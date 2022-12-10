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Новости Война
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Германия не имеет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые можно отправить в Украину, - МИД

patriot

У Германии нет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые она могла отправить в Украину.

Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Если быть откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - пояснил Линднер.

Читайте: Военные объекты в России являются легитимными целями для ВСУ, - правительство Германии

Напомним, на этой неделе министры обороны Польши и Германии объявили о возобновлении переговоров по размещению ракет противовоздушной обороны системы Patriot на территории Польши. Ранее Варшава предложила разместить их на территории Западной Украины, но Германия отказалась.

Германия (6939) ПВО (2728)


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Топ комментарии
+9
там керують американці, бо вся система (в цілому, інтегрована) належить США - отже, допоки американці не приймуть рішення, доти підлеглі виконавці (в цьому випадку - німці) будуть нести пургу в маси

коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
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10.12.2022 00:21
+7
звісно, жодних "військ НАТО" для обслуговування та використання систем петріот і не потрібно)

із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)

німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
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10.12.2022 00:26
+6
не брешіть,для Поляків знайшли,будуть стояти і горобців страшити
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09.12.2022 23:54
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Правила форума Совет форумчан
не брешіть,для Поляків знайшли,будуть стояти і горобців страшити
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09.12.2022 23:54 Ответить
Поляки пропонували віддати їх Україні та шольци ще не зірвались з гачка *****.
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11.12.2022 02:46 Ответить
що значить "немає на складах", коли вони й таких складів не мали ніколи?
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09.12.2022 23:57 Ответить
Говорит что они часть своих перемещают в Польшу

Вместе с персоналом и т.п.
В Украину именно поэтому не могут (войска НАТО получается)
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10.12.2022 00:12 Ответить
там керують американці, бо вся система (в цілому, інтегрована) належить США - отже, допоки американці не приймуть рішення, доти підлеглі виконавці (в цьому випадку - німці) будуть нести пургу в маси

коротко кажучи: США поки що петріотів нам не дають, а заяви німців абсолютно не важливі, краще б вони, звісно, сиділи тихо, проте політики не вміють заткнутися)
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10.12.2022 00:21 Ответить
Так
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10.12.2022 00:26 Ответить
звісно, жодних "військ НАТО" для обслуговування та використання систем петріот і не потрібно)

із цим легко впоралися б інженери (в широкому розумінні), що вони той петріот виготовляють - так би мовити: за цивільним контрактом (всі необхідні підписки вони вже надали в себе вдома в США)

німці несуть пургу - щось же мають нести, бо якось незручно для них виходить, а поляки знову почнуть тролити, безжальні сцуки такі)))
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10.12.2022 00:26 Ответить
на додачу є ще 1 цікавий факт: система петріот, крім захисту від аеродинамічних/балістичних цілей противника, може ще й вистрілювати ракети середньої дальності першинг-2, яких на складах США (може навіть і у Польщі в операційному районі) точно досить

першинг-2 несе невеличку ядерну боєголовку (до 80 кілотонн) і має достатню дальність як до москви, так і до деяких бункерів *****

саме тому петріот краще тримати поруч із місцем зберігання першингів, ага)

саме тому (і тому - теж) США не поспішають нам передавати системи петріот
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10.12.2022 00:41 Ответить
ну, знов...за рибу грощі...
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10.12.2022 00:05 Ответить
А німеччина, вибачаюсь, воює? Чи її обстрілюють майже щотижня крилатими ракетами? Що означає "немає вільних систем ППО"???
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10.12.2022 00:06 Ответить
Ну от нема. Що із цим можна зробити? Україна свої С300, Буки, Оси вдало реалізовувала усі роки незалежності. Німеччина-член НАТО, Україна-ні. До лютого 22 року більшість населення, а тим паче камарілья Зеленьского були проти вступу України до НАТО. Обьективно-ні Нмеччина, ні Франція нічого Україні не зобов'язані. Але завдяки добровільній допомозі західних країн- Україна таки має озброєння. А Петріот, поки що не дають...
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10.12.2022 00:29 Ответить
Дятел и кому єто ти написал?
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10.12.2022 00:43 Ответить
О, это шо еще за "мундиаль" вылезло? А ну, брысь под веник, уродец !
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10.12.2022 00:53 Ответить
Суки, кому они сейчас нужнее, нам или Польше?
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10.12.2022 00:08 Ответить
слушай, тут у меня проблемы, работу потерял. Не хочешь мне 1000 долларов перевести? Мне ведь

