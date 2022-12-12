Украинская ПВО пока не может сбивать баллистические ракеты, которые может использовать РФ, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозу, на их использование может влиять только шквальный ветер.
Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Кто-то предположил, что, может, холодно самолетикам. Холодная погода никак не влияет, только нелетная погода – шквальный ветер, который на плоскость крыла "Шахеда" может влиять. …При определенной влажности воздуха может быть обмерзание час-два-три, а затем они могут спокойно лететь в любую морозную погоду. Это не проблема.
Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность этих дронов. Влияет только определенная погода, которая может мешать – это обледенение. Неважно, плюс, или минус – они (россияне. – Ред.) будут их использовать, когда они будут у них налицо", - рассказал он.
Игнат также отметил, что у украинской противовоздушной обороны нет возможности сбивать баллистические ракеты, которые может использовать Россия.
"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна к сбиванию средствами Противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
скоро весна, дно "перемоги" - за сталіна нахаваємось шашличків - Кірюха тимощенок покатає всіх на новому Порші. Зеля подивиться в **** путіну і зійдуться посередині.
(це я просто ролик новий послухав від жінки Бохдана Буткевича - сволочі просто конкретні. там відрізок як гундосе ссущество посміювалось з "панікерів" і кликало біснуватись на день сталінськой "перемоги")
(До речі азербайджанці стверджують що ракети вже давно доставлені в рф, в цей час наш Подоляк здається цього не знає так як в твіттері агітує американців не дати їх доставити. Моя ідея що їх планували застосувати ще 1.12.22 і це та перемога про яку хрюкав імперець Позняков, але перенесли на 15.12.22 щоб зробити більш масовий удар, тому мопеди вже літають, а ракет ще не було)
До речі все сказане в статті про ракети відоме майже будь-кому хто хоч трохи цікавився темою і це не є якимось секретом.
P.S. Щоб збивати крилаті ракети, дрони (мопеди), міни та навіть рсзо треба зенітну артилерію з комп'ютеризованим управлінням що повністю діє автоматично (C-ram), бо час на збиття там в діапазоні секунди.
Щоб збивати авіацію треба c300, буки, оси, пзрк, насамси та інше що в нас є і що нам передають.
Щоб збивати балістичні ракети треба THAAD, дуже маленький шанс є в деяких версій с300 і можливо трохи більший в петріот, чи здатні на щось насамс та іріс покаже лиш практика. (В теорії ходить легенда що самі ******* версії C-ram при правильній програмі теж можуть знищувати-детонувати балістичні ракети у висоті над ціллю)
AS74
@AS7404542949
·
1 хв
СМИ США заявляют, что по данным правительственных источников Иран поставит в рф большое кол-во различных баллистических ракет, а так же отправит 6000 различных беспилотников и окажет содействие в создании завода по производству дронов в Татарстане. рф продаст Ирану «Су-35».
Алілуя! Все, заборони більше немає!
Тільки шшш, нікому не кажіть, бо це військова таємниця.
Рф по нас далі півтисячі випустила.
6000 дронов дадут русне? ложь, причем наглая - полмиллиона-миллион дадут.
классные сцанкции у заокеанышей - под санкциями полотенцеголовые варганят ракеты шо аж пуйло ездит и клянчит.
Какие нахрен су-35? против Израиля шоле? ахаха, ну да, особенно после разгрома руснявых военно-комических мощей.
может все таки что-то другое? и не продать - а дать/обменять.
Это же патриоты!
2. Заяву речник зробив не від себе, а навмисно. Питання про Петріот стоїть на поряку денному.
3 Цей товариш, "Женя" більшість постів-вкидів робить із провокативною метою. Найчастіше із шельмування військової допомоги США та союзників.
Що і як з орковськими ракетами....цікаво..
а от анонс того що маємо велике бажання і вже маємо чим... їх не сбивати над нами, а взривати ще там, на ворожих аеродромах, на полігонах і арсеналах... то...товстий такий намьок ))) (натяк - українською)
Ворог продовжує знищувати нашу енергосистему...Якщо є чим,то чому чекаєм?
сам переживаю...але маю надію і сподівання, та велику віру в ЗСУ і наше ППО (ми без них ніщо!)
2 И Бук М1 и С 300 ( состоящие на вооружении ВСУ)ехнически способны поражать баллистические цели. Ограничения по времени, дальности и высоте -жесткие.
3. Иранские ракеты-баллистические цели. На подлете к цели ВСЕ баллистичекие ракеты имеют скорость 2.5-3 МАХа. Неизвестным параметром является способность иранской ракеты осуществлять подруливание. Искандер- может.
4 Блистические ракеты в СССР научились поражать уже во второй половине 60-годов.
А сбиваем мы 85% тихоходных аэродинамических целей. Было бы больше насыщения территории страны средствами ПВО и истребительной авиации - сбивали бы и 95% целей. Но на девятом месяце войны мы не имеем систем ПРО, и об этом говорит Игнат. Вы уж его не ругайте, что он вам подробно не разжевал про километры в час и метры в секунду, баллистические траектории и всё такое.
yakykh shche donoriv?
1. Розказати страшилку
2. Назвати якийсь нереалістичний спосіб боротьби зі страшилкою (бити по місцям пусків ракет, ага-ага). Ще б сказали, що ці ракети найефективніше знищувати на етапі виробництва. Ніяких планів Б.
3. Побажати триматись і вірити в найкраще.
Зате коли будуть бомбити, то влада така: так ми ж попереджували і роболи що могли (ага, навіщо шукати/просити/купувати ппо з опцією збивання балістичних цілей).
Большую часть полета проходит в верхних слоях атмосферы, набирая скорость, а потом перед целью пикирует вниз. Учитывая скорость, перехватить ее можно лишь навстречу, но запускать ПВО-шную ракету вблизи города - смутное действие, жизней могут унести больше, чем сама баллистическая ракета летевшая в какой-то завод.
Так что да, действенный способ один - выводить из строя технику на старте.
И я 100% - за.
HIMARS працює дуже файно...💥🔥🤣👹👹👹🦍🦍🦍
СЛАВА ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱✊💪👍💙💛🔱