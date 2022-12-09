"Слуги народа" 1,5 года блокируют ликвидацию ОАСК, против главы которого Вовка США ввели санкции, - Шабунин
Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал введение персональных санкций против главы ОАСК Павла Вовка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке
Шабунин отметил: "По случаю Международного дня противодействия коррупции США наложили санкции на главу ОАСК Павла Вовка. Мы в ГПК давно продвигали санкции в отношении Вовка. Помните решение ОАСК, которое чуть не сорвало конкурс на главу САП?"
Тогда мы прямо сказали, что добьемся санкций против Вовка. Как говорится: получите распишитесь.
Напомним, что уже полтора года Слуги Народа блокируют голосование законопроекта о ликвидации ОАСК.
Законопроект представлен и определен безотлагательным президентом Зеленским. Здесь уместно будет упомянуть его цитату:
"Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован".
Уже во время полномасштабного вторжения секретарь СНБО Данилов заявил:
"В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт."
Только вот Волку от этих пафосных заявлений что Зеленского, что Данилова – ни холодно, ни жарко. Он со своей стаей ОАСК продолжает ЕЖЕДНЕВНО выносить решения именем Украины.
И время от времени эти решения очень уж совпадают с интересами игроков на Банковой. Последние думали, что никто этой мерзости не видит.
Видим. Мы все это отлично видим. И наши ключевые союзники в войне тоже это хорошо видят.
В том же материале, где мы предупредили о санкциях Вовка, мы упомянули и Татарова.
"Со своей стороны, "Центр противодействия коррупции" сделает все возможное, чтобы санкции против коррупционеров Банковой стали реальностью. В конце 2021 года мы отправили соответствующие обращения в отношении заместителя председателя ОП Олега Татарова и любимого судьи Банковой Павла Вовка".
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Ще раз засвідчили що вам ( воєнним спєціалістам - консультантам !) " та аплодуючим стоячи"... до речі - зовсім безпам'ятним , коли мова йде про Іловайськ, знищені склади зі зброєю, " жму руку -обнімаю " увесь світ в очах- Петро Олексійович... непогрішимий, безгрішний і найпатріотичніший.
Отямтеся ,
Відкрийте очі
Перестаньте отут кидатись лайном .. бо інших аргументів не маєте окрім хамських гидких зауважень ...
( тільки не треба про ФЗУ і інтелект...начитались.. від ваших ! " інтелектів "- смішно ... )) ! ☺
Приперся на сайт де більшість прихільники Порошенка, іди дивись зе марафон.
Ніхто тобі по сотому колу нічого доводить не буде.
І для ВІКИ : це не мантра, не " методічка" і деркач мені байдужий як і ви.. що закриваєте очі на ...скажем так " помилки Порошенка"
Те , що людина зараз робить - то гут.. те.. що людина при УСИХ владах була " не останньою" з його подачі і участі створена Партія Регіонів - то не є його гоногровим вчинком.. та вам усе єдино :
НАШ САЙТ ! МИ ЙОГО СТВОРИЛИ ( ОКУПУВАЛИ !
ПОРОШЕНКО НАЙСВЯТІШИЙ ЗІ СВЯТИХ !
зА " МЕТОДИЧКУ- ТО ВЖЕ ДАВНО ПЕРЕЖОВАНЕ..
І.. ЯКЩО ВЖЕ ПИШЕТЕ ОТУТ( це до ВІКИ ) .. то знайдіть можливість через ГУГЛ перекласти на українську ( якщо думаєте іншою...) бо шой -то отуточки не в'яжеться ...
Schmeiß keinen Scheiß... du stinkst
Як і риги з якими вони голосують.
На кого працює влада, яка захищає суд, проти керівника якого США ввели санкції?!
Але ж, жоден виборець зеленського, такі статті не відкриє!
От «людина року», це їхнє, хоча вони мабуть не цікавилися, що у 1938 році, «людиною року», став Адольф Гітлер, у 1942 році - Йосип Сталін, у 1956 році, Микита Хрущов, у 1979 році, Аятола Хомейні і нарешті у 2007 році - *****!
...як вам всі вовки скажуть -- так і буде...