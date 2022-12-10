ВСУ отразили атаки врага в районах 13 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 3 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 10 декабря по поводу российского вторжения.

Так, начались двести девяностые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетные удары пришлись на населенные пункты Великая Писаревка на Сумщине, а также Камышеваха, Григорьевское и Юльевка на Запорожской области.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ходыно и Басовка Сумской области.

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На Слобожанском направлении обстреляны из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка – Донетчины.

На Бахмутском направлении под огневое поражение российских оккупантов попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополья Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огненное поражение по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.

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На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, недалеко от линии столкновения. Артиллерийские обстрелы совершены по Антоновке, Чернобаевке и Херсону, пострадали мирные жители.

Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также терпит потери от так называемого "дружественного огня". Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.