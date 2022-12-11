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НАТО никогда не угрожала России и не делает это сейчас, - глава МИД Британии Клеверли

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

джеймс,клеверлі

Задача НАТО - защищать свои государства-члены, а не угрожать России или какой-либо другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России.

"НАТО четко дала понять, что мы являемся оборонным альянсом. НАТО никогда не угрожала России и не делает этого сейчас", - сказал он.

Клеверли отметил, что присоединяющиеся к НАТО страны делают это добровольно, и в этом нет никакого принуждения. Так, Альянс существует, чтобы защищать свои государства-члены, а не угрожать кому-то другому.

Он добавил, что для НАТО нет внутренней потребности вовлекаться в конфликт, и они фактически пытаются сделать так, чтобы этого не произошло.

"В конце концов, это Владимир Путин, использующий эскулятивный язык. Именно он угрожал дальнейшей имперской экспансией, ссылаясь на его сосредоточенность на исторической империи России. Следовательно, это он является агрессором", - сказал Клеверли.

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Топ комментарии
+8
***
кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
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11.12.2022 17:27
+7
Як він зробив про Відень
«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.

‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування

https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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11.12.2022 17:21
+5
Они вообще не понимают кацапов и кацапской пропаганды. И что ***** лучше вас знает, что вы не собирались нападать на эту клоаку.

Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.

Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.

Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.
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11.12.2022 18:06
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Пора Михайлу Ткачу зробити відео СКІЛЬКІ російських олігархів оселилось у Британії.
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11.12.2022 17:19 Ответить
Як він зробив про Відень
«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.

‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування

https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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11.12.2022 17:21 Ответить
Австрiя - просто шльондра, так звана нейтральнicть, грошi вiзьме навiть вiд серiйних вбивць, а Вiдень ще з савєйських часiв нашпигований кацапо-ординською агентурою та просто лiгбище гебнi, багато там i прорашистських колаборантiв та зрадникiв з України. зважаючи на це, спецслужбам США та Великобританii або взагалi не потрiбно обмiнюватись iнформацiєю з Австрiєю, або обмiнюватися з великою обережнiстю.
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11.12.2022 18:59 Ответить
Один Фирташ МЕГАВОРЮГА , чего стоит ‼️ США уже 10 лет ,не могут выдернуть этого урода , отстегивающего австрияка
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11.12.2022 19:49 Ответить
А сицилианская защита ????
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11.12.2022 17:22 Ответить
Краще мовчати, ніж говорити...
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11.12.2022 17:23 Ответить
***
кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
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11.12.2022 17:27 Ответить
А рашка с НАТО с 1991 года воюет. Уже 30 лет. Только почему -то все на территории Украины
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11.12.2022 17:30 Ответить
Ну ниуясiбечавой, краснопузые с жиру бесятся -разбрасываются коммунистическим общаком налево и направо(вместо гвоздик - розы).
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11.12.2022 18:24 Ответить
дитячий лепет і коментувати не хочеться.
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11.12.2022 17:33 Ответить
Ага, тільки з Польщею отой ''захист'' якось кривенько спрацював
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11.12.2022 17:38 Ответить
Лише кацапія всім погрожує і обіцяє пафтаріть
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11.12.2022 17:41 Ответить
"Отже, це він (Пу) є агресором". Яка глибока думка. Вирубати в камені, і поставити на кордоні НАТО.
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11.12.2022 17:44 Ответить
А зря...
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11.12.2022 17:48 Ответить
Та вже б пора ставити на місце "збішеного ведменя"..
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11.12.2022 17:50 Ответить
Рада Євросоюзу ухвалила рішення про пакет допомоги для України у €18 млрд попри вето мадярського *******.

Представники Чехії у Раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта: гарантії за кредитами, надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни - члени ЄС.
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11.12.2022 17:57 Ответить
а Угорщина вже отримала фінансування від ЕС?
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11.12.2022 18:00 Ответить
Ні. Європейська комісія заблокувала через корупцію і низьку незалежність судової системи.
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11.12.2022 18:09 Ответить
ну, тоді може бути)

сподіваюсь, що мадяри невиправні й коштів їм не бачити
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11.12.2022 18:31 Ответить
Вони так нічого і не зрозуміли... Кацапня ці слова приймає як відступ, страх. Все треба навпаки робити, гнобити і ******* їх скрізь де тільки побачите
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11.12.2022 17:59 Ответить
Они вообще не понимают кацапов и кацапской пропаганды. И что ***** лучше вас знает, что вы не собирались нападать на эту клоаку.

Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.

Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.

Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.
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11.12.2022 18:06 Ответить
так они в кремле это знают что вы с..ны, на то и расчет
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11.12.2022 18:06 Ответить
а шкода
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11.12.2022 18:15 Ответить
Шкода, шо не в НАТО...
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11.12.2022 18:26 Ответить
обычно бриты не опускались до такого заискивания с путиным... странная речь клеверли
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11.12.2022 18:43 Ответить
Его слова для россиян значат СЛАБОСТЬ. Европейцы не понимают что психология современных россиян-это психология собакиЮ,бандита,гопника. Если показывать слабость-лобязательно нападет. Русские понимают только язык силы,угроз-тогда они сами станут на колени и будут молить о пощаде. К сожалению такая их дикая психология и по-другому с ними нельзя-они ментально застряли в 18 веке когда все решала только грубая сила и бещзстрашие
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11.12.2022 19:04 Ответить
Опять начали крутить эту шарманку - Маруся атравила-а-а-сь в бальни-и-ицу атвезли-и-и.
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11.12.2022 19:27 Ответить
масочок і і антисептиків ще передать, а потім "Мрією" завезем все в ЗАД!!!! ..
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11.12.2022 19:31 Ответить
А треба булоб!
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11.12.2022 19:37 Ответить
За то сосия угоржает и будет угрожать всему миру...браво!
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11.12.2022 19:45 Ответить
Ггг
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11.12.2022 21:15 Ответить
а нічо що мосКАЛЛі прямо на центральному своєму телебаченні розказують, як вони будуть "бАмбіТь наТо"??
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11.12.2022 21:16 Ответить
А я НАТІ погрожую,жорстким сексом)
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11.12.2022 21:16 Ответить
Запад : Выкормили Гитлера, выкормим и Путина! Дадим ему кусочек Судет, а то нападьот на США и Англию.
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11.12.2022 21:22 Ответить
Как можно оправдываться перед обоссанным кацапом , что НАТО не в коем случае не угрожает, после того что эти ***** насилуют детей , насилуют женщин , марадерят , убивают ни в чем не повинных людей. Которые угрожают Америке смыть волной цунами .Целенаправленно уничтожая энергоструктуру , за которой находятся дети , старики , ни вижу логики . Давно нужно было признать мразотную нечисть , которая бродит по нашей земле . Куй его знает, как можно давать такие заявления , оправданий , нет чтоб ответить жестко , терпение наше на пределе , ходя куда уже накуй о пределе , запределе...
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11.12.2022 22:01 Ответить
А вот сейчас надо бы
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12.12.2022 09:24 Ответить
Клевер ли?
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12.12.2022 09:26 Ответить
 
 