НУЖНЕЕ !
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10.12.2022 00:58 Ответить
А у Польщу мали ?
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10.12.2022 00:11 Ответить
І на прикриття Словаччини мали, і що?
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10.12.2022 00:32 Ответить
Про дятел еще раз кому єто ти строчешь?
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10.12.2022 00:45 Ответить
Так дайте не вільни .
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10.12.2022 03:44 Ответить
Не можуть, вони і досі знаходяться під впливом кгб, яке їх шантажує. Добре, що хоч разом з московією на йдуть нас вбивати, як це вже було багато років тому.
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10.12.2022 10:12 Ответить
Повна туфта-є озброєння, яке може бути "на складах", а є зброя, яка повинна бути на поготові ПОСТІЙНО, на чергуванні. Інакше в чому їхній сенс
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10.12.2022 06:17 Ответить
Нам не надо со складов.
Можно из подсобки.
Можно из воинской части.
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10.12.2022 07:38 Ответить
Решение о передаче Patriot может принять только США.
Незачем цепляться к Германии. Как и с танками НАТО - как только США официально заявит, что поддерживает передачу леопардов, и передаст хотя бы 1 занюханый абрамс - тогда можно требовать леопарды от Германии.
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10.12.2022 07:47 Ответить
Германия сама ведет себя как хозяин Европы. Вот пусть и отвечает.
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10.12.2022 08:11 Ответить
Призываю не поддаваться на кацапскую пропаганду, что кто-то ведёт себя как чей-то хозяин. Они так говорят и про США, что якобы США "командует" Европой. Это чтобы уязвить чувство национальной гордости людей из европейских стран, что они якобы подчиняются "заокеанскому хозяину".
Это - картина мира кацапов, потому что они сами видят себя как "хозяев" всех постсоветских стран. На Западе "хозяев" нет, там даже у мелкой прокацапской Венгрии есть право вето в ЕС и НАТО.
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10.12.2022 08:17 Ответить
Вы очень наивный, если думаете что ЕС управляет кучка старых дурачков в Брюсселе.
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10.12.2022 08:23 Ответить
Теории заговора, "массонское ложе" и им подобное - это очень увлекательно, но повторю - картина мира с одним хозяином и кучей рабов свойственна кацапской пропаганде, потому на их нарративы "хозяин-Германия" и "хозяин-США" призываю не поддаваться.
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10.12.2022 08:32 Ответить
Кто там целовал в туз Германию за ее помощь? А теперь что? Продолжайте....
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10.12.2022 09:45 Ответить
Німеччина не має на складах вільних систем ППО Patriot, які вона могла відправити в Україну.

Про це заявив державний міністр Міністерства закордонних справ Німеччини Тобіас Лінднер ,

ТУПА ВІДМАЗКА.

НА БУДЬ-ЯКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ У ВИРОБНИКІВ ЧЕРГА ЗАМОВНИКІВ. особливо під час воєн.

ТОМУ НА СКЛАДАХ ЇЇ НЕМАЄ..
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10.12.2022 10:04 Ответить
Німеччина дуже неадекватна країна. Хоча нічого дивного, бути стільки років під впливом кацапії та мати при владі штазі.
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10.12.2022 10:09 Ответить
Ничего удивительного. Под руководством комсомолки полностью прокакали и обронку и армию.
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10.12.2022 17:23 Ответить
 
 