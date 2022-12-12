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Украинская ПВО пока не может сбивать баллистические ракеты, которые может использовать РФ, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозу, на их использование может влиять только шквальный ветер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Кто-то предположил, что, может, холодно самолетикам. Холодная погода никак не влияет, только нелетная погода – шквальный ветер, который на плоскость крыла "Шахеда" может влиять. …При определенной влажности воздуха может быть обмерзание час-два-три, а затем они могут спокойно лететь в любую морозную погоду. Это не проблема.

Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность этих дронов. Влияет только определенная погода, которая может мешать – это обледенение. Неважно, плюс, или минус – они (россияне. – Ред.) будут их использовать, когда они будут у них налицо", - рассказал он.

Игнат также отметил, что у украинской противовоздушной обороны нет возможности сбивать баллистические ракеты, которые может использовать Россия.

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна к сбиванию средствами Противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", - сказал он.
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Топ комментарии
+39
Питається нах..я це оголошувати?(((Або я дурний,або це такий хитрий план(((
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11.12.2022 20:03
+32
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11.12.2022 20:05
+17
ігнату треба пельку завалити, нема сил вже його читати.
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11.12.2022 20:06
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Це анонс? Про бавовну на місцях старта.
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11.12.2022 20:00 Ответить
Питається нах..я це оголошувати?(((Або я дурний,або це такий хитрий план(((
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11.12.2022 20:03 Ответить
А я казав щось не те в штаві ВПС України, якщо там Дроздов руководив, а може ще й досі руководить, куди Залужний з Резніковим дивиться а ще й СБУ чі ФСБУ
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11.12.2022 20:17 Ответить
тю, а шо такого?
скоро весна, дно "перемоги" - за сталіна нахаваємось шашличків - Кірюха тимощенок покатає всіх на новому Порші. Зеля подивиться в **** путіну і зійдуться посередині.
(це я просто ролик новий послухав від жінки Бохдана Буткевича - сволочі просто конкретні. там відрізок як гундосе ссущество посміювалось з "панікерів" і кликало біснуватись на день сталінськой "перемоги")
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11.12.2022 21:40 Ответить
А вы думаете на рашке не знают каие у нас есть системы ПРО и ПВО? И не понимают какой инструментарий у нас есть?
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11.12.2022 23:08 Ответить
Ну напевне були причини. Можливо ті хто озвучують це намагаються когось з агітувати на превентивні дії.

(До речі азербайджанці стверджують що ракети вже давно доставлені в рф, в цей час наш Подоляк здається цього не знає так як в твіттері агітує американців не дати їх доставити. Моя ідея що їх планували застосувати ще 1.12.22 і це та перемога про яку хрюкав імперець Позняков, але перенесли на 15.12.22 щоб зробити більш масовий удар, тому мопеди вже літають, а ракет ще не було)

До речі все сказане в статті про ракети відоме майже будь-кому хто хоч трохи цікавився темою і це не є якимось секретом.

P.S. Щоб збивати крилаті ракети, дрони (мопеди), міни та навіть рсзо треба зенітну артилерію з комп'ютеризованим управлінням що повністю діє автоматично (C-ram), бо час на збиття там в діапазоні секунди.
Щоб збивати авіацію треба c300, буки, оси, пзрк, насамси та інше що в нас є і що нам передають.
Щоб збивати балістичні ракети треба THAAD, дуже маленький шанс є в деяких версій с300 і можливо трохи більший в петріот, чи здатні на щось насамс та іріс покаже лиш практика. (В теорії ходить легенда що самі ******* версії C-ram при правильній програмі теж можуть знищувати-детонувати балістичні ракети у висоті над ціллю)
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12.12.2022 10:59 Ответить
А шо, це таємниця велика?
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12.12.2022 14:11 Ответить
еее,цивільним не можна збивати дрони.хай летять до пункту призначення,не заважайте працювати !
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11.12.2022 20:03 Ответить
нас до чогось готуютть?
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11.12.2022 20:03 Ответить


AS74

@AS7404542949

·

1 хв

СМИ США заявляют, что по данным правительственных источников Иран поставит в рф большое кол-во различных баллистических ракет, а так же отправит 6000 различных беспилотников и окажет содействие в создании завода по производству дронов в Татарстане. рф продаст Ирану «Су-35».

