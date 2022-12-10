Артиллерия ВСУ в течение 9 декабря поразила 2 района сосредоточения оккупантов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве огневых ударов по врагу, нанесенных 9 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - отмечается в сообщении.