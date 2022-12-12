Первый поезд на восстановленном маршруте прибыл из словацкого Кошице в Мукачево, - Укрзализныця
Новости Цензор.НЕТ Общество
Первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину рейс из словацкого Кошице прибыл в Мукачево Закарпатской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Телеграме.
"30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (картофельные оладьи). Теперь это станет регулярным ежедневным сообщением", - говорится в сообщении.
В Укрзализныце отметили, что поезд имеет остановки в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе — новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород.
Билеты продаются в словацких кассах по 7,5 евро или на борту по 6,80 евро из Чопа. Если покупать в Украине, то – 406 грн в кассе №2 в Мукачево или 373 грн из Чопа (зависит от курса швейцарского франка, который является базовым для международных железнодорожных расчетов). На борту оплата возможна только в евро.
Посадка на поезд происходит на станции Мукачево с отдельной платформы.
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У Батьовому переставляють візки? Чи розсувні осі?
Ви, напевно, не зрозуміли питання.
Коментатор вище зазначив, що візки, мабуть, переставляють у Чопі.
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
У Мукачевому?
Взагалі мене дуже дивує, що на 32-му році незалежності, у нас нормальне залізничне сполучення через кордон тільки з польщею і угорщиною. Зі словаччиною, румунією якось не виходило.