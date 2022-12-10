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Артиллерия ВСУ в течение 9 декабря поразила 2 района сосредоточения оккупантов, - Генштаб

артилерія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве огневых ударов по врагу, нанесенных 9 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - отмечается в сообщении.

артиллерия (631) ВСУ (6565)


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10.12.2022 01:54 Ответить
Як кава.Вона як у зернах які перемелюють.
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10.12.2022 06:27 Ответить
 
 