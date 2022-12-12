Из-за непогоды во Львове упали более 100 деревьев, повреждены автомобили, - горсовет

Из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей во Львове упали более ста деревьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

По сообщениям, коммунальщики убирают деревья с дорог и тротуаров. Из-за падения, преимущественно веток деревьев, повреждено 10 автомобилей. Также ветви повредили электросети.

"Работы по ликвидации повреждений линий электросети будут проводить после того, как заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады ЛКП "Львовсвет" будут работать до тех пор, пока не ликвидируют все повреждения", – заявила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Из-за оледенения электропроводов трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.

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По данным синоптиков, 11-12 декабря во Львове будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Городские власти призывают участников дорожного движения быть осмотрительными на дорогах. В частности, учитывая, что во Львове выключают электроснабжение и во многих районах нет уличного освещения.