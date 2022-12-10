Артиллерия ВСУ в течение 9 декабря поразила 2 района сосредоточения оккупантов, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о количестве огневых ударов по врагу, нанесенных 9 декабря.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - отмечается в сообщении.
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Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий10.12.2022 01:54 Ответить Мне нравится 6
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показать весь комментарий10.12.2022 06:27 Ответить Мне нравится 1
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