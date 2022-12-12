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Новости Общество
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гололедица (113) Львов (4430) непогода (797)

Из-за непогоды во Львове упали более 100 деревьев, повреждены автомобили, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Общество

львів,ожеледиця

Из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей во Львове упали более ста деревьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

По сообщениям, коммунальщики убирают деревья с дорог и тротуаров. Из-за падения, преимущественно веток деревьев, повреждено 10 автомобилей. Также ветви повредили электросети.

"Работы по ликвидации повреждений линий электросети будут проводить после того, как заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады ЛКП "Львовсвет" будут работать до тех пор, пока не ликвидируют все повреждения", – заявила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Из-за оледенения электропроводов трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.

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По данным синоптиков, 11-12 декабря во Львове будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Городские власти призывают участников дорожного движения быть осмотрительными на дорогах. В частности, учитывая, что во Львове выключают электроснабжение и во многих районах нет уличного освещения.
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Топ комментарии
+6
Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
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11.12.2022 20:26
+4
тому що гілки вкрилися шаром льоду - вчора дощ плавно перейшов у мороз та сніг вночі

вага льоду виявилася надмірною
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11.12.2022 20:33
+3
ви просто не бачили, які саме гілки попадали на електричні дроти - вже обрізані

тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
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11.12.2022 20:37
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Ветер - со Словакии? У Вас там тоже - ожеледиця?
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11.12.2022 20:13 Ответить
Если че, можно потягом: через Кошице-Мукачево-Чоп в Киев...
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11.12.2022 20:18 Ответить
Чому дерева в містах щороку не обрізуються хоч на 30%?((
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11.12.2022 20:25 Ответить
А откаты с бюджета где тогда брать?
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11.12.2022 20:31 Ответить
Ведь не скажешь, шо Садовый с зеленстроем - ясельного возраста детки.
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11.12.2022 20:33 Ответить
тому що гілки вкрилися шаром льоду - вчора дощ плавно перейшов у мороз та сніг вночі

вага льоду виявилася надмірною
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11.12.2022 20:33 Ответить
Обрезка деревьев - учитывает риски такого рода.
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11.12.2022 20:34 Ответить
ви просто не бачили, які саме гілки попадали на електричні дроти - вже обрізані

тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
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11.12.2022 20:37 Ответить
В Одессе толстые деревья оставляют высотой в 2-3 человеческих роста. По технике безопасности, в раене воздушек либо деревья пилят под ноль , но рисковые ветки однозначно спиливают. Все отальное - совкотупость и бесхозяйственность.
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11.12.2022 20:47 Ответить
раене=районе
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11.12.2022 20:48 Ответить
Отмазка не принимается. В зонах больших ветров с оледенением деревья обрезаются (по высоте) "воздушки" укреплены тросами, как на Аляске или даже чухлостане, на Камчатке. Я уже не говорю о том, шо участки дорог мають бути закреплены за прилегающими предприятиями . Техника в связке: грейдер-бульдозер+ роторный-снегоочиститель, ЗИЛ-130 с кузовом для разбрасывания песка-соли, запас песка-соли...
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11.12.2022 20:42 Ответить
бо захисники дерев вже всіх заграли
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11.12.2022 20:48 Ответить
Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
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11.12.2022 20:26 Ответить
все

вже відновили подачу струму, десь годину тому, дійсно працювали як годиться
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11.12.2022 20:34 Ответить
я и не сомневался, что мужики всё сделают, просто Ирина так властно выразилась)
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11.12.2022 20:38 Ответить
без струму були не окремі будинки - цілий район чималий...

а це все котли, тепла теж не було

люди в нас добрі, коли треба
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11.12.2022 20:53 Ответить
Буде дерево на дрова. Вчимося перековувати вади на залєти чи то пак - недоліки на переваги.
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11.12.2022 20:34 Ответить
вище багато бовтунів написало , як з дивана правильно усе передбачити і де що пообрізувати
Але , дійсно , у житті - усього не передбачиш ...
Але дійсно - усі дерева позбирати - та відправити на схід - українцям топити хати !
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11.12.2022 21:24 Ответить
 
 