответить
ЩЕ Б ДЛЯ НАГЛЯДНОСТІ ОБІСЦЯВСЯ 😁
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10.12.2022 19:57 Ответить
Тобто це слід розуміти так: ми, НАТО, боїмося Росії, бо боїмося захищати кожний дюйм території НАТО?
Не мені давати поради таким політикам, як Столтенберг, і не звичайному нормальному суспільству певно. Але є таке суспільство, яке може трактувати ці фрази саме так, як я написав. І будуть трактувати.
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10.12.2022 20:28 Ответить
ув. Дмитрий Лобов в 5 строчках блистательно и чётко изложил всю огромную проблему парадоксальной беспомощности самого мощного военного альянса за всю историю человечества.

Натовские начальники просто никогда не знали и не понимали, что такой гопникус советикус Путин: с гопником нельзя вести джентльменские переговоры, надо сразу бить гопнику в морду и в яйца. Только такой язык гопник понимает и уважает.
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12.12.2022 09:31 Ответить
додавши, що важливо уникнути конфлікту, "який залучить більше країн Європи і стане повноцінною війною в Європі"...це відбувається за рахунок ......................... кого?На глянцах Заходу їх немає.
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10.12.2022 20:39 Ответить
давно пора перерасти а не трындеть. задушили бы рашистов весной теперь бы спокойно встречали Рождество.
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11.12.2022 00:58 Ответить
Если перестать трындеть, то будет абсолютное бездействие, Йенс на зарплате и вынужден изображать рабочий вид.
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11.12.2022 01:02 Ответить
Україна прагне долучитися до лав сцикунів з НАТО?
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11.12.2022 06:54 Ответить
війни між нато і мосКАЛЛями не може ні в якому разі!!! ви що?? війна може бути тільки в якихось там сиріях, грузіях чи Українах, але ні в якому разі не в країнах нато чи на мосКАЛЛях!!!

нато при найменшому пуку в їх бік з боку мосКАЛЛів зразу капітулює! це ж працює і в зворотній бік! ХАХАХАХААХ!!!
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11.12.2022 08:31 Ответить
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