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11.12.2022 20:05 Ответить
сша как всегда глубоко озабочено этим фактом?
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11.12.2022 20:14 Ответить
Взагалі-то , США нам нарешті дозволило використовувати свою зброю як нам треба, та їхню зброю так, як ми і повинні використовувати її, знищуючи військові об'єкти на територіі раські.

Алілуя! Все, заборони більше немає!
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11.12.2022 23:45 Ответить
новость в другой ветке,- они нас не заохочують до цього...и вообще, глибоко занепокоєні
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12.12.2022 00:01 Ответить
Вони нам дозволяють бити по рф і дадуть для цього зброю. Ще ******* безпілотники у кількості 10шт.

Тільки шшш, нікому не кажіть, бо це військова таємниця.
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12.12.2022 00:31 Ответить
10шт це ні про що.

Рф по нас далі півтисячі випустила.
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12.12.2022 11:01 Ответить
Якби в ірану було б 6000 дронів, то вони б давно дали.
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11.12.2022 20:20 Ответить
посмотри фото нового дрона который представили недавно иранцы - склепан как на каком-то кружке авиамоделастов.
6000 дронов дадут русне? ложь, причем наглая - полмиллиона-миллион дадут.
классные сцанкции у заокеанышей - под санкциями полотенцеголовые варганят ракеты шо аж пуйло ездит и клянчит.
Какие нахрен су-35? против Израиля шоле? ахаха, ну да, особенно после разгрома руснявых военно-комических мощей.
может все таки что-то другое? и не продать - а дать/обменять.
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11.12.2022 21:35 Ответить
Да особенно ни к чему. Как обстреливали нас из С-300 и Искандеров, так и обстреливают... И как боролись с пусковыми установками так и будем продолжать бороться. Ни первое, ни второе не новость и не секрет...
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11.12.2022 23:10 Ответить
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11.12.2022 20:05 Ответить
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11.12.2022 20:05 Ответить
ограничение на продажу алкоголя в ночное время ?
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11.12.2022 20:14 Ответить
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11.12.2022 20:58 Ответить
2017, их уже нет в стране.
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11.12.2022 21:53 Ответить
В белорашке их нет? Туда фюрер дикой русни нагнал тысячи своего ZVерья.
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11.12.2022 21:55 Ответить
Я думаю они все в полку Калиновского.
Это же патриоты!
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11.12.2022 22:03 Ответить
Наверное. Делают из русских свиней хороших русских.
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11.12.2022 22:04 Ответить
ігнату треба пельку завалити, нема сил вже його читати.
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11.12.2022 20:06 Ответить
Хтось змушує?
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12.12.2022 14:15 Ответить
І ще один сумний висновок((Тобто ті 70% збитих повітряних цілей не були балістикою ні на один відсоток?((Тоді виходить,що москалі тупо балістикою досягають своїх цілей,попри подяку нашим ППО,ккд просто 0?((((
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11.12.2022 20:09 Ответить
так.
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12.12.2022 13:17 Ответить
досить дивна заява)) якщо вона звісно була...))
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11.12.2022 20:10 Ответить
непонятно к чему она...приглашение бить по нас баллистикой?
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11.12.2022 20:12 Ответить
Провокатор, закройся!
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11.12.2022 21:12 Ответить
В чому він не правий? Нащо ******* про таке на весь світ?
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11.12.2022 22:30 Ответить
1. Противник,без усяких заяв прекрасно володіє інформацією, що до можливостей ППО України.
2. Заяву речник зробив не від себе, а навмисно. Питання про Петріот стоїть на поряку денному.
3 Цей товариш, "Женя" більшість постів-вкидів робить із провокативною метою. Найчастіше із шельмування військової допомоги США та союзників.
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11.12.2022 23:29 Ответить
Це ми ворогу всі таємниці розказуємо?
