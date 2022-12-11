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В ВСУ рассказали, какие пропагандистские нарративы продвигает Россия для оправдания агрессии против Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пропаганда

Россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну. Так, ИПСО являются неотъемлемыми компонентами российской гибридной агрессии для пропаганды своих идей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ВСУ.

"Наративы РФ, которые используются для оправдания незаконной вооруженной агрессии против Украины

Информационные операции и кампании являются неотъемлемым компонентом российской гибридной агрессии и реализуются для формирования благоприятной информационной среды для поддержки кинетических действий.

Чтобы снять ответственность за ведение тотальной войны на уничтожение украинского народа, московия постоянно пытается навязать собственное видение ситуации, придумать причину своих действий и сформировать образ "нового врага для мирового мира и безопасности".

В рамках широкой информационной кампании для оправдания незаконной вооруженной агрессии России против Украины, московская машина пропаганды продвигает следующие нарративы:

- "Спецоперацией" в Украине российская федерация предотвратила "большую мировую войну".

Читайте также: Кремль проводит в США операцию по дезинформации против Украины, - The Guardian

- "Специальная военная операция" России в Украине - это ответ на постоянное расширение НАТО и рост угрозы для России.

- США и Запад ведут гибридную войну против России в Украине.

- В условиях войны в Украине Россия это жертва, а НАТО – агрессор.

- Украина это территория России, ее создал Ленин в 1922 году, когда большевики создали СССР.

Эти нарративы рассчитаны на российскую и пророссийскую аудиторию, ведь нет никаких оснований или подтверждений. В то же время, постоянное их повторение создает иллюзию правдивости и способствует их использованию агентами кремля в разных странах", - рассказали в ВСУ.
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Топ комментарии
+29
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11.12.2022 18:32
+25
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11.12.2022 18:35
+24
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11.12.2022 18:36
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11.12.2022 18:32 Ответить
🤣🤣👍
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11.12.2022 18:34 Ответить
Повтори, будь ласка, що ти написав, бо н1чого немае
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11.12.2022 23:04 Ответить
нема картинки?
мені не важко )))
на картинці святковий стіл, за яким сидить у парадній формі "хенералітет" русні...
от шойгу й каже, звертаючись до херасімова - налегай на деликатесы, в Гааге так кормить не будут...
на що той - да какая Гаага, когда тут Залужный с черными пакетами уже на пороге...
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11.12.2022 23:17 Ответить
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11.12.2022 18:33 Ответить
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11.12.2022 18:35 Ответить
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11.12.2022 18:36 Ответить
О. Нас навестила говорясчая свинособака.
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11.12.2022 18:44 Ответить
Не кормите русскую свинью. Нехай жрет из срального чемоданчика своего полудохлого фюрера.
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11.12.2022 18:45 Ответить
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11.12.2022 23:32 Ответить
что-то ты свинорыл не радостно скавчишь - жаренных кадыровцев наверное пережрал...?
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11.12.2022 18:51 Ответить
вас свиноцабак уже почти 95000 улетучилось...\это скромным подсчётам...\
сколько ваших самоваров будет на перекрёстках мацквабада...?
как вы будете их называть - украинцами...?)))\по подобию афганцы...?)))
******* вас будут таких до кровавого поноса...\а почему...?\
потому-что вы ********* уже поняли - вы проиграли Украине...!!!
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11.12.2022 19:00 Ответить
любишь своего фюрера, животное?

