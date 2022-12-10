Германия не имеет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые можно отправить в Украину, - МИД
У Германии нет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые она могла отправить в Украину.
Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Если быть откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО.
Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - пояснил Линднер.
Напомним, на этой неделе министры обороны Польши и Германии объявили о возобновлении переговоров по размещению ракет противовоздушной обороны системы Patriot на территории Польши. Ранее Варшава предложила разместить их на территории Западной Украины, но Германия отказалась.
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В Украину именно поэтому не могут (войска НАТО получается)
коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)
німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
першинг-2 несе невеличку ядерну боєголовку (до 80 кілотонн) і має достатню дальність як до москви, так і до деяких бункерів *****
саме тому петріот краще тримати поруч із місцем зберігання першингів, ага)
саме тому (і тому - теж) США не поспішають нам передавати системи петріот
НУЖНЕЕ !
Можно из подсобки.
Можно из воинской части.
Незачем цепляться к Германии. Как и с танками НАТО - как только США официально заявит, что поддерживает передачу леопардов, и передаст хотя бы 1 занюханый абрамс - тогда можно требовать леопарды от Германии.
Это - картина мира кацапов, потому что они сами видят себя как "хозяев" всех постсоветских стран. На Западе "хозяев" нет, там даже у мелкой прокацапской Венгрии есть право вето в ЕС и НАТО.
Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер ,
ТУПА ВІДМАЗКА.
НА БУДЬ-ЯКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ У ВИРОБНИКІВ ЧЕРГА ЗАМОВНИКІВ. особливо під час воєн.
ТОМУ НА СКЛАДАХ ЇЇ НЕМАЄ..