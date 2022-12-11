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В оккупированном Мариуполе и вокруг города растет военная активность врага, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,маріуполь

Над городом наблюдается необычное количество боевых вертолётов. Через Мариуполь прошла очередная колонна танков.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Над городом целый день необычное количество боевых вертолетов из Запорожского направления в направление Азовстали. Продолжается отток военных с Бердянского направления. В районе с. Демьяновка и с. Камышеватое расквартируют около 500 пока живой силы. Сразу после точного минусования по оккупированной Запорожской области. Очередная колонна танков (собственным ходом) ночью переброшена из Мангусского р-на в Никольский р-н", - говорится в сообщении.

Также в Мариупольском районе в пригороде с. Ялта (Новая Ялта) обустроен второй лагерь для мобилизованных россиян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе фиксируют движение техники в направлении Бердянска без опознавательных знаков с боекомплектами, - Андрющенко. ВИДЕО
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То влаштуйте їм там "Чорнобаївку"!
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11.12.2022 16:24 Ответить
Кремлёвские клопы больше всего боятся высокой температуры ! 🔥
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11.12.2022 17:59 Ответить
В таке "незвичайне скупчення" варто і цілити.
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11.12.2022 16:29 Ответить
все скопления вражеской техники в Мариуполе нужно так же уничтожать.
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11.12.2022 16:35 Ответить
"розквартировують близько 500 поки живої сили"
Ключове слово ПОКИ.
Вірю в ЗСУ!
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11.12.2022 16:40 Ответить
Координати нового табору якби знати...та повторити.....
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11.12.2022 17:23 Ответить
в оккупированном Луганске кацапы ****** всё, даже то, что не могут вывезти:
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11.12.2022 17:29 Ответить
Где то уж проскочило. Если не можешь уничтожить, выдай его за своё.
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12.12.2022 00:34 Ответить
 
 