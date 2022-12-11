НАТО никогда не угрожала России и не делает это сейчас, - глава МИД Британии Клеверли
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Задача НАТО - защищать свои государства-члены, а не угрожать России или какой-либо другой стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытался создать нарратив, что якобы страны НАТО угрожают России.
"НАТО четко дала понять, что мы являемся оборонным альянсом. НАТО никогда не угрожала России и не делает этого сейчас", - сказал он.
Клеверли отметил, что присоединяющиеся к НАТО страны делают это добровольно, и в этом нет никакого принуждения. Так, Альянс существует, чтобы защищать свои государства-члены, а не угрожать кому-то другому.
Он добавил, что для НАТО нет внутренней потребности вовлекаться в конфликт, и они фактически пытаются сделать так, чтобы этого не произошло.
"В конце концов, это Владимир Путин, использующий эскулятивный язык. Именно он угрожал дальнейшей имперской экспансией, ссылаясь на его сосредоточенность на исторической империи России. Следовательно, это он является агрессором", - сказал Клеверли.
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«Відень - одне з найбільш російських міст Європи.
У центрі столиці Австрії майже в кожному будинку можна знайти квартиру російських громадян. Російську мову постійно чути на вулицях міста. А обличчя російських топ-менеджерів та політиків миготять на виходах п'ятизіркових готелів. І поки Росія один за одним вчиняє злочини в Україні, її громадяни насолоджуються життям у Європі, непомітно але системно окуповуючи столицю Австрії грошима режиму Кремля.
На прикладі одного лише Відня можна усвідомити, наскільки важливим для російських еліт є саме Європейський Союз. ‼️‼️‼️У той час як російська влада, часто за мовчазної згоди, а ще частіше - за підтримки цих самих еліт, роками дискредитує і цей союз і цивілізовані країни загалом.
‼️І робить це лише тому що виявилась неспроможною протягом більше ніж двадцати років створити бодай приблизно схожі умови для населення багатої на природні ресурси території. Мовчазної згоди та підтримки, які дають всім цим людям право заробляти великі кошти та інвестувати їх не в росію. Автор: Михайло Ткач»
Відень "по-російськи". УП знайшла російську еліту у австрійській столиці | Розслідування
https://youtu.be/QtE2xHE52Bg
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кожне слово виправдання відбирає сили і вбиває впевненість (с)
Представники Чехії у Раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта: гарантії за кредитами, надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни - члени ЄС.
сподіваюсь, що мадяри невиправні й коштів їм не бачити
Спасибо Меркель, что распустила контрразведывательное управление, где русскоязычные кадры хорошо понимали ситуацию и что нужно делать. Шлюха продажная.
Уровень понимания у НАТО напоминает 30-ые годы террора, когда на все просьбы о помощи они говорили: "Ну выберите другого вождя вместо Сталина, подумаешь, у вас же выборы каждые 5 лет есть.", ну и в таком духе все.
Не надо с гопником разговаривать. Нужно лишь излучать угрозы в ответ на каждое его действие. И больше ничего. Гопник конечно противодействует этому, использует такой прием, что обвиняет вас в излучении угрозы к нему лично, рассчитывая, что вы перестанете это делать и будете оправдываться. Не слушайте его, либо наоборот слушайте и делайте именно все то, в чем он вас обвиняет. Как правило (как с грязной бомбой) он боится именно того, что вы это действительно сделайте.