Що і як з орковськими ракетами....цікаво..
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11.12.2022 20:12 Ответить
думаю для ворогу то не таємниця...
а от анонс того що маємо велике бажання і вже маємо чим... їх не сбивати над нами, а взривати ще там, на ворожих аеродромах, на полігонах і арсеналах... то...товстий такий намьок ))) (натяк - українською)
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11.12.2022 20:40 Ответить
Натяк зробили,а де дії?
Ворог продовжує знищувати нашу енергосистему...Якщо є чим,то чому чекаєм?
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11.12.2022 20:45 Ответить
Давайте команду бамбіть. Без вас бояться починати.
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11.12.2022 20:51 Ответить
не чекаэмо... кожен день десь бавиться бавовнятко (вчора тільки три рази у криму гуляло, два рази на аеродромах) то арсенал взірветься, то літачки попортяться...
сам переживаю...але маю надію і сподівання, та велику віру в ЗСУ і наше ППО (ми без них ніщо!)
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11.12.2022 20:53 Ответить
Раджу Рєзнікову написати в пошуковій системі Ґуґл чим збиваються балістичні ракети й направити всі зусилля на здобуття цих засобів,навіть ,якщо мова йтиме про втрату частини окупованих територій України,бо в інакшому разі,після повного колапсу енергосистеми України ,балістика почне прилітати тупо по окопах ЗСУ((Або йти на непопулярні переговори((Бо всі ті героїчні потуги ЗСУ зводяться нанівець,поки в тилу обіцяють якусь там систему проти балістичних ракет,спроможних нести тактичний ядерний боєзаряд(***,не дуріть людей((
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11.12.2022 20:19 Ответить
Шо бы кто не говорил. а шахеды в морозную погоду еще не летали. Ща потепление, на югах до +15, но сильный ветер...
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11.12.2022 20:22 Ответить
в мороз лететь проще - двигателю легче, воздух - мякотка, термиков, сбивающих с курса и высот, нет. А электронике пофиг.
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11.12.2022 20:34 Ответить
Єсть адін нюанс- аблєдєнєніє.
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11.12.2022 20:44 Ответить
когда шахеды начнут падать из-за обледенения, то обязательно напишите об этих фактах здесь на форуме.
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11.12.2022 21:27 Ответить
мороз это или батарея замерзнет (литий) или "мозги" что вряд ли, или обледенение. так что электродроны наверное зимой совсем не фонтан, а вот "шахеды" с внутренним сгоранием - вполне.
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11.12.2022 20:45 Ответить
Насамс и Айрис-Т иногда могут сбивать баллистические ракеты. А вообще надо Пэтриот.
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11.12.2022 20:26 Ответить
ключевое слово -иногда
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11.12.2022 21:07 Ответить
Поражать баллистические цели могут и Бук М1 и С300. Это конструктивно в них заложено. Таблицы для ведения стрельбы есть. Очень большие ограничения по времени высоте и дальности. Речник говорит, то что нужно говорить.
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11.12.2022 21:19 Ответить
А недавно як збили? 85%. Звідки ця стаття і хто стоїть за цим фейком
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11.12.2022 20:27 Ответить
попробуйте разобраться, какие средства поражения, выпущенные кацапами по нашей территории, входили в эти 85%. Выпишите наименования в столбик, и напротив напишите что это такое. И постепенно придёт понимание предмета.
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11.12.2022 20:39 Ответить
Що таке ракети Ірану ще ніхто не знає,але не потрібно коментувати мене,а коментуйте Ігната,бо унизу анонсу є інформація коли і які збили ППО України. Ще раз повторюсь, звідки вийшла інформація, що на 9 місяці війни ППО України не готові збивати щось з кацапії при тому,що в Україні є багато різноманітних видів захисту неба від донорів.
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11.12.2022 20:46 Ответить
1. Речник говорит то, что нужно говорить.
2 И Бук М1 и С 300 ( состоящие на вооружении ВСУ)ехнически способны поражать баллистические цели. Ограничения по времени, дальности и высоте -жесткие.
3. Иранские ракеты-баллистические цели. На подлете к цели ВСЕ баллистичекие ракеты имеют скорость 2.5-3 МАХа. Неизвестным параметром является способность иранской ракеты осуществлять подруливание. Искандер- может.
