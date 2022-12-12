Из-за непогоды во Львове упали более 100 деревьев, повреждены автомобили, - горсовет
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Из-за налипания мокрого снега и обледенения ветвей во Львове упали более ста деревьев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
По сообщениям, коммунальщики убирают деревья с дорог и тротуаров. Из-за падения, преимущественно веток деревьев, повреждено 10 автомобилей. Также ветви повредили электросети.
"Работы по ликвидации повреждений линий электросети будут проводить после того, как заберут поваленные деревья. Ремонтные бригады ЛКП "Львовсвет" будут работать до тех пор, пока не ликвидируют все повреждения", – заявила заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.
Из-за оледенения электропроводов трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.
По данным синоптиков, 11-12 декабря во Львове будет наблюдаться налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Городские власти призывают участников дорожного движения быть осмотрительными на дорогах. В частности, учитывая, что во Львове выключают электроснабжение и во многих районах нет уличного освещения.
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вага льоду виявилася надмірною
тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
вже відновили подачу струму, десь годину тому, дійсно працювали як годиться
а це все котли, тепла теж не було
люди в нас добрі, коли треба
Але , дійсно , у житті - усього не передбачиш ...
Але дійсно - усі дерева позбирати - та відправити на схід - українцям топити хати !