Россияне пытаются с помощью денег склонить к коллаборационизму население оккупированных территорий, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты склоняют население оккупированных территорий к коллаборантству с помощью денег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба.
В сообщении отмечается: "Также оккупанты пытаются финансово привлечь местное население к коллаборантству, предоставляя денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти".
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А що: рузьге рублі - то гроші?
Дороги Зеля їм уже збудував
Запоздалая новость.
12 363р ~ 200$ - минимально для пенсионеров.
Дак вот, Пенсию она с апреля не получает. На карточке просто НОЛЬ пополнений.
На что прикажите жить людям ?
Я про другое говорил, что люди без выплат остались и чего вы от них хотите ?
просто интересуюсь, что и как там на месте, когда ей можно вернуться будет.
квартира у нее целая, окна заменили, отопление дали, связь есть.
там пока девочка из Горловки живет.
кстати коммуналку они пока не платят, совсем ничего.
Як це зрозуміти?
Тим, хто відмовився співпрацювати, теж нараховують зп, але трохи меншу?