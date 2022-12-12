Мы будем продолжать наши контратаки, когда грунт замерзнет и станет более твердым, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников прогнозирует, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более жесткой для более легкого прохода техники.
Об этом заявил Резников на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить...
Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий".
Министр отметил, что план Украины "очень простой - это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".
Он выразил убеждение, что россияне воюют с гражданским населением, чтобы склонить украинскую власть к переговорам на своих условиях, однако это им не удастся.
"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы так же у них уменьшаются", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
P. S. путин-*****.
РФ- страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
*****&рфія&кацап- ПНХ.
лохомарафоні НЕ СПИТАЮТЬ У Зе чи Резнікова!!!
"Всьо харашо прєкрасная маркіза".....
Ку₽во..це ті, що три роки ігнорували армію, а тепер ця ж армія ставить на кін своє життя…
Ми і самі знаємо, без кулебаб, що наша армія це наше ВСЕ!
Зачем рассказывать врагу о планах ЗСУ?
« Болтун- находка для шпиона»…
Если это он выполняет задание и дает «ложный след», то тогда все в порядке.
І міністр оборони Швеції повірив Резнікову, бо в Швеції кожної зими грунт промерзає і стає "більш твердим", а у нас, в середині грудня, на один день замерзали калюжі. Я вже не кажу про південь України...