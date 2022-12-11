В ВСУ рассказали, какие пропагандистские нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну. Так, ИПСО являются неотъемлемыми компонентами российской гибридной агрессии для пропаганды своих идей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВСУ.
"Наративы РФ, которые используются для оправдания незаконной вооруженной агрессии против Украины
Информационные операции и кампании являются неотъемлемым компонентом российской гибридной агрессии и реализуются для формирования благоприятной информационной среды для поддержки кинетических действий.
Чтобы снять ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, московия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать образ "нового врага для мирового мира и безопасности".
В рамках широкой информационной кампании для оправдания незаконной вооруженной агрессии России против Украины, московская машина пропаганды продвигает следующие нарративы:
- "Спецоперацией" в Украине российская федерация предотвратила "большую мировую войну".
- "Специальная военная операция" России в Украине - это ответ на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для России.
- США и Запад ведут гибридную войну против России в Украине.
- В условиях войны в Украине Россия это жертва, а НАТО – агрессор.
- Украина это территория России, ее создал Ленин в 1922 году, когда большевики создали СССР.
Эти нарративы рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, ведь нет никаких оснований или подтверждений. В то же время, постоянное их повторение создает иллюзию правдивости и способствует их использованию агентами кремля в разных странах", - рассказали в ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
мені не важко )))
на картинці святковий стіл, за яким сидить у парадній формі "хенералітет" русні...
от шойгу й каже, звертаючись до херасімова - налегай на деликатесы, в Гааге так кормить не будут...
на що той - да какая Гаага, когда тут Залужный с черными пакетами уже на пороге...
сколько ваших самоваров будет на перекрёстках мацквабада...?
как вы будете их называть - украинцами...?)))\по подобию афганцы...?)))
******* вас будут таких до кровавого поноса...\а почему...?\
потому-что вы ********* уже поняли - вы проиграли Украине...!!!
тебе не смешно свиноцабака...?
вас ********** мы знаем как облупленных - ты тоже свинорыл понимаешь что вы уже проиграли...!!!
напиши мне ваши достижения...!!!
только ты пидарок про ваш бальшой балет бороздящий мировой океан не начинай...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
у вас есть достижение в паРаше - признаю...!!!
за 10 десять месяцев этого года уменьшилось количество изнасилований кизяков дагестанцами в краснодарском крае на 22 с хвостиком %...)))\это достижение...)))\
или ты видно сам целовальщик...)))
А бомбила вас раніше , і бомбить зараз - русня . Братья ваші ,, ублюдки ..!! То ж - "вигрібай" мовчки .
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
То есть, на русских.
Взагалі то - ім'я Ольга вважається похідним від скандинавського - Хельга , що наводить на певні думки про її скандинавське походження .
Але головне те що до мордору ( расєї тобто ), вона відношення вже точно - ніякого не має , бо жила і померла задовго до його появи на світ ..
Ну і на останок - колаж не мій ( виготовлений не мною ) , тому корективи в картинку , я вносити не маю права . .
Сорян жителям Коростеня .
глупо словами как мы все хорошо знаем утвержать всего лишь одну из версий, версию придворных писак сумасшедшей получурки маасквоскага Сцарька ваньки грознага о происхождении Ольги якобы из Пскова выдавать за реальный исторический факт.
насчет Пскова- всего лишь версия, есть масса других, ничем не хуже.
да и Псков тот и Новгород уничтожены чуть более,чем полностью, московской ордой еще при ваньке третьем и упоминавшемся выше сумасшедшем Сцарьке ваньке грознам.
росія тільки шукає виправдання.
Недавно путин же сам признался, что результат операции только один - захват новых территорий.
Прутня?
"На странице петербургского внутригородского муниципального образования Гагаринское в социальной сети ВКонтакте объявлен сбор музыкальных инструментов для мобилизованных.
Сдавать "на бевозмездной основе" предлагается баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары и балалайки.
Как говорится в объявлении, музыкальные инструменты будут переданы "мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Судя по объявлению, сбор организован министерством агрессии и нападения касапии."
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
О рюZkoм мире из Мариуполя поведал местный житель....ляпотааа...🤣
Після початку російської "СВО" до НАТО подали заявки про вступ Фінляндія та Швеція Після чого Вся Балтика опиняється під контролем країн НАТО До території країн НАТО додається 1 мільйон 234 тис км (враховуючи Балтійське море) Кордон РФ з країнами НАТО збільшується на ТРЕТИНУ Кількість військ країн НАТО збільшується на СОТНЮ ТИСЯЧ
СМіяться в якому місці?