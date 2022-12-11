Ответственность за преступления понесут все, от исполнителей до Путина, - глава МИД Британии Клеверли

Российский диктатор Владимир Путин неизбежно понесет ответственность за развязанную в Украине войну наряду с виновными в совершении военных преступлений.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью ВВС, передает Цензор.НЕТ.

По словам Клеверли, необходимо донести до всего мира понимание, что агрессия не должна давать агрессору выгоду.

"Ответственность должна наступить абсолютно обязательно, и это касается как солдат на фронте, совершавших преступления, так и всей цепочки командования до самого верха. Ответственность должна наступить для всех, включая Владимира Путина", – сказал Клеверли.

Министр сказал, что Великобритания поддерживает работу Международного уголовного суда, однако не исключает создания других механизмов. Он отметил, что Лондон вместе с Киевом и другими партнерами будут обсуждать, как эффективно привлечь к ответственности виновников войны.

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