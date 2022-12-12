Россияне пытаются с помощью денег склонить к коллаборационизму население оккупированных территорий, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты склоняют население оккупированных территорий к коллаборантству с помощью денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба.

В сообщении отмечается: "Также оккупанты пытаются финансово привлечь местное население к коллаборантству, предоставляя денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти".

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