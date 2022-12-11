В ВСУ рассказали, какие пропагандистские нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины

Россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну. Так, ИПСО являются неотъемлемыми компонентами российской гибридной агрессии для пропаганды своих идей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВСУ.

"Наративы РФ, которые используются для оправдания незаконной вооруженной агрессии против Украины

Информационные операции и кампании являются неотъемлемым компонентом российской гибридной агрессии и реализуются для формирования благоприятной информационной среды для поддержки кинетических действий.

Чтобы снять ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, московия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать образ "нового врага для мирового мира и безопасности".

В рамках широкой информационной кампании для оправдания незаконной вооруженной агрессии России против Украины, московская машина пропаганды продвигает следующие нарративы:

- "Спецоперацией" в Украине российская федерация предотвратила "большую мировую войну".

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- "Специальная военная операция" России в Украине - это ответ на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для России.

- США и Запад ведут гибридную войну против России в Украине.

- В условиях войны в Украине Россия это жертва, а НАТО – агрессор.

- Украина это территория России, ее создал Ленин в 1922 году, когда большевики создали СССР.

Эти нарративы рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, ведь нет никаких оснований или подтверждений. В то же время, постоянное их повторение создает иллюзию правдивости и способствует их использованию агентами кремля в разных странах", - рассказали в ВСУ.