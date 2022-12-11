Вице-президента Европарламента Кайли арестовали по делу о коррупционных деньгах от Катара

Вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

Об этом пишет AFP со ссылкой на источник в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Федеральная прокуратура со своей стороны открыто не назвала имен, сообщая о предварительном задержании шести человек за последние 48 часов.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что четыре человека были арестованы после того, как следственный судья Брюсселя обвинил их в "принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции". Отмечено, что двое других людей были освобождены судьей.

По словам анонимного источника, близкого к делу, Ева Кайли одна из четырех заключенных. Она не могла воспользоваться своей депутатской неприкосновенностью, поскольку была поймана "на месте преступления".

9 декабря, по данным издания Le Soir, одного из 14 вице-президентов Европарламента, представителя Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции. Агенты Центрального управления по борьбе с коррупцией провели более 15 обысков в Брюсселе и задержали для допроса четырех человек. У одного из бывших евродепутатов во время обыска обнаружили около 600 тысяч евро наличными.

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