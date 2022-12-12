Первый поезд на восстановленном маршруте прибыл из словацкого Кошице в Мукачево, - Укрзализныця

Первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину рейс из словацкого Кошице прибыл в Мукачево Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укрзализныця" сообщает в Телеграме.

"30 первых пассажиров провели в дороге чуть больше времени из-за метели, но уже отогреваются кийзликами (картофельные оладьи). Теперь это станет регулярным ежедневным сообщением", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что поезд имеет остановки в Чиерна-над-Тисоу и в Чопе — новом железнодорожном хабе Закарпатья с рейсами в Киев, Запорожье, Днепр, Харьков, Полтаву, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ужгород.

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Билеты продаются в словацких кассах по 7,5 евро или на борту по 6,80 евро из Чопа. Если покупать в Украине, то – 406 грн в кассе №2 в Мукачево или 373 грн из Чопа (зависит от курса швейцарского франка, который является базовым для международных железнодорожных расчетов). На борту оплата возможна только в евро.

Посадка на поезд происходит на станции Мукачево с отдельной платформы.