4 Блистические ракеты в СССР научились поражать уже во второй половине 60-годов.
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11.12.2022 21:28 Ответить
иранские ракеты - эта баллистика, она во всём мире одинакова.
А сбиваем мы 85% тихоходных аэродинамических целей. Было бы больше насыщения территории страны средствами ПВО и истребительной авиации - сбивали бы и 95% целей. Но на девятом месяце войны мы не имеем систем ПРО, и об этом говорит Игнат. Вы уж его не ругайте, что он вам подробно не разжевал про километры в час и метры в секунду, баллистические траектории и всё такое.
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11.12.2022 21:38 Ответить
Дивно таке читати,бо сам Залужний писав і про ППО і про ПРО. Я навіть сумніви мала,що таке є в Україні. Резніченко також це писав. Іронія не до місця. Ви не є спецом в цій сфері,як і я,а просто пишите тези прочитані десь.
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12.12.2022 07:14 Ответить
це так - тез повний інтернет на мілітарних сайтах та подкастах, тож поцікавтесь проблематикою, перш ніж написати якусь бєлібєрду.
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12.12.2022 08:03 Ответить
"Україні є багато різноманітних видів захисту неба від донорів"
yakykh shche donoriv?
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11.12.2022 23:45 Ответить
если нет ПВО есть партизаны...искандеры, С-300, иранские ракеты и дырчики-мопеды нет нужно #башить на этапе изготовления и местах хранения...
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11.12.2022 20:28 Ответить
Вже зроблено: демонстранти в Ірані спалили Центр виготовлення іранських бойових ракет і супутнього обладнання. Оперативність іранських камрадів вражає...
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13.12.2022 08:04 Ответить
Добре що хоть хтось казочку не розповідає.
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11.12.2022 20:34 Ответить
Була інформація,що збивали ракети від іскандерів.
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11.12.2022 20:35 Ответить
С-300 і в нас є,проблема в рішучості керівництва використати їх проти цілей в рф.тай с- 200 теж є в наявності.а ці гм..,,залякування власного населення балістичної загрозою?.хто зна ,може оп готує до того що пора їм ,,зливати" український народ і территорію.?!у нас у вінницю за час війни прилетіло 6 ракет.були жертви,але ніхто не всрався.люди живуть,працюють.паніка зазвичай у тих ,в кого купа бабла.простий народ навіть під час польотів та роботи ппо займається своїми справами.по ходу діарея лиш у ,,наших" керівників.а якщо розділити кількість не окупованих міст україни- як цілей для ракет,на їх наявність в рф то ситуація не така й страшна.виживем!.!!.
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11.12.2022 20:36 Ответить
Юрій Ігнат із Зелею змагаються хто страшніше новину розповість.
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11.12.2022 20:41 Ответить
Дуже хитра новина, з переподвиподвертом.
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11.12.2022 20:48 Ответить
Це тіпа стьоб!
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11.12.2022 20:50 Ответить
Треба діяти асиметрично. Наприклад, якщо вони намагатимуться завдати удару іранськими ракетами, то треба поставити ультиматум: якщо буде атака, то ми вдаримо по білорусі. Там їхні аеродроми, особовий склад, техніка. Все одно білорусь вже давно не нейтральна, та й з її території кацапи рано чи піхно полізуть. Отже навіщо сидіти і чекати цього? Треба діяти на випередження. Але діяти, а не сидіти і скиглити, що у нас немає засобів протидії. Або займатися самообманом і казати, що в нас є якась магічна вундервафля-бавовна.
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11.12.2022 20:54 Ответить
Він це сказав українською. Москалі нашу мову не розуміють.
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11.12.2022 21:00 Ответить
Nasams делался из расчёта сбивать искандер вообще то
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11.12.2022 21:12 Ответить
В характеристиках проце прямо сказано. Як і Іріс Т. Правда, Їх мало. Якщо не помиляюсь, те саме стосується і С 300, що можуть збивати балістичні цілі
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11.12.2022 21:35 Ответить
cколько их у нас? отож.
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11.12.2022 22:57 Ответить
Може це такий спосіб для зняття майб відповідальності:

