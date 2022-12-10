Германия не имеет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые можно отправить в Украину, - МИД

У Германии нет на складах свободных систем ПВО Patriot, которые она могла отправить в Украину.

Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Тобиас Линднер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Если быть откровенным, это не так, что у нас есть свободные системы Patriot просто в наличии, которые мы могли бы отправить, например, в Украину. Системы Patriot, которые мы направляем, являются частью системы коллективной обороны НАТО.

Два дня назад мы договорились с Польшей, что отправляем группу военных Германии в Польшу для изучения локации, где могут быть размещены системы Patriot. Мы привержены защите безопасности Польши, поэтому предлагаем развернуть системы Patriot на восточном фланге НАТО", - пояснил Линднер.

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Напомним, на этой неделе министры обороны Польши и Германии объявили о возобновлении переговоров по размещению ракет противовоздушной обороны системы Patriot на территории Польши. Ранее Варшава предложила разместить их на территории Западной Украины, но Германия отказалась.