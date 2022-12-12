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Организаторы государственного переворота в Германии покупали оружие в Хорватии, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хорватія

Подозреваемые в подготовке путча в Германии несколько лет покупали оружие в Хорватии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет хорватское издание Jutarnji List.

Ультраправая группа, объединившаяся вокруг движения "Райхсбюргер" ("Граждане Рейха"), оказалась связанной с Хорватией, сообщает издание. Это удалось узнать благодаря расследованию контрабанды оружия. Как подчеркивается в информации, акцию приобретения оружия, в том числе для "Райхсбюргера", раскрыла хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности (USKOK). Впоследствии в совместной акции с немецкой полицией были арестованы десятки человек, в том числе граждане Хорватии. Кроме того, было установлено, что часть оружия, приобретенная этой группой, должна была использоваться в Германии для ликвидации политических оппонентов правого толка.

Ключевым в расследовании стал один из членов "Райхсбюргера" Александер Райхль, который в 2016 году также присоединился к рядам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). В начале 2018-го полиция Хорватии получила информацию, что Райхль покупал большие объемы оружия, оставшегося в стране после войны 1990-х годов, и переправлял его в Германию. В сотрудничестве с немецкой полицией было начато тайное расследование и записаны телефонные разговоры с подозреваемыми, из которых стало известно, что они организовали закупку автоматических винтовок, пистолетов, коротких пулеметов, ручных гранат, дробовиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии задержали 25 человек, планировавших госпереворот: Среди подозреваемых гражданка РФ

Всего в Хорватии были арестованы 16 человек, которых, согласно обвинительному заключению USKOK, обвинили в поставке оружия Райхлю. Что касается самого Райхля, то его в 2020 году экстрадировали в Германию, где вместе с другим хорватом Мартыном М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и заключили под стражу.

Напомним, что в Германии специальные полицейские силы 7 декабряпровели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, планировавшей похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Среди 25 задержанных - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ, а также бывшая депутат от AfD.

Среди членов преступной сети оказались представители разных профессий. Туда даже входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".
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Топ комментарии
+39
Из-за любой крайне правой организации торчат русские рога и копыта. И хвост.
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11.12.2022 21:53
+15
Ой а як кричали що Україна західною зброею торгує. В себе під носом треба в першу чергу дивитись
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11.12.2022 21:53
+13
вот то всё свежее росийское говно, которое Германия приютила за последние годы, и продолжает привечать у себя "хароших руских", и послужит лет через десять основой для создания нового RAF, о котором сытые убаюканные благополучной жизнью немцы уже забыли.
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11.12.2022 22:04
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Ой а як кричали що Україна західною зброею торгує. В себе під носом треба в першу чергу дивитись
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11.12.2022 21:53 Ответить
Що не так?
На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними Джерело: https://censor.net/ua/n3386361
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11.12.2022 21:58 Ответить
Из-за любой крайне правой организации торчат русские рога и копыта. И хвост.
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11.12.2022 21:53 Ответить
"не можеш знищити - очоль" (с)
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11.12.2022 22:00 Ответить
Побороти
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12.12.2022 00:57 Ответить
ти думаєш - їх там не виявили ?
Та про це пока ... мовчать ...
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11.12.2022 22:06 Ответить
впрочем, как и из крайне левой...
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11.12.2022 23:04 Ответить
Совершенно верно.
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11.12.2022 23:06 Ответить
но согласись - убивать левых богоугодно🙏
у дьявола много имен - как бы они себя не называли - левые, прогрессив, либералы, демократы, социалисты все они на самом деле коммунисты и место им в газенвагене
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12.12.2022 00:18 Ответить
А в газенваген их будут запихивать те трампоиды, которые в 2016 на трампоидной сходке верещали "russia is our friend" and "jews will not replace us"?
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12.12.2022 00:21 Ответить
вони і через ліваків добре діяли у свій час. Всякі хіппі, профсоюзи, лівацька преса, ЛГБТ спілки, ємансіпістки і т.і. Грали на протиріччях та на маніпулюваннях. Чи може хтось справді вірив що у Совку дуже людям була близька доля негрів/індианців?! Тільки у розрізі роздмухування соціальних напружень у Західному суспільстві. Які вони анти-расисти ми зараз бачимо - достатньо зайти на торент і почитати коменти - нікого серед рашистів не хвилює ні сюжет ні реалізація - дай верескнути що кругом негри!!
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12.12.2022 01:17 Ответить
так само як з-за кожної ультралівої. Це такий прикол, профінансувати і тих і іншіх, вони влаштують хаос, люди поділяться на два ворогуючих лагеря і готове діло. Тому є навіть прислів"я "що занадто - нездорово".
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12.12.2022 02:46 Ответить
Шутки не уместны иногда. Но похоже гальки вертолетчицы и в Германии есть. По части парламент бомбить! Заразная это тема оказалась, как трипер в совобщагах!
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12.12.2022 08:07 Ответить
Надьки!
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12.12.2022 08:09 Ответить
Судячи з результату, ну така собі реклама для хорватських зброярів.
Сруські організатори та виконавці 30 років продукували зброю та скупляли її по світу.
І шо?!
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11.12.2022 21:59 Ответить
хорватським зброярам респект
мій найулюбленіший пістолет XD/XDm розроблявся та виготовляється у Хорватії
До речі бажаю хорватський збірній перемоги над Аргентиною у вівторок
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12.12.2022 00:22 Ответить
У нас також були "бюргери".
Але вони вчасно повтікали в кацапенрейх.

