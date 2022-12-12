Организаторы государственного переворота в Германии покупали оружие в Хорватии, - СМИ
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Подозреваемые в подготовке путча в Германии несколько лет покупали оружие в Хорватии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет хорватское издание Jutarnji List.
Ультраправая группа, объединившаяся вокруг движения "Райхсбюргер" ("Граждане Рейха"), оказалась связанной с Хорватией, сообщает издание. Это удалось узнать благодаря расследованию контрабанды оружия. Как подчеркивается в информации, акцию приобретения оружия, в том числе для "Райхсбюргера", раскрыла хорватская полиция и Управление по противодействию коррупции и организованной преступности (USKOK). Впоследствии в совместной акции с немецкой полицией были арестованы десятки человек, в том числе граждане Хорватии. Кроме того, было установлено, что часть оружия, приобретенная этой группой, должна была использоваться в Германии для ликвидации политических оппонентов правого толка.
Ключевым в расследовании стал один из членов "Райхсбюргера" Александер Райхль, который в 2016 году также присоединился к рядам ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD). В начале 2018-го полиция Хорватии получила информацию, что Райхль покупал большие объемы оружия, оставшегося в стране после войны 1990-х годов, и переправлял его в Германию. В сотрудничестве с немецкой полицией было начато тайное расследование и записаны телефонные разговоры с подозреваемыми, из которых стало известно, что они организовали закупку автоматических винтовок, пистолетов, коротких пулеметов, ручных гранат, дробовиков.
Всего в Хорватии были арестованы 16 человек, которых, согласно обвинительному заключению USKOK, обвинили в поставке оружия Райхлю. Что касается самого Райхля, то его в 2020 году экстрадировали в Германию, где вместе с другим хорватом Мартыном М. и еще одним членом "Райхсбюргера" признали виновными и заключили под стражу.
Напомним, что в Германии специальные полицейские силы 7 декабряпровели спецоперацию одновременно в 11 федеральных землях против правоэкстремистской организации, планировавшей похищать политиков и штурмовать Бундестаг. Среди 25 задержанных - россиянка и мужчина, контактировавший с представителями РФ, а также бывшая депутат от AfD.
Среди членов преступной сети оказались представители разных профессий. Туда даже входили двое якобы ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".
Пожалуйста, подождите...
На початку 2018-го поліція Хорватії отримала інформацію, що Райхль купував великі обсяги зброї, яка залишилася в країні після війни 1990-х років, і переправляв її до Німеччини. У співпраці з німецькою поліцією було розпочато таємне розслідування та записані телефонні розмови з підозрюваними Джерело: https://censor.net/ua/n3386361
Та про це пока ... мовчать ...
у дьявола много имен - как бы они себя не называли - левые, прогрессив, либералы, демократы, социалисты все они на самом деле коммунисты и место им в газенвагене
Сруські організатори та виконавці 30 років продукували зброю та скупляли її по світу.
І шо?!
мій найулюбленіший пістолет XD/XDm розроблявся та виготовляється у Хорватії
До речі бажаю хорватський збірній перемоги над Аргентиною у вівторок
Але вони вчасно повтікали в кацапенрейх.
Ютььюб вам в помощь...
Но это совсем другая история 🤣братства двух Негодяев 20-го Столетия...
Канцлер Щольц, резкий поворот в сторону Украины...
Потому и вой на болотах Мацковии...🤣
https://reitschuster.de/post/der-fake-staatsstreich-eine-billige-politische-seifenoper/ Можу перекласти, хоча назва говорить сама за себе.
Похоже на сценарий голливудского фильма.