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США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ. Цель Вашингтона - убедиться, что украинцы могут отвоевать свою землю, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кірбі

США не поощряют и не помогают Украине проводить операции на российской территории. Вашингтон лишь хочет убедиться, что украинцы могут защищать свою территорию и "отвоевать свою землю".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби в интервью телеканалу ABC,  передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С самого начала мы говорили, что стоит помнить о рисках эскалации этой войны, потому что это не только не хорошо для украинского народа, это не хорошо для наших интересов, не хорошо для российского народа", - пояснил Кирби.

Также Кирби оценил вероятные планы президента РФ Владимира Путина в войне против Украины. Он считает, что судя по поступкам, Путин продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы "поставить украинцев на колени".

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Напомним, несколькими днями ранее Кирби прокомментировал взрывы на российских аэродромах.

"Когда мы даем им систему вооружения, она принадлежит им, и то, где они ее используют, сколько боеприпасов используют - это решение Украины, и мы это уважаем", - отметил он.
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Топ комментарии
+39
что за очередное заявление??
т.е. бить по русским- это "не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу",

а бить по украинцам - для всех добре, кроме самих украинцев, ну и х* с ними??
сша просто поражают. С каждым днем.
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11.12.2022 23:33
+28
а что такое эскалация в понятии америки? они нам запрещают бить по россии. Чтобы нас расстреливали как в тире. А когда мы бьем в ответ, это в их понятии эскалация, що не добре для російського народу.
Какая трогательная забота о русских! Мне лично вообще наплевать, что им там добре. Но не сердобольному кирби.
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12.12.2022 00:11
+21
Без проведения операций на территории помойки оккупированные Украинские земли не освободить. И в США это тоже прекрасно понимают, бо ходят слухи, шо вопрос с поставкой Серых Орлов и Жнецов решается в пользу Украины.
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11.12.2022 23:36
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Правила форума Совет форумчан
что за очередное заявление??
т.е. бить по русским- это "не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу",

а бить по украинцам - для всех добре, кроме самих украинцев, ну и х* с ними??
сша просто поражают. С каждым днем.
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11.12.2022 23:33 Ответить
"... варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу".
Любая война - это плохо для всех. Чем война больше, тем для всех хуже - и для жертвы нападения, и (в конце концов) для агрессора. Чем быстрее за поребриком опомнятся, скинут своего плешивого фюрера и закончат войну (с публичным покаянием), тем меньше погибнет людей с обеих сторон и тем меньше придётся им платить за нанесенный нам ущерб.
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11.12.2022 23:56 Ответить
вы еще верите что за поребриком кто-то опомнится????
а вообще я люблю оптимистичных людей ну давайте подождем, когда они опомнятся...когда Украины не будет?
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12.12.2022 00:03 Ответить
Я помню времена Перестройки, когда Россия (тогда с большой буквы) была локомотивом перемен. С другой стороны, вспомним, что стало с немцами с приходом Гитлера. Роль личности в истории - вопрос очень сложный, я в этом не разбираюсь, но вижу результаты, когда к власти приходит новый лидер.
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12.12.2022 10:14 Ответить
перечитайте: "не добре" стосувалося ескалації. Саме для її мінімізації кірбі ще раз нагадує, що сша надає зброю, а ми самі вирішуємо як її застосовувати (останній абзац).
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12.12.2022 00:05 Ответить
а что такое эскалация в понятии америки? они нам запрещают бить по россии. Чтобы нас расстреливали как в тире. А когда мы бьем в ответ, это в их понятии эскалация, що не добре для російського народу.
Какая трогательная забота о русских! Мне лично вообще наплевать, что им там добре. Но не сердобольному кирби.
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12.12.2022 00:11 Ответить
Ескалація-це ПЕРЕМОГА України,що «не добре для російського народу» і не відповідає інтересам США,які просто хотять «переконатись, що українці можуть захищати свою територію та "відвоювати свою землю"»,спостерігаючи реаліті-шоу,як нас безкарно руйнують і вбивають,але «незламний український народ» чинить опір ТИМ, від кого США досі дрищуть,не зважаючи на величезну армію і террикони ******** зброї !
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12.12.2022 00:30 Ответить
Ви вкрали цей аккаунт, чи що? Бо назва аккаунту вам вочевидь не підходить. Шукайте термін "реал політикс", усю історію так траплялось, нажаль.

