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Мукачево (332) поезд (1010) Словакия (757) Укрзализныця (2637)

Первый поезд на восстановленном маршруте прибыл из словацкого Кошице в Мукачево, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Общество

мукачево,потяг,кошіце

Первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину рейс из словацкого Кошице прибыл в Мукачево Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Телеграме.

"30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (картофельные оладьи). Теперь это станет регулярным ежедневным сообщением", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что поезд имеет остановки в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе — новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород.

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Билеты продаются в словацких кассах по 7,5 евро или на борту по 6,80 евро из Чопа. Если покупать в Украине, то – 406 грн в кассе №2 в Мукачево или 373 грн из Чопа (зависит от курса швейцарского франка, который является базовым для международных железнодорожных расчетов). На борту оплата возможна только в евро.

Посадка на поезд происходит на станции Мукачево с отдельной платформы.
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Топ комментарии
+1
Для кого цей поїзд взагалі???
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
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11.12.2022 20:20
+1
Там уже евроколея сделана
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11.12.2022 21:16
+1
Так.Від Мукачева до словацького і венгерськрго кордонів.
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11.12.2022 21:27
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як можна відігріватись кийзликами якщо вони без вина?!
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11.12.2022 19:37 Ответить
що це таке? може воно гаряче?
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11.12.2022 19:42 Ответить
деруни
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11.12.2022 19:48 Ответить
дякую.
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11.12.2022 23:18 Ответить
Как и с Перемышля - на Одессу.
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11.12.2022 20:20 Ответить
А яким чином потяги їздять до Мукачевого, коли у ньому 1520 мм, а у Словаччині 1435?

У Батьовому переставляють візки? Чи розсувні осі?
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11.12.2022 20:01 Ответить
А чому в Батьово, а не в Чопі?
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11.12.2022 20:18 Ответить
Там є заїзд із Словаччини.
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11.12.2022 20:51 Ответить
??

Ви, напевно, не зрозуміли питання.

Коментатор вище зазначив, що візки, мабуть, переставляють у Чопі.
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11.12.2022 21:12 Ответить
Там уже евроколея сделана
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11.12.2022 21:16 Ответить
Для кого цей поїзд взагалі???
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
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11.12.2022 20:20 Ответить
Я їхав цим поїздом декілька разів, там ширина європейська.
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11.12.2022 20:56 Ответить
Де "там"?

У Мукачевому?
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11.12.2022 21:13 Ответить
Так.Від Мукачева до словацького і венгерськрго кордонів.
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11.12.2022 21:27 Ответить
👍💯
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11.12.2022 21:46 Ответить
Якось запізнився на поїзд Чоп-Захонь і прийшлось переїжджати машиною кордон аби встигнути на літак з Будапешту - це була ще та срака - пів дня на сонці, аби проїхати ті два чортові поста прикордонників.
Взагалі мене дуже дивує, що на 32-му році незалежності, у нас нормальне залізничне сполучення через кордон тільки з польщею і угорщиною. Зі словаччиною, румунією якось не виходило.
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11.12.2022 21:11 Ответить
 
 