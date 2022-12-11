Вице-президента Европарламента Кайли арестовали по делу о коррупционных деньгах от Катара
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.
Об этом пишет AFP со ссылкой на источник в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Федеральная прокуратура со своей стороны открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании шести человек за последние 48 часов.
В пресс-релизе прокуратуры говорится, что четыре человека были арестованы после того, как следственный судья Брюсселя обвинил их в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". Отмечено, что двое других людей были освобождены судьей.
По словам анонимного источника, близкого к делу, Ева Кайли одна из четырех заключенных. Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана "на месте преступления".
9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представителя Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.
Пожалуйста, подождите...
"....Ще був такий Оніщенко, який прямо заявляв..." У вас як в анекдоті:
"У синагозі йдуть вибори рабина. Усі пропонують Рабиновича. Встає Хаїм:
- Я проти Рабиновича, бо в нього дочка - повія.
- Хаїме, що ви кажете! Рабинович взагалі не має доньки. У нього чотири сини - і все!
- Ну, я сказав свою думку, а ви вирішуйте".
не написано шо знайшли в неї
нормально то, что выпасли и взяли на месте преступления, не расшаркивались перед должностью и забили на неприкосновенность...
нормально?
нормально ли то что коррупция неискоренима нигде...даже в Европарламенте и у.... вицерпезидентки...
ех, не встигли вчасно...
(шутка если шо))
Справа по якій її взяли - по суті ЄС навіть не поніс ніяких фінансових збитків від її дій, але прихоопнули на раз, два
Саме через корумпованість процесу не дивився і не дивлюся жодного матча ні 18-го року, ні цього.
Залишилось подолати її фактично. Але то вже інше. )))
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/11/7380300
но воровать начали
не приходя в сознание:
29.10.2019 28 млрд в бюджете Совета нацобороны Украины. Как Зеленский будет тайно управлять страной. | (2538 id = 2040) | ukraina.ru
По информации «Зеркала недели», назначение Данилова на пост заместителя секретаря СНБО Александра Данилюка в свое время пролоббировал Виталий Гайдук, бывший совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". (28 млрд грн это 1,117 млрд долларов США авт.)
1. 23.10.2015 Украина потратила 7 млрд грн на программное обеспечение для "электронного правительства", - вице-премьер Зубко (7 млрд грн это 0,876 млрд долларов США авт.). | news.finance.ua | (3098 id = 656)
2. 25.05.2013 "Воровать надо меньше и всем будет хорошо...", - "нардеп Ефим Звягильский ответил" - вице-премьеру Колесникову (1988 id = 185)
Зеленский,декабрь 2019 года ..🤣