Але треба постійно привертати увагу західної спільноти до звірств рашистів, щоб спільнота ще більше тисла на своїх можновладців.
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12.12.2022 03:37 Ответить
Для мене вже звично,що черговий партачник починає менторствувати і вчити мене історії та «реал політикс»,а тому не переймаюсь.
Я пояснюю українцям,що не треба тішитись великими ілюзіями щодо «партнерів»,а розраховувати виключно на себе. Зараз Україна кров'ю розплачується за свою 30-річну легковажність .
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12.12.2022 12:21 Ответить
Для тупых: никто Украине не запрещает бить по России, Украина сама решает куда наносить удары.
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12.12.2022 00:37 Ответить
Чим?? Асфальтом?
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27.02.2023 06:51 Ответить
Хорошо, что в Америке не слышат таких как ты, или рассматривают, как погрешность какую-то, допустимую в таких случаях, в виде "мне лично вообще наплевать", иначе бы плюнули в ответ.
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12.12.2022 12:35 Ответить
Спостерігати, як українців розстрілюють безкарно, ракетами, мов у тирі, в інтересах США? Демократи(соціалісти) садисти? В 30-і, під час голодомору, будучи свідками, розбудовували індустрію СССР
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12.12.2022 00:39 Ответить
США встановили дипвідносини з СРСР в 1933 році.
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12.12.2022 05:23 Ответить
"США не поощряют проведение Украиной операций на территории РФ.."
А проведение РФ операций на территории Украины США поощряют? Это прямо дикость какая-то..
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12.12.2022 10:39 Ответить
ФУ ФУ ФУ!!!ОБОСРАЛИСЬ!!!ПУНТО!!!
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11.12.2022 23:34 Ответить
не заохочують - то таке. головне, щоб не забороняли.
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11.12.2022 23:35 Ответить
Как раз хотел сказать. Госдеп просто умыл руки и сказал что-то типа: мы оружие даем для победы над срашей, но не призываем Украину бомбить срашу
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11.12.2022 23:57 Ответить
та все правильно. тіпа вони тут ні до чого. )
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11.12.2022 23:59 Ответить
Я теж такої думки. То вони заявляють до раше - вушей, щоб ті не розмахувати ядерними "бІмбами".
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12.12.2022 01:59 Ответить
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11.12.2022 23:36 Ответить
Без проведения операций на территории помойки оккупированные Украинские земли не освободить. И в США это тоже прекрасно понимают, бо ходят слухи, шо вопрос с поставкой Серых Орлов и Жнецов решается в пользу Украины.
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11.12.2022 23:36 Ответить
Да никаких операций на территории РФ и не планируется, просто планируются некоторые легкие атаки военных объектов дронами, несколькими тысяч штук - и всё, а чтобы сапог украинского солдата ступал на территорию РФ-ии - ни-ни.. )
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12.12.2022 10:45 Ответить
США не заохочують проведення Україною операцій на території РФ. Мета вашингтона - переконатись, що Українці можуть відвоювати свою землю, - Білий дім Джерело:
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11.12.2022 23:36 Ответить
США не заохочують і не допомагають Україні проводити "операції" на російській території. Вашингтон лише хоче переконатись, що рашист через таку позицію БУДЕ І ДАЛЬШЕ ПРОДОВЖУВАТИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
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11.12.2022 23:36 Ответить
якась в тебе москаляча логіка.
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12.12.2022 00:38 Ответить
Ядерное оружие отдано нами было совсем не для того, чтобы нас безнаказанно бомбили, в том числе и мирные города, а мы всего-лишь "отвоёвывали "свою землю, захваченную до этого. Уже немножко эти сырливые заявы в последнее время стали напрягать, шаг вперёд, шаг назад, и как бы чего не вышло...
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11.12.2022 23:38 Ответить
Напрягает - не слушайте. Кто вам доктор?
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12.12.2022 00:39 Ответить
К этому времени его бы все равно не было

