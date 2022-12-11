НАТО никогда не угрожала России и не делает это сейчас, - глава МИД Британии Клеверли

Задача НАТО - защищать свои государства-члены, а не угрожать России или какой-либо другой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России.

"НАТО четко дала понять, что мы являемся оборонным альянсом. НАТО никогда не угрожала России и не делает этого сейчас", - сказал он.

Клеверли отметил, что присоединяющиеся к НАТО страны делают это добровольно, и в этом нет никакого принуждения. Так, Альянс существует, чтобы защищать свои государства-члены, а не угрожать кому-то другому.

Он добавил, что для НАТО нет внутренней потребности вовлекаться в конфликт, и они фактически пытаются сделать так, чтобы этого не произошло.

"В конце концов, это Владимир Путин, использующий эскулятивный язык. Именно он угрожал дальнейшей имперской экспансией, ссылаясь на его сосредоточенность на исторической империи России. Следовательно, это он является агрессором", - сказал Клеверли.

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