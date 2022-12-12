Украинская ПВО пока не может сбивать баллистические ракеты, которые может использовать РФ, - Воздушные силы

Иранские дроны-камикадзе, которые использует Россия в войне против Украины, не чувствительны к морозу, на их использование может влиять только шквальный ветер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Кто-то предположил, что, может, холодно самолетикам. Холодная погода никак не влияет, только нелетная погода – шквальный ветер, который на плоскость крыла "Шахеда" может влиять. …При определенной влажности воздуха может быть обмерзание час-два-три, а затем они могут спокойно лететь в любую морозную погоду. Это не проблема.

Ни мороз, ни тепло никак не влияют на деятельность этих дронов. Влияет только определенная погода, которая может мешать – это обледенение. Неважно, плюс, или минус – они (россияне. – Ред.) будут их использовать, когда они будут у них налицо", - рассказал он.

Игнат также отметил, что у украинской противовоздушной обороны нет возможности сбивать баллистические ракеты, которые может использовать Россия.

"Ни "Искандеры", ни ракеты С-300, ни ракеты иранские... Баллистика на сегодняшний день недоступна к сбиванию средствами Противовоздушной обороны, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет - это на старте, там, где они находятся. Различные виды "бавовны" могут помочь уничтожить эти ракеты. План действий у высшего военно-политического руководства есть, если это произойдет. Думаю, наши партнеры тоже будут помогать Украине", - сказал он.