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11.12.2022 19:11 Ответить
ты свинорыл пойми, сейчас не 24 февраля - вас просто поимели...\фтарую армию мира вздрючила 25 армия...)))\
тебе не смешно свиноцабака...?
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11.12.2022 19:25 Ответить
да вы свиноцабаки у Киева уже 291 день берёте в рот - а не Киев берёте...!!!
вас ********** мы знаем как облупленных - ты тоже свинорыл понимаешь что вы уже проиграли...!!!
напиши мне ваши достижения...!!!
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11.12.2022 19:39 Ответить
Это всё поправимое,а вот твоей матушке пуйлососси и таким как ты пришло время поинтересоваться как Германия в 1945 году очухивалась от фашизма и нацизма - все ровно ведь придеться пройти рашистам этот опыт гитлеровцев, так что чем раньше тем лучше для всех. путлер капут,рашист
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11.12.2022 19:51 Ответить
ты свинорыл расскажи о ваших достижениях - свои мы знаем...
только ты пидарок про ваш бальшой балет бороздящий мировой океан не начинай...
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11.12.2022 19:52 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2022 19:47 Ответить
ты даже и не подозреваешь насколько близок тот час,когда пуйлососы сами удушат своего плешивого фюрера
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11.12.2022 19:54 Ответить
теперь вас свиноцабак приходится душить - но не переживай свинорыл...\задушим...\
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11.12.2022 19:54 Ответить
ты пидарок поёшь как петух на зоне про восход солнца - давай конкретно без твоего фальцета...!
у вас есть достижение в паРаше - признаю...!!!
за 10 десять месяцев этого года уменьшилось количество изнасилований кизяков дагестанцами в краснодарском крае на 22 с хвостиком %...)))\это достижение...)))\
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11.12.2022 20:06 Ответить
скоро будешь радоваться на развалинах российской недоимперии зла и лжи - за это достижение дружно отсосёте еще раз у пуйла
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11.12.2022 20:04 Ответить
ну ты же видел как твои вяликие богатыри целуют иконку боевого товарисча...???
или ты видно сам целовальщик...)))
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11.12.2022 20:09 Ответить
так слушая вас **@нутых ничего больше в голову не приходит - ничтожные создания вызывают лишь низменные чувства
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11.12.2022 20:11 Ответить
Ви зрадники , то ж вам дійсно - так і надо . Зрадник - гірше вбивці . .
А бомбила вас раніше , і бомбить зараз - русня . Братья ваші ,, ублюдки ..!! То ж - "вигрібай" мовчки .
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11.12.2022 18:56 Ответить
любишь своего фюрера, животное?
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11.12.2022 19:00 Ответить
Оно даже не фюрер , а ***** -ПЕДОФИЛ -НЕАДЕКВАТ ЗАКОМПЛЕКСОВАНЫЙ С ДЕТСТВА ,ИЗ-ЗА СВОЕГО ФИЗИЧЕСКОГО УРОДСТВА 🤮
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12.12.2022 01:40 Ответить
.. Саме так , вигрібай .. Хоч нравіцца хоч ні .
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11.12.2022 19:01 Ответить
зато радостно сегодня в донецке.весь донбасс кацапы **********.
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11.12.2022 18:56 Ответить
Ага. Дивлячись у що перетворила русня Донбас, - радіти може тільки олігофрен.
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11.12.2022 19:00 Ответить
Генерал СВР, Воскресенье 11.12.2022г.,
Данные на 6:00мск сегодня.
в утреннем отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава всрф - 95657 человек.
данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря - 29619 погибших.
Потери росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
Всего - 131052; данные без учета потерь мобиилизированных с ОРДЛО.
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11.12.2022 19:29 Ответить
На Донбасс пришла жопа в 2014,когда туда припёрлись пуйлососы спасать кого-то не понятно от кого. Можно подумать,что сейчас на Донбассе благодаря 'спецобосрации' пуйла стало з@*****. Наверное, наибольше посчастливилось тем жителям Донбасса, кого рашисты лишили жизни своими бомбами, снарядами и ракетами или оставили без крыши над головой.
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11.12.2022 19:39 Ответить
Як виявилось херсонський Єнот був командиром: голубів гусей і бойових комарів .
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11.12.2022 18:41 Ответить
Орки воюють з НАТО, але НАТО на війну поки не прийшло...
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11.12.2022 18:41 Ответить
эти все нарративы могут подействовать только на тех кто с мозгами не дружит. К сожалению таких ***** не только в рашке
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11.12.2022 18:42 Ответить
"кто с мозгами не дружит"

То есть, на русских.
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11.12.2022 18:55 Ответить
.. ..
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11.12.2022 18:46 Ответить
Максим, от лица возмущённых жителей города Коростень (древний Искоростень), настоятельно прошу убрать портрет княгини Ольги, которая как мы все хорошо знаем была родом из города Пскова и оказалась в Киеве волею случая.
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11.12.2022 21:35 Ответить
Перший раз чую що київська княгиня Ольга була родом із Пскова . .
Взагалі то - ім'я Ольга вважається похідним від скандинавського - Хельга , що наводить на певні думки про її скандинавське походження .
Але головне те що до мордору ( расєї тобто ), вона відношення вже точно - ніякого не має , бо жила і померла задовго до його появи на світ ..
Ну і на останок - колаж не мій ( виготовлений не мною ) , тому корективи в картинку , я вносити не маю права . .
Сорян жителям Коростеня .
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11.12.2022 22:44 Ответить
Псковом у ті часи(як і Новгородом) правили династії вихідців з Скандинавії
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11.12.2022 23:52 Ответить
княгини Ольги, которая как мы все хорошо знаем была родом из города Пскова

