В оккупированном Мариуполе и вокруг города растет военная активность врага, - Андрющенко

Над городом наблюдается необычное количество боевых вертолётов. Через Мариуполь прошла очередная колонна танков.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов из Запорожского направления в направление Азовстали. Продолжается отток военных с Бердянского направления. В районе с. Демьяновка и с. Камышеватое расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной Запорожской области. Очередная колонна танков (собственным ходом) ночью переброшена из Мангусского р-на в Никольский р-н", - говорится в сообщении.

Также в Мариупольском районе в пригороде с. Ялта (Новая Ялта) обустроен второй лагерь для мобилизованных россиян.

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