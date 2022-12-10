Призывами к переговорам Путин пытается представить Киев не желающим идти на компромисс, - ISW

Президент России Владимир Путин хочет использовать разговоры о переговорах с Украиной, чтобы ухудшить отношения Киева и западных партнеров, а также дать возможность своим войскам восстановиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин использует разговоры о переговорах с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как не желающий идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Он пытается использовать любое окно переговоров и прекращение огня и дать российским войскам время для возобновления и продолжения операций, таким образом лишая Украину инициативы.

Однако, по мнению экспертов, быстрое заключение соглашения о прекращении огня, что позволило бы российским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно.

Переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий требуют времени, отмечают в институте. Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга по условиям любого подобного соглашения.

Позиционирование Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского Министерства обороны и националистического и военного сообщества блоггеров.

Военные аналитики заявляют, что Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает все российские проблемы, но не несет за них непосредственной ответственности.

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