глупо словами как мы все хорошо знаем утвержать всего лишь одну из версий, версию придворных писак сумасшедшей получурки маасквоскага Сцарька ваньки грознага о происхождении Ольги якобы из Пскова выдавать за реальный исторический факт.
насчет Пскова- всего лишь версия, есть масса других, ничем не хуже.
да и Псков тот и Новгород уничтожены чуть более,чем полностью, московской ордой еще при ваньке третьем и упоминавшемся выше сумасшедшем Сцарьке ваньке грознам.
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12.12.2022 06:47 Ответить
Зе звичайна окупаційна захватницька імперська колоніальна війна.

росія тільки шукає виправдання.

Недавно путин же сам признался, что результат операции только один - захват новых территорий.
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11.12.2022 18:51 Ответить
Там де штучний-руzzкій язик-есперанто, там завше йде війна, терор, катування, вбивство, згвалтування, мародерство унітазів та оргтехніки, тепер міркуйте, коли є чим.
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11.12.2022 18:54 Ответить
адже не мають жодного підгрутня

Прутня?
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11.12.2022 19:18 Ответить
На ВВС в стрічці "Онлайн. Война в Украине" сьогодні в 19:24 появилась така інфа:

"На странице петербургского внутригородского муниципального образования Гагаринское в социальной сети ВКонтакте объявлен сбор музыкальных инструментов для мобилизованных.
Сдавать "на бевозмездной основе" предлагается баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары и балалайки.
Как говорится в объявлении, музыкальные инструменты будут переданы "мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки".
Судя по объявлению, сбор организован министерством агрессии и нападения касапии."
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11.12.2022 19:37 Ответить
Схоже на перелік симптомів з медичної картки клінічного бовбо*ба...
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11.12.2022 19:39 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.12.2022 19:44 Ответить
І навіть гасло ,,родина- мать зовет" росіянам не допоможе.і ,,райком закрити,все ушли на фронт" теж.там водка рулит.
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11.12.2022 20:10 Ответить
Комментарий касательно последней тезы: «Україна це територія росії, її створив Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР». Если под словом «Україна» подразумевать УССР, на правах правопреемницы большевистской Украинской Народной Республики Советов со столицей в Харькове, с этим утверждением отчасти можно согласиться. Появление весной 1919 года Украинской Советской Социалистической Республики, как и перед этим «независимой» УНРС (не путать с УНР), говоря современным языком, было «спецоперацией», умело организованной большевистским руководством Советской России при поддержки местных ренегатов из Екатеринослава и Харькова. Кстати, в РФ сейчас широко курсирует ещё один подобный нарратив, что Украинскую Народную Республику в 1917 году якобы «придумала Австро-Венгрия», в противовес «вековым чаяниям трёх братских народов».
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11.12.2022 21:00 Ответить
В 2017 году РПЦ даже орден дали Сергею Гайдаю, за спонсорство и крышевание. Так это просто в Википедии написано, а сколько таких еще анонимов, с погонами РПЦ?
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11.12.2022 21:24 Ответить
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11.12.2022 22:27 Ответить
https://youtu.be/PJzxDQXfBQY...

О рюZkoм мире из Мариуполя поведал местный житель....ляпотааа...🤣
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11.12.2022 22:37 Ответить
"Спеціальна військова операція" росії в Україні це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для рф.
Після початку російської "СВО" до НАТО подали заявки про вступ Фінляндія та Швеція Після чого Вся Балтика опиняється під контролем країн НАТО До території країн НАТО додається 1 мільйон 234 тис км (враховуючи Балтійське море) Кордон РФ з країнами НАТО збільшується на ТРЕТИНУ Кількість військ країн НАТО збільшується на СОТНЮ ТИСЯЧ
СМіяться в якому місці?
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11.12.2022 23:49 Ответить
 
 