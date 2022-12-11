Зеленский поговорил с Эрдоганом о помощи и расширении зернового коридора

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он рассказал в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - рассказал Зеленский.

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