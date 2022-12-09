"Слуги народа" 1,5 года блокируют ликвидацию ОАСК, против главы которого Вовка США ввели санкции, - Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прокомментировал введение персональных санкций против главы ОАСК Павла Вовка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке

Шабунин отметил: "По случаю Международного дня противодействия коррупции США наложили санкции на главу ОАСК Павла Вовка. Мы в ГПК давно продвигали санкции в отношении Вовка. Помните решение ОАСК, которое чуть не сорвало конкурс на главу САП?"

Тогда мы прямо сказали, что добьемся санкций против Вовка. Как говорится: получите распишитесь.

Напомним, что уже полтора года Слуги Народа блокируют голосование законопроекта о ликвидации ОАСК.

Законопроект представлен и определен безотлагательным президентом Зеленским. Здесь уместно будет упомянуть его цитату:

"Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован".

Уже во время полномасштабного вторжения секретарь СНБО Данилов заявил:

"В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК… Это доказанный факт."

Только вот Волку от этих пафосных заявлений что Зеленского, что Данилова – ни холодно, ни жарко. Он со своей стаей ОАСК продолжает ЕЖЕДНЕВНО выносить решения именем Украины.

И время от времени эти решения очень уж совпадают с интересами игроков на Банковой. Последние думали, что никто этой мерзости не видит.

Видим. Мы все это отлично видим. И наши ключевые союзники в войне тоже это хорошо видят.

В том же материале, где мы предупредили о санкциях Вовка, мы упомянули и Татарова.

"Со своей стороны, "Центр противодействия коррупции" сделает все возможное, чтобы санкции против коррупционеров Банковой стали реальностью. В конце 2021 года мы отправили соответствующие обращения в отношении заместителя председателя ОП Олега Татарова и любимого судьи Банковой Павла Вовка".