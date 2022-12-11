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Зеленский поговорил с Эрдоганом о помощи и расширении зернового коридора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом он рассказал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - рассказал Зеленский.
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нет заработка на свиноцабаках...?
може пора й про поглиблення?
видовження тощо?
а чого? нікому не цікаво???
@den_tsaruk
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2 ч
Якийсь парадокс, від зєлєнского чули жарти про термос, сіньор голодомор, ердоган вусатий таракан, але от про путіна ніколи таких жартів не було.