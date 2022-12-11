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Зеленский поговорил с Эрдоганом о помощи и расширении зернового коридора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он рассказал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", судна ждут в очереди 3-5 недель, - Зеленский
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Топ комментарии
+8
мастерство не пронюхаешь...!!!
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11.12.2022 17:55
+7
Майстер розмовного жанру.
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11.12.2022 17:38
+5
а чому тільки про розширення?

може пора й про поглиблення?

видовження тощо?
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11.12.2022 17:13
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в Туреччині зараз надзвичайно важка економічна ситуація і, як кажуть знайомі що живуть там, турки в усьому звинувачують... Україну! *******....
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11.12.2022 17:06 Ответить
Турки таки *******,як і їхній шах Ердоган.:⁠,⁠-⁠)
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11.12.2022 17:27 Ответить
с чем это связано...?
нет заработка на свиноцабаках...?
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11.12.2022 17:53 Ответить
Что именно связано? Если проблемы в экономике это следствие гос.регулирования в финансовой сфере(искуственное снижение учетной ставки). Если ********** граждан, то факторов несколько: низкий интеллектуальный уровень, пропаганда(в т.ч. нынешней турецкой власти), любовь к руссо-туристам
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11.12.2022 18:39 Ответить
даже не собираюсь спорить...!\такое ощущение - что у них война...!\
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11.12.2022 18:42 Ответить
Скажите вашим знакомым, чтгбы не врали.
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11.12.2022 19:03 Ответить
к чему такая категоричность? я лично знаю ватников в Кемере
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11.12.2022 19:06 Ответить
Вы можете знать ватников, орков и прочую нечисть, которая прижилась в Турции, в основном работающих в сфере туризма и кормящихся из кацапского кошелька. Вот только сами турки даже рады, что эта вечно пьяная голытьба стала меньше портить атмосферу отелей. И они прекрасно сейчас переориентировались на туристов из Европы, которые почти перестали ездить из-за неприятных забулдыжных рож. Если сейчас посмотреть рекламу туризма в Европе, то в той или иной форме акцентируется, что в отеле нет россиян. Ну вот как-то так....
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11.12.2022 19:42 Ответить
при всем уважении, но я знаю Турцию не из рассказов. Одно дело Каш, другое Евренсики и совсем третье Кемер. И что там в Европе акцентируется я то же прекрасно знаю. И не стало их там совсем мало, как в 2016. Зато недвижимость вдвое подорожала что в аренде что в сейле
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11.12.2022 22:45 Ответить
Ну да))) Расскажите турку/турчанке про Турцию)
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12.12.2022 16:20 Ответить
какая милая чушь, тож самое что я бы утверждал что мое мнение о каких то вещах в Украине априори единственно верное, потому что я украинец
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12.12.2022 18:08 Ответить
Милой чушью будет, если турки станут об'яснять украинцу психологию украинцев и их отношение к примеру к проблемам населения Карабаха. Примерно это Вы сейчас и делаете. При этом я не имею в виду мнение одного конкретного лица, а скажем в процентном отношении большинства. Я наверное очень сильно Вас огорчу, но турки в своем большинстве достаточно негативно относятся к россиянам. И это я еще пытаюсь выразиться политкорректно.
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14.12.2022 21:42 Ответить
Turechchyna musulʹmansʹka derzhava tam tilʹky vidpochyvaty dobre, a zhyty bude nelehko
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11.12.2022 22:23 Ответить
Прямо як вова-Х, така сама тема і у вови-З.
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11.12.2022 17:07 Ответить
Безнаказанность порождает еще больший беспредел
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11.12.2022 17:10 Ответить
а чому тільки про розширення?

може пора й про поглиблення?

видовження тощо?
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11.12.2022 17:13 Ответить
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11.12.2022 17:14 Ответить
Пора брати Крим ‼️‼️
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11.12.2022 17:16 Ответить
а про важке становище в нашій енергетичній галузі, завдяки заё*ам ***** ... не розмовляли?
а чого? нікому не цікаво???
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11.12.2022 17:20 Ответить
Таак, в когось вже "пунктик зерновий"
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11.12.2022 17:32 Ответить
Майстер розмовного жанру.
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11.12.2022 17:38 Ответить
мастерство не пронюхаешь...!!!
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11.12.2022 17:55 Ответить
Які надзвичайно могутні власники української землі ТНК, що ставлять раком президентів і навіть ***** нагинаючи на зерновий договорняк.
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11.12.2022 17:55 Ответить
На наступний рік садити ніде, а вони все коридори розширяють.
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11.12.2022 18:10 Ответить
У Ердогана є тільки один інтерес -- гроші!
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11.12.2022 18:12 Ответить
Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

2 ч

Якийсь парадокс, від зєлєнского чули жарти про термос, сіньор голодомор, ердоган вусатий таракан, але от про путіна ніколи таких жартів не було.
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11.12.2022 18:24 Ответить
Треба вже зняти всі санкції з Путлера.
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11.12.2022 18:50 Ответить
Интересно, а Эрдоган водку пьет?
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11.12.2022 19:03 Ответить
Что у варваров кончились деньги на турецкие курорты ? А Украина тут при чём.
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11.12.2022 20:43 Ответить
а про плавучі електростанції для відновлення електро постачання жителям Одеси нах, не треба ?
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11.12.2022 22:42 Ответить
 
 