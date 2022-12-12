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Россияне пытаются с помощью денег склонить к коллаборационизму население оккупированных территорий, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рубль

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты склоняют население оккупированных территорий к коллаборантству с помощью денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба.

В сообщении отмечается: "Также оккупанты пытаются финансово привлечь местное население к коллаборантству, предоставляя денежную помощь лицам пенсионного возраста в размере 10 тысяч рублей и начисляя большую зарплату лояльным местным жителям, которые согласились работать в учреждениях так называемой оккупационной власти".

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Топ комментарии
+4
*******???
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11.12.2022 21:08
+2
Ух ти!
А що: рузьге рублі - то гроші?
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11.12.2022 21:08
+2
В орди досвід в цій справі великий.
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11.12.2022 21:09
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*******???
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11.12.2022 21:08 Ответить
Ух ти!
А що: рузьге рублі - то гроші?
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11.12.2022 21:08 Ответить
В орди досвід в цій справі великий.
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11.12.2022 21:09 Ответить
"какиеразницы" підуть - їм пофіг під яким пам'ятником, якою мовою, під яким прапором - головне щоб дороги хороші і платили що б.

Дороги Зеля їм уже збудував
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11.12.2022 21:13 Ответить
Тобто ідейних знайти вже не можуть
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11.12.2022 21:22 Ответить
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11.12.2022 21:23 Ответить
Треба брати їхні гроші, і все, що вони дають, у них менше залишиться. А використовувати можна ті фублі і по призначенню, як туалетний папір
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11.12.2022 21:25 Ответить
добре що генеральний штаб не оприлюднив інформацію, що за грязьпромівські нафтобакси скуплені європейські і світові політики, в тому числі і генерального штабу ,як і влади загалом в Україні,
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11.12.2022 21:41 Ответить
Фублі? На ті папірці ще хтось ведеться?
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11.12.2022 21:43 Ответить
путін ідьот *****, жаль шо он єтих коментов не читает
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11.12.2022 21:49 Ответить
В Мариуполе с 1 января будет больше 10т., наверно и везде так.
Запоздалая новость.

12 363р ~ 200$ - минимально для пенсионеров.
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11.12.2022 22:02 Ответить
русский, а шо такое эти ваши "срубли"? Они у вас, дикарей вонючих, вместо денег?
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11.12.2022 22:03 Ответить
Я тебе такое скажу, у меня сестра из Марика. Как я раньше говорил она в Северной Америке временно.
Дак вот, Пенсию она с апреля не получает. На карточке просто НОЛЬ пополнений.

На что прикажите жить людям ?
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11.12.2022 22:22 Ответить
Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох.Ты же пока не стал хорошим русским?
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11.12.2022 22:28 Ответить
Хай в неї навіть 70 доларів пенсія, що це за гроші для США?
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12.12.2022 11:01 Ответить
Причём тут США, когда она в Марике будет жить?
Я про другое говорил, что люди без выплат остались и чего вы от них хотите ?

просто интересуюсь, что и как там на месте, когда ей можно вернуться будет.
квартира у нее целая, окна заменили, отопление дали, связь есть.
там пока девочка из Горловки живет.

кстати коммуналку они пока не платят, совсем ничего.
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12.12.2022 11:11 Ответить
"...та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади".
Як це зрозуміти?
Тим, хто відмовився співпрацювати, теж нараховують зп, але трохи меншу?
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11.12.2022 22:05 Ответить
 
 