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11.12.2022 22:03 Ответить
не забуду слова кривосісі--«Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается, на капусту в октябре на 20% снизились цены… Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию»
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11.12.2022 22:07 Ответить
"не треба скиглити, берите в руки лопату..."
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11.12.2022 23:05 Ответить
Мене інше дивує-на що ці організатори розраховували? Роблю висновок--або йонуті на всю голову ,або мають прихильників не тільки серед населення а і повище в кругах владних структур.
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11.12.2022 22:03 Ответить
Любая заварушка на руку конторе, и дело рук конторы. Отвлечь внимание и ресурсы
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11.12.2022 23:51 Ответить
вот то всё свежее росийское говно, которое Германия приютила за последние годы, и продолжает привечать у себя "хароших руских", и послужит лет через десять основой для создания нового RAF, о котором сытые убаюканные благополучной жизнью немцы уже забыли.
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11.12.2022 22:04 Ответить
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11.12.2022 22:17 Ответить
ХА Хорватия!!!путинХуйло всё это придумал и думал что получится!уХйла ещё много таких калоПсевдоДрочунов!по всему МИРУ!!!
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11.12.2022 22:30 Ответить
У ЄС більше кацапів,ніж європейців,тому й заколоти
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11.12.2022 22:43 Ответить
Государственный переворот в Германии - это шо то типа восстания на куриной ферме
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11.12.2022 22:48 Ответить
в кінці 1918 року в Німеччині тривали постійні заколоти -то спартаківці, то моряки, то ще хтось. А в берліні вирішили до єднатись Розка Люксембург та Карлуша Лібкнехт. Розка, польська негойка, в цей час мешкала із сином Карла. Володька Ульянов послав до дуету старого кавалера Розки теж польського негоя Карла Радека. Карл шукав дует по готелях при цьому відкрито хизувався роспаспортом. Його затримали, побили і він все розказав про ленінське доручення і де мешкає дует. Фрайкорівці пішли та вбили і Розку і Карла, тіла вспливли весною. І тут компетентні органи 4 роки слідкували за рейхівцями і опів на п'яту, взяли їх у ліжечках теплими.
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11.12.2022 22:51 Ответить
тіла вспливли весною--підсніжники
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11.12.2022 22:54 Ответить
Готувалися відзначити століття пивного путчу з тим же результатом?
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11.12.2022 23:06 Ответить
неожиданно для хорватии
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11.12.2022 23:07 Ответить
😁
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12.12.2022 02:25 Ответить
Даже американцы смеются над немцами. Это параноидальный спектакль немецких властей.
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12.12.2022 03:13 Ответить
А ты чё , своей власовской тряпки стесняешься?
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12.12.2022 06:38 Ответить
Почитай ниже что пишет немец.
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12.12.2022 08:44 Ответить
Ефрейтор Австро-Венгерской Империии и Баварской советской республики Адольф Шикльгрубер в Мюнхене ничего не покупал..,простому ефрейтору ничего не доверяли попервах...,это потом братва начала понимать что перед ними крутой будущий фюрер нацистских головорезов... самое в интересное в этом истории ..краснопузый флаг Баварской советской республики...краснопузых в те годы в Европе было..что грязи после дождя...пролетайРят чЛенина....,кажуть злые языки ...корни пустил...👹
Ютььюб вам в помощь...
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12.12.2022 06:28 Ответить
За пивной путч в Мюнхене Гитлера упекли в тюрьму Ландсдорф..где и родилась книжечка Майн Кампф...которую тут же перевели на рюZZkoe наречие.. спецом для товаристча Джугашвили...
Но это совсем другая история 🤣братства двух Негодяев 20-го Столетия...
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12.12.2022 06:40 Ответить
https://youtu.be/o_H2bFUXUgM...

Канцлер Щольц, резкий поворот в сторону Украины...
Потому и вой на болотах Мацковии...🤣
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12.12.2022 06:54 Ответить
Якщо нацистів у Німеччині немає, їх треба вигадати. Це ж така можливість для беззубої німецької поліції нагадати про себе.
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12.12.2022 07:22 Ответить
Щодо т.зв. справи райхсбюргерів Борис Райтшустер, берлінський журналіст, написав статтю (для тих, хто розуміє німецьку): Фейковий «державний переворот» - дешева політична мильна опера
https://reitschuster.de/post/der-fake-staatsstreich-eine-billige-politische-seifenoper/ Можу перекласти, хоча назва говорить сама за себе.
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12.12.2022 07:43 Ответить
..полиция Германии арестовала 75-летнюю русскую пенсионерку по подозрению в руководстве террористической ячейкой Reichsburger, готовившей государственный переворот для восстановления монархического режима. Группа во главе с женщиной стремилась разжечь гражданскую войну в ФРГ, устраивая саботаж на объектах энергетической инфраструктуры...

Похоже на сценарий голливудского фильма.
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12.12.2022 09:05 Ответить
Нічого іншого не слід було чекати. Нічого не робиться ані проти так званих біженців із Сирії та Афганістану, ані проти вуличних злочинців. Натомість проти 70+ дідусів (колишніх лікарів, пілотів, суддів тощо) с ролаторами використовувати 3000 поліцейських
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12.12.2022 09:59 Ответить
Карлик своими войнами наводнил Европу беженцами а среди них конечно море засланной агентуры. Теперь жрите.
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12.12.2022 11:21 Ответить
вся европа опутана шпионской сетью кацапов!от этого можно ждать любого развития событий в любой европейской стране.
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12.12.2022 19:08 Ответить
 
 