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Новости Борьба с коррупцией
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"Слуги народа" 1,5 года блокируют ликвидацию ОАСК, против главы которого Вовка США ввели санкции, - Шабунин

шабунін

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал введение персональных санкций против главы ОАСК Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке

Шабунин отметил: "По случаю Международного дня противодействия коррупции США наложили санкции на главу ОАСК Павла Вовка. Мы в ГПК давно продвигали санкции в отношении Вовка. Помните решение ОАСК, которое чуть не сорвало конкурс на главу САП?"

Тогда мы прямо сказали, что добьемся санкций против Вовка. Как говорится: получите распишитесь.

Напомним, что уже полтора года Слуги Народа блокируют голосование законопроекта о ликвидации ОАСК.

Законопроект представлен и определен безотлагательным президентом Зеленским. Здесь уместно будет упомянуть его цитату:

"Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован".

Уже во время полномасштабного вторжения секретарь СНБО Данилов заявил:

"В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт."

Только вот Волку от этих пафосных заявлений что Зеленского, что Данилова – ни холодно, ни жарко. Он со своей стаей ОАСК продолжает ЕЖЕДНЕВНО выносить решения именем Украины.

И время от времени эти решения очень уж совпадают с интересами игроков на Банковой. Последние думали, что никто этой мерзости не видит.

Видим. Мы все это отлично видим. И наши ключевые союзники в войне тоже это хорошо видят.

В том же материале, где мы предупредили о санкциях Вовка, мы упомянули и Татарова.

"Со своей стороны, "Центр противодействия коррупции" сделает все возможное, чтобы санкции против коррупционеров Банковой стали реальностью. В конце 2021 года мы отправили соответствующие обращения в отношении заместителя председателя ОП Олега Татарова и любимого судьи Банковой Павла Вовка".

Автор: 

санкции (11287) Шабунин Виталий (535) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+26
Пам'ятаю як ці борці за правду брудом заливали Порошенко. Шабуніни, бігуси.... Що тепер? Знову бруд,але уже проти себе. Думати потрібно перед тим як велосипед на Україну міняти.
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09.12.2022 23:17
+25
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10.12.2022 01:09
+23
"Шабуня"!!! А до ЧОГО ти у 2018 "закликав"?
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09.12.2022 22:58
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Шабунін сам привів до влади слуг народу, так що нехай тепер радіє.
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10.12.2022 11:10 Ответить
З якого це переляку? Він Порошенка критикував бо було за що, владу треба критикувати, щоб вона не заривалася. Один тільки аваков чого був вартий, а рушнички колишня Перша Леді їздила до труханова вишивати...Порошенко що, не знав, хто такий труханов? Ніколи не повірю.
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10.12.2022 21:44 Ответить
Немає про що говорити.
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14.12.2022 16:08 Ответить
Бенін лохатрон, - цирк зескоморохів все глибше занурюється в лайно, "вангергейт", Татаров, Єрмак, Наумов(СБУ), Портнов, зупинка ракетних програм, розмінування Чонгара, гуманітарка у Запоріжжі, маски з Китаю, Оман, Трухін, кінокомпанії на Москві, офшори, асфальт і т.д.
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10.12.2022 11:23 Ответить
Нажаль,ці вовки позорні плювати хотіли на всіх,поки їм в Україні,щоб вони не робили нічого не робиться! Вони мають бути покарані наявність такого дер.ма на таких важливих посадах,ще приниження для громадян України,які йще і забезпечують цей від'ємний людський матеріал!!((((
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10.12.2022 12:30 Ответить
до " фанатів П. Порошенка" :

Ще раз засвідчили що вам ( воєнним спєціалістам - консультантам !) " та аплодуючим стоячи"... до речі - зовсім безпам'ятним , коли мова йде про Іловайськ, знищені склади зі зброєю, " жму руку -обнімаю " увесь світ в очах- Петро Олексійович... непогрішимий, безгрішний і найпатріотичніший.

Отямтеся ,

Відкрийте очі

Перестаньте отут кидатись лайном .. бо інших аргументів не маєте окрім хамських гидких зауважень ...

( тільки не треба про ФЗУ і інтелект...начитались.. від ваших ! " інтелектів "- смішно ... )) !
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10.12.2022 13:02 Ответить
А що ти тут забув, не фанат?
Приперся на сайт де більшість прихільники Порошенка, іди дивись зе марафон.
Ніхто тобі по сотому колу нічого доводить не буде.
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11.12.2022 05:02 Ответить
Каминский , твоя методичка устарела " жму руку , обнимаю " от деркача ОНО ДЕРКАЧ ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ ГЕБНЯВОЕ ШАЙЗЕ
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11.12.2022 08:26 Ответить
.....Schmeiß keinen Scheiß... du stinkst
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11.12.2022 23:51 Ответить
ніхто не заперечує ваші " прихильності".. але не бачити явного ЩО БУЛО - то вже просто дикість у розумінні притомності.

