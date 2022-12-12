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Мы будем продолжать наши контратаки, когда грунт замерзнет и станет более твердым, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Алексей Резников прогнозирует, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более жесткой для более легкого прохода техники.

Об этом заявил Резников на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить...

Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий".

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Министр отметил, что план Украины "очень простой - это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".

Он выразил убеждение, что россияне воюют с гражданским населением, чтобы склонить украинскую власть к переговорам на своих условиях, однако это им не удастся.

"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы так же у них уменьшаются", - сказал министр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Не "сили оборони" а ЗСУ і не Ми, а ЗСУ.
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11.12.2022 21:51
+13
Нацгвардейцы тоже воюют только они не зсу а МВД. Поэтому силы обороны это обобщающее значение. По второму согласен. Резиников завхоз его дело форму снарягу и вооружение поставить. Воюет Залужный
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11.12.2022 22:27
+12
Краще б він займався мемами в соціальних мережах,як і весь час до цього, а зсу якось і без порад адвокатішки та різних шашличників розберуться.
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11.12.2022 22:09
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Не "сили оборони" а ЗСУ і не Ми, а ЗСУ.
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11.12.2022 21:51 Ответить
Нацгвардейцы тоже воюют только они не зсу а МВД. Поэтому силы обороны это обобщающее значение. По второму согласен. Резиников завхоз его дело форму снарягу и вооружение поставить. Воюет Залужный
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11.12.2022 22:27 Ответить
по прогнозу погоди на сході в найближчи 10 днів плюси та дощі
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11.12.2022 21:52 Ответить
Станом на 19:20 роботу "Хаймарсів" на Бахмутському напрямку сьогодні не зафіксован
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11.12.2022 21:52 Ответить
Рєзніков, краще скажи, скільки такими темпами ти збираєшься вийти на кордони 1991 року і скільки потрібно життів покласти, якщо ми не можемо вийти на кордрни 23 лютого?
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11.12.2022 21:55 Ответить
не треба панiкувати. бюджет гроші не доотримає і шаттли ще не всюди зроблені. А незабаром на шашлики їхати і асфальт перекладати треба
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11.12.2022 22:59 Ответить
А хто життя тих кацапів рахує.... всім пох#й на їх.... так приблизні цифри для статистики. А класти буде рашистів життя ЗСУ доки не визволять усі захоплені теріторії України!
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11.12.2022 23:27 Ответить
Дурак ти, я служу в медроті і бачу у скількох вояків загострилися хронічні проблеми, це не вихід закривати очі на хвороби людей, не витягнуть цей склад повністю війну. На, початку війни вони казали, що буде ізраїльська модель, що весь мобілізований ресурс пройде крізь війну. Зараз вони дають задню.
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11.12.2022 23:43 Ответить
Рашистам пи.3.ДА!
P. S. путин-*****.
РФ- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
*****&рфія&кацап- ПНХ.
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12.12.2022 11:04 Ответить
Краще б він займався мемами в соціальних мережах,як і весь час до цього, а зсу якось і без порад адвокатішки та різних шашличників розберуться.
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11.12.2022 22:09 Ответить
Ці важливі анонси для того, щоб ворог краще підготувався? Детальні мапи будуть опубліковані?
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11.12.2022 22:16 Ответить
займайся білизною і сухпайками не лізь туди не тямиг нікуя
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11.12.2022 22:36 Ответить
То може зразу передай карти і оперативні плани Генштабу в Москву, чого його ото розмінюватись на всілякі виступи по телебаченню? Понабирали дебілів.
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11.12.2022 22:52 Ответить
А шо, есть на чьом ездить? Леопарды Абрамсов тянут?
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11.12.2022 23:00 Ответить
В Україні що не завгосп, то великий стратег!
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11.12.2022 23:10 Ответить
Резніков ти краще розповів би про СВОІЙ ПРЯМИЙ ОБОВ'ЯЗОК- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ОБОРОНИ!!! Чому досі забезпечення на неналежному рівні? Чому досі волонтери закупають транспорт, теплаки, коптери й ще багато чого???!!! Тільки про це він не скаже, й на Єдиному телелохомарафоні НЕ СПИТАЮТЬ У Зе чи Резнікова!!!
"Всьо харашо прєкрасная маркіза".....
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11.12.2022 23:31 Ответить
… коли сніг зійде, коли земля просохне, коли весна прийде, коли дощів не буде, коли осінь тепла буде….))))
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11.12.2022 23:37 Ответить
Не дякуйте!
Ку₽во..це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
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12.12.2022 00:08 Ответить
Такое впечатление, что он очень часто говорит лишнее.

Зачем рассказывать врагу о планах ЗСУ?

« Болтун- находка для шпиона»…

Если это он выполняет задание и дает «ложный след», то тогда все в порядке.
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12.12.2022 01:08 Ответить
Боже поможи нашим воинам ! Дай сил и разуму пану Залужному , надоумь его. Розмажьте кацапских тварей и вышвырните их с нашей земли , с малыми потерями украинцев.
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12.12.2022 01:24 Ответить
А що з Залужним не так? Хай йому Резніков дасть необхідну зброю в потрібній кількості, а вже Залужному досить буде і сил, і розуму, що тією зброєю робити.
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12.12.2022 01:40 Ответить
А кто сказал ,что с Залужным что - то не так ,или Божья помощь когда-то мешала людям ?
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12.12.2022 10:02 Ответить
Залужного надоумить? Ты шмарофона обсмотрелся? надоумить, а лучше повесить надо всех кацапоагентов в украинской власти, энергетике и оборонных структурах включая главставочника
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12.12.2022 01:42 Ответить
"Ми будемо продовжувати наші контратаки, коли ґрунт замерзне й стане більш твердим", - про це заявив Резніков на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

І міністр оборони Швеції повірив Резнікову, бо в Швеції кожної зими грунт промерзає і стає "більш твердим", а у нас, в середині грудня, на один день замерзали калюжі. Я вже не кажу про південь України...
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12.12.2022 01:37 Ответить
Уберите придурошного, уже тошнит.
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12.12.2022 02:42 Ответить
Ваші зе-контратаки на покращення життя під час війни українці вже "відчули на собі в повній мірі.
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12.12.2022 07:29 Ответить
Нічого вони не роблять ! Згідно з Оманськими перемовинами Лівобережжя залишається за Путлером!
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12.12.2022 08:51 Ответить
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12.12.2022 09:32 Ответить
де не біда в Україні,там обовязково вилазять богоізбраниє ліца.
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12.12.2022 12:50 Ответить
Коли цей канцелярський щур з розумним виглядом видає якісь пов'язані з військовою справою сентенції, то робиться смішно
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12.12.2022 14:56 Ответить
 
 