Кто бы его обслуживал?
"Оптимизаторы" вроде Гриценко?
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12.12.2022 09:00 Ответить
Дмитрий, у всех украинских ядерных боеголовок в 1998 году заканчивался срок эксплуатации, а новых не делали. Все производство было в России. Украинские специалисты не имели ни денег ни достаточного опыта, чтобы разобрать советское наследство. Это и было одной из нескольких причин отказа от ядерного оружия. Поэтому их нужно было вывезти в РФ.
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12.12.2022 12:56 Ответить
А коли з Рязані бомбардувальник підіймається та випускає ракету по Україні, що робити?
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11.12.2022 23:38 Ответить
глубоко обеспокоиться и хорошенько подумать, что делать.
А то вдруг эскалация, що не добре для російського народу
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12.12.2022 00:06 Ответить
В Рязані бомбардувальник вже не підійметься.
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12.12.2022 00:19 Ответить
Після одного удару дроном-камікадзе зруйновано весь аеродром з усіма літаками?
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12.12.2022 01:00 Ответить
Ніт. Після одного удару пошкодилось лише три бомбардувальники. Просто кацапи всрались з переляку та перебазували усі інші за полярне коло, а звідти вони не зможуть наносити ракетні удари по Україні , як робили це до цього одного удару.
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12.12.2022 01:23 Ответить
Единая система газоснабжения россии
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11.12.2022 23:41 Ответить
Ударно-тактический беспилотник Ace One, украинских разработчиков, способен разгоняться до звуковой скорости 0,95 Маха, поднимается на высоту до 13,7 км
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11.12.2022 23:43 Ответить
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11.12.2022 23:44 Ответить
Це лише макет проекту від літа 2021, розробку якого так і не профінансували Зе...
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12.12.2022 05:25 Ответить
Все, що колись є проектом ймовірно стає його втіленням у життя. На жаль поступово, але наполегливо, що безпосередньо Зеленський, що його "куми", вимушені давати світло втіленню у життя багатьох розробок державних та приватних компаній по розробці зброї. Тому дуже можливо що й цей проект стане реальністю!
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12.12.2022 13:25 Ответить
Бубубубу...блаблаблабла....
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11.12.2022 23:44 Ответить
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11.12.2022 23:46 Ответить
та какое там заохочують...саткуда?.... тут еле-еле сдерживают... - так и передайте *****!
главное - не запрещают...ваще не настаивают (но намекают!!! ооочень....) - передайте преЗЕ
(верю в ВСУ... в Залужного...который сам знает (но никому не скажет)))) где надо мутить движ !!! )))
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11.12.2022 23:47 Ответить
Такое впечатление, что нас тупо боятся
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11.12.2022 23:50 Ответить
а то ты сомневаешься - у тебя 15 ядерных гранат...\а ты ссышся...\
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12.12.2022 00:12 Ответить
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
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11.12.2022 23:57 Ответить
РФ довго "утримувалася" від ракетних ударів по Україні, але це є реакцією на "провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії", - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3384448
США задовбали, пуйло вже саме згодне, щоб ми атакували інфраструктуру Росії, а нам все ніяк не дають ракет дальністю 300 км і далі...
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12.12.2022 00:00 Ответить
А ти за Хімарси спочатку подякуй. 😉
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12.12.2022 00:40 Ответить
Хаймарси херова дяка за тисячі ядерних зарядів, тисячі ракет, з яких сотні межконтинентальних, та десятки стратегічних літаків з яких нас зараз ********. І якщо вони у нас були, то і війни не було, сотень тисяч загиблих, мільйонів біженців та зруйнованої країни, до відновлення якої більшість населення не доживе навіть за найкращими розкладами.
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12.12.2022 05:30 Ответить
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12.12.2022 00:06 Ответить
Мапа України
з тимчасово окупованими росією територіями.

