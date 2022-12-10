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Новости Агрессия России против Украины Война
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Призывами к переговорам Путин пытается представить Киев не желающим идти на компромисс, - ISW

путін

Президент России Владимир Путин хочет использовать разговоры о переговорах с Украиной, чтобы ухудшить отношения Киева и западных партнеров, а также дать возможность своим войскам восстановиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Путин использует разговоры о переговорах с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как не желающий идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

Он пытается использовать любое окно переговоров и прекращение огня и дать российским войскам время для возобновления и продолжения операций, таким образом лишая Украину инициативы.

Однако, по мнению экспертов, быстрое заключение соглашения о прекращении огня, что позволило бы российским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно.

Переговоры о длительном прекращении огня по всему театру боевых действий требуют времени, отмечают в институте. Россия и Украина чрезвычайно далеки друг от друга по условиям любого подобного соглашения.

Позиционирование Путина в российском информационном пространстве продолжает колебаться между поддержкой российского Министерства обороны и националистического и военного сообщества блоггеров.

Военные аналитики заявляют, что Путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает все российские проблемы, но не несет за них непосредственной ответственности.

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путин владимир (31225) переговоры с Россией (954) ISW (493)


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Топ комментарии
+11
ну так, територіальна цілісність і повна незалежність не підлягають обговоренню, я думаю, що західні партнери погоджуються з цим.
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10.12.2022 06:44
+7
Які ще компроміси з вбивцями?
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10.12.2022 06:47
+4
В стародавньому світі і в середньовіччя взимку, наскільки мені відомо, не воювали. Але з москалями треба воювати завжди, коли вони лізуть. І завжди душити москаля у собі! Тобто, наприклад, коли хочеш викинути сміття мимо урни, то кажи собі, що ти - не москаль!
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10.12.2022 07:01
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Правила форума Совет форумчан
ну так, територіальна цілісність і повна незалежність не підлягають обговоренню, я думаю, що західні партнери погоджуються з цим.
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10.12.2022 06:44 Ответить
Які ще компроміси з вбивцями?
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10.12.2022 06:47 Ответить
Варто поширити вимоги України Офіційно, в ЗМІ різних країн і їхніми мовами. А ще хоч раз вднів 10 повторювати щоб нагадати. І продовжувати підтримувати ЗСУ
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10.12.2022 06:48 Ответить
бо аргументів в ***** вже нема.
півневі дівізії, останній резерв 2гої армії, пішли в атаку!
хлопці досі не розуміють - а чому вони сраками вперед пруться?
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10.12.2022 06:58 Ответить
В стародавньому світі і в середньовіччя взимку, наскільки мені відомо, не воювали. Але з москалями треба воювати завжди, коли вони лізуть. І завжди душити москаля у собі! Тобто, наприклад, коли хочеш викинути сміття мимо урни, то кажи собі, що ти - не москаль!
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10.12.2022 07:01 Ответить
або забухать
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10.12.2022 07:25 Ответить
Досить цих псевдоаналітичних висновків які смердять дурнуватими фантазіями. Україна не піде на компроміси, доки окупанти знаходяться на її території.
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10.12.2022 07:15 Ответить
Спочатку геть з України, а потім перемовини.

А то вийде Мінськ-3.
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10.12.2022 07:15 Ответить
Який компроміс, блд! Нах з пляжу!!
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10.12.2022 07:30 Ответить
Захід про це знає. Ми про це знаєм. Так якого біса взагалі іде якась мова про переговори з х*йлом?
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10.12.2022 07:32 Ответить
Зерновую сделку контролируют Султан Эрдоган..крыса мавзолейная просрала все... Лузер 21 века 🦍🦍🦍
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10.12.2022 08:17 Ответить
Между тем нефть марки Urals упала до 42 за бочку...хмырь опять переиграл и Китай и Индию,,сообщает Блумберг🦍🦍👋🤣🤣🤣🤣
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10.12.2022 08:20 Ответить
Спасибо, Капитаны Очевидность!

Украине надо везде пихать свой "мирный план", который начинается с вывода кацапских войск со всей территории Украины по состоянию на 2013 год. И всё - мы за мир, это кацапы против.
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10.12.2022 08:23 Ответить
Премьер Индии категорически отказался от встречи с хмырем мавзолея...
А это значит путлер Капут по факту...💀☠️💀🦍🦍🦍
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10.12.2022 08:25 Ответить
Блогеры Ютьюба поймали двойника путлера...был на Крымском мосту был один путлер.а через час путлер был уже в Москве..на ракете из Крыма прилетел

..🤣🤣🤣
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10.12.2022 08:30 Ответить
Никаких компромисов с этим уплюдком не должно быть....Компромисом можно забрать воронеж...
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10.12.2022 09:34 Ответить
Про шо з долбойо..ми говорити? 🤷‍♂️
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10.12.2022 10:04 Ответить
Дж.Дудаев *Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело бежало на подписание договоров,которые никогда не соблюдало,не будет соблюдать и не мыслит. Но как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого...и начинает над ним издеваться. Такова Россия-империя зла,империя зла как была есть и остается....
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10.12.2022 15:16 Ответить
Їх заклик до переговорів це заклик до капітуляції україни. Заклик Україні здатися
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11.12.2022 06:32 Ответить
 
 