І для ВІКИ : це не мантра, не " методічка" і деркач мені байдужий як і ви.. що закриваєте очі на ...скажем так " помилки Порошенка"

Те , що людина зараз робить - то гут.. те.. що людина при УСИХ владах була " не останньою" з його подачі і участі створена Партія Регіонів - то не є його гоногровим вчинком.. та вам усе єдино :

НАШ САЙТ ! МИ ЙОГО СТВОРИЛИ ( ОКУПУВАЛИ !

ПОРОШЕНКО НАЙСВЯТІШИЙ ЗІ СВЯТИХ !

зА " МЕТОДИЧКУ- ТО ВЖЕ ДАВНО ПЕРЕЖОВАНЕ..

І.. ЯКЩО ВЖЕ ПИШЕТЕ ОТУТ( це до ВІКИ ) .. то знайдіть можливість через ГУГЛ перекласти на українську ( якщо думаєте іншою...) бо шой -то отуточки не в'яжеться ...

Schmeiß keinen Scheiß... du stinkst
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11.12.2022 23:47 Ответить
ти смішний....прихильник...
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11.12.2022 23:52 Ответить
Цивілізований світ, впродовж 3.5 років, вказує напряму привладним, де і які гниди гадять🐷🙈😌 в Україні, а привладні😌🐖, яких утримують за податки Українців, «чомусь» на це не реагують!!! То така бездіяльність влади про що кажеУкраінцям і Світові, вона чия ⁉️⁉️⁉️⁉️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔🤬
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10.12.2022 13:15 Ответить
Цивілізований Світ теж цього лайна має повно, яке за бабло власними рученьками знищить надбання поколінь.
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10.12.2022 21:45 Ответить
Бо їм потрібно це кубло!
Як і риги з якими вони голосують.
На кого працює влада, яка захищає суд, проти керівника якого США ввели санкції?!
Але ж, жоден виборець зеленського, такі статті не відкриє!
От «людина року», це їхнє, хоча вони мабуть не цікавилися, що у 1938 році, «людиною року», став Адольф Гітлер, у 1942 році - Йосип Сталін, у 1956 році, Микита Хрущов, у 1979 році, Аятола Хомейні і нарешті у 2007 році - *****!
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10.12.2022 13:34 Ответить
Людина року це наші люди, просто офіціально Зеленський презентує нашу країну бо був обраний Президентом ось і все. Як би не наші люди дідька лисого він був би на обкладинці, хиба як той, хто про..в все за три дні.
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10.12.2022 21:47 Ответить
Пане Шабунін, я так і не зрозуміла - ви просували, просуваєте, чи важе щось кудись просунули?
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10.12.2022 13:40 Ответить
Не слуги народу блокують, а офіс призедента
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10.12.2022 16:05 Ответить
Таке враження, що на Зеленського є компромат у всіх, кому тільки не ліньки! Цікаво, як він встиг за три роки стільки начудити?
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10.12.2022 17:08 Ответить
наприклад, почитай (чи послухай Чикалкіна), як той розповідає, як ці з кварталу в готелі всі обпилися і обкурилися і що там було... (Чекалкін як раз був в тому ж готелі). Ось так на них усіх море похабних, дуже похабних, а може і не дуже, однак компроматів є ))).
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10.12.2022 17:26 Ответить
Вовк це особа, як і татаров, із орди юриста - бездипломника Порткова. Останній, як відомо, є зброєносцем у автора концепції "глубинного государства" як Казбек, таторов теж крутиться там під поганялом "Кувшинов" (напевне, в честь н.п. Кувшиново в рашці). А Шибунін, як друг Богдана, всерйоз розраховував на пост з вагомою зарплатою, але зарано той зник з ОПи. Так що цей проект Шибуніна має запах помсти.
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10.12.2022 17:29 Ответить
Слуги народа блокируют Украину . В целом.
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10.12.2022 19:17 Ответить
українці воюють на два фронти: проти зовнішнього агресора та внутрішнього окупанта
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10.12.2022 20:39 Ответить
Перемога і тюрьма, чи війна і воля?
...як вам всі вовки скажуть -- так і буде...
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11.12.2022 01:13 Ответить
Хтакі слугиюбудьмо чесні презедент несе відповідальність
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11.12.2022 01:41 Ответить
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