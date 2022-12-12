США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ. Цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут отвоевать свою землю, - Белый дом

США не поощряют и не помогают Украине проводить операции на российской территории. Вашингтон лишь хочет убедиться, что украинцы могут защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С самого начала мы говорили, что стоит помнить о рисках эскалации этой войны, потому что это не только не хорошо для украинского народа, это не хорошо для наших интересов, не хорошо для российского народа", - пояснил Кирби.

Также Кирби оценил вероятные планы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. Он считает, что судя по поступкам, Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы "поставить украинцев на колени".

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Напомним, несколькими днями ранее Кирби прокомментировал взрывы на российских аэродромах.

"Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, сколько боеприпасов используют - это решение Украины, и мы это уважаем", - отметил он.