1. Розказати страшилку

2. Назвати якийсь нереалістичний спосіб боротьби зі страшилкою (бити по місцям пусків ракет, ага-ага). Ще б сказали, що ці ракети найефективніше знищувати на етапі виробництва. Ніяких планів Б.

3. Побажати триматись і вірити в найкраще.

Зате коли будуть бомбити, то влада така: так ми ж попереджували і роболи що могли (ага, навіщо шукати/просити/купувати ппо з опцією збивання балістичних цілей).
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11.12.2022 21:14 Ответить
За час війни, над моїм містом, збили декілька Іскандерів. Так що, ...
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11.12.2022 21:33 Ответить
І над моїм декілька. От вже і не декілька 🤔.
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13.12.2022 08:23 Ответить
Ну оно в принципе и логично. Баллистические ракеты сбивать трудно любой ПВО, какой бы аналоговнетной она ни была. Это не зрада, и не тайна.

Большую часть полета проходит в верхних слоях атмосферы, набирая скорость, а потом перед целью пикирует вниз. Учитывая скорость, перехватить ее можно лишь навстречу, но запускать ПВО-шную ракету вблизи города - смутное действие, жизней могут унести больше, чем сама баллистическая ракета летевшая в какой-то завод.

Так что да, действенный способ один - выводить из строя технику на старте.
И я 100% - за.
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11.12.2022 21:38 Ответить
Лучше бы ты свой рот иногда не открывал. Уже отключениями света людей довели до кипения,а тут тоже паники добавить надо. Зато зебилы дорог настроили для танков свинособак.
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11.12.2022 22:03 Ответить
"Лучше бы ты свой рот иногда не открывал" --- ну значит тебе к арестовичу,там всегда только одни победы.
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11.12.2022 23:12 Ответить
Боевой дрон "Сокіл" дальность полета 3 500 км ,найдет все, главное узнать куда лететь Соколенку...,хотя супутники шпионы США найдут иголку в стоге Сеня моцкальского 🔥💥бабах..и нету...
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11.12.2022 22:04 Ответить
Соколик схоже вже працє по стратегічним моцка-бамбадровщокам, вже пердислокація відбулась в них. Тому такий підрив пуканів в коментах рашка-лиzунів 🤪...
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13.12.2022 08:13 Ответить
Как то с самого детства у меня не пошло с техникой и какой то электроникой. та и годы дали мало. А вот погода доступна всем. Обсуждать не хотелось технарей. Какие баллистические---хлопцы? Морозец на подходе. Та и до февраля далеко. Уже кое где эти твари лупанули по газораспределительным станциям. Это не провода поменять, если по простому. Там перед запуском после востановления шутить нельзя. Забывчивых много, в 5-этажках где пенсики, так сплошь и рядом. Все при отсутствии отопления и света газом грелись. Три дня при -10 системы вымерзнут раздавят где воду не слили. Молчу за унитазы, с бачка слить не сложно. А как потом? Не люблю задавать вопросы, на которые сам ответить не могу.
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11.12.2022 22:59 Ответить
Это то о чем я говорил еще в марте , баллистику хер собьешь , свою надо было делать дешевую на базе Р- 9 или в простонародье ФАУ . И отвечать им массовыми залпами . Дроны это хорошо , но такие ракеты дешевле . Но жираф большой ему видней Просто больше инициативы надо давать людям , не бояться своего собственного народа
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11.12.2022 23:09 Ответить
Хорошему танцору.. Кому Зеленский мешает делать кустарные ракеты?
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12.12.2022 03:43 Ответить
Кому, кому, як кому д-д-дівваньім ехспердам-м-м...
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13.12.2022 08:18 Ответить
Борис Дородный 8ff8e1d0 В унитазы пачку соли , и ходить на ведро с пакетом . А вообще я об этом тоже кричу с августа . Запасайтесь буржуйками ,булерьянами и дровами . И кстати , а почему в квартирах не разрешают ставить , ведь замерзните на хрен . Сделать схему разрешенных установок , сдатчиком СО и все дела . Ну хотя бы запаситесь туристическими печками с баллоном . Они безопасны . А как старикам не ходячим выживать это капец .
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11.12.2022 23:18 Ответить
Не сказал по пенсам самого главного. Средня пенсия пусть 3 тыс. Какие датчики? Маленькая буржуйка пусть 4-5 тыс. Но вытяжку трубу куда пробить? В кухонную? Нельзя. За дрова молчу. Брикеты дорогие+ доставка. Нереально. Только просится в частный сектор, или печное отопление или твердотопливный котел стоит. Это будет переселение сотен тысяч. Или больше. Маловероятно технически в реале. Столько не примут. Слабая надежда на пустые райбольницы, они пустые и студобщаги в облцентрах.
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12.12.2022 07:57 Ответить
https://youtu.be/_OnIdLJkryA...

HIMARS працює дуже файно...💥🔥🤣👹👹👹🦍🦍🦍
СЛАВА ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💙💛🔱
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11.12.2022 23:22 Ответить
Кімнатний Рембо На самом деле , это как руская рулетка , хер знает куда попадет и не обязательно в завод . Прилеты по Днепру вам в пример . Мы это пережили в Ливанскую , не очень приятно . а они шмаляли квадратно гнездовым способом
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11.12.2022 23:26 Ответить
С-300 и Бук, по крайней мере по ТТХ, способны поражать тактические баллистические ракеты (Искандер), другое дело, что эта техника произведена в совке и имеет клеймо "аналоговнет" и в реальности может не поражать. значит, нужно просить ПРО
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12.12.2022 09:36 Ответить
 
 