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12.12.2022 00:09 Ответить
Да хватит уже сцыкуны перед гопником пол3ать. Даже не могу поверить что ето США такие 3аявления делает. Куда делись настоящие американцы?
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12.12.2022 00:28 Ответить
У вас какое-то зоновское восприятие международной дипломатии. Вы случайно не москаль?
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12.12.2022 00:42 Ответить
Та он думает, что это как игра в Чапаева ))
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12.12.2022 01:00 Ответить
Головне - давайте зброю, а говорити можете, що хочете. Україна повинна давати відсіч, бо все інше сприймається як слабкість.
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12.12.2022 00:37 Ответить
США просто в стиле русни заявили что нас там нет. Если бы не хотели успеха Украины никто бы нам и копейки не дал. Так что не очкуйте.
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12.12.2022 00:57 Ответить
От так прямо ,,тонкая красная линия".кацапи ж заявляли що херсонська,запоріжська та інші окуповані райони є вже росія.по ходу на ,,території росії" вже давно йдуть бої, а туди стріляти не бажано?!.театр абсурду в дії.це з кримом ще толком не знаходились.і де та територія росії знаходиться по якій стріляти зась.може вона по околиці ,,рублевки" проходить.?.
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12.12.2022 01:00 Ответить
Переконатись?? Дивіться щоб Ми не переконали вас, що можемо забрати і вашу..
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12.12.2022 03:49 Ответить
Дичь. Отдали ядерное оружие под гарантии безопасности, а в результате просто обеспокоенность и боязнь каких то эскалации. И это после Мариуполя, Бучи и других трагедий. Получается, имей мы сейчас ядерку, с нами бы так же сюсюкались как с путлером.
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12.12.2022 03:54 Ответить
Вы как совкодрочеры. Те страдают по утраченному и вы тоже. Отдали хрен знает когда эту ядерную зарою , а вы носитесь с ней. С тем что вернуть нельзя.
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12.12.2022 06:14 Ответить
Ну пачєму жє нєльзя? Повернемо. Це питання часу. Зараз вистояти треба.
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12.12.2022 12:25 Ответить
треба брати приклад з Ізраїлю тихо робити свою роботу і весь час говорити про мир і техенько відновляти ядерну зброю
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12.12.2022 04:14 Ответить
"сша заохочують проведення Україною операцій на території РФ"
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12.12.2022 05:11 Ответить
Хто буде оплачувати банкет, якщо українці підуть на москву? Нащо США це треба, навіть якщо воюють українці? Щоб що?
Тут мільярди доларів вони витрачають на те, щоб кацапів вибити на пару сотен кілометрів - а там вже мова про десятки тисяч кілометрів! Їм ця ескалація і нах не потрібна, дійсно. Рашка помре під тиском санкцій, контрольовано - так дешевше і всім спокійніше. Ну, окрім нас, зараз.
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12.12.2022 07:02 Ответить
Без помощи Запада такие масштабные действия невозможны

А затраты нужны более чем немалые
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12.12.2022 09:08 Ответить
никакой дурак на москву не пойдет успокойтесь.
Отбомбим и хватит с них)
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12.12.2022 14:49 Ответить
Это ничего не значит. У них свои политические игры. Украина не должна ни перед кем отчитываться.
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12.12.2022 08:47 Ответить
а нам не треба нічиїх заохочень, коли ми захищаємо свою землю і свої родини.
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12.12.2022 09:05 Ответить
"відвоювати свою землю" - интересно сказано.
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12.12.2022 09:21 Ответить
Не хорошо для руццькага народа?? Гаспадин Кирби, совсем ********...
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12.12.2022 09:22 Ответить
Тем временем в Тверской области введены продуктовые карточки..наверно надо посылать тушонку Рузвельта рюZkkому быдлу путлера...🦍😝на Алтае нет света и газа...в Красноярске газа совсем нет ...бедная рабZeя..кто тебя мочит в сортире?🤣
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12.12.2022 09:52 Ответить
мета США - максимальне виснаження РФ, швидка перемога України цьому не сприяє
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12.12.2022 10:10 Ответить
Російський народ повинен понести відповідальність за діяння в Україні його фюрера та його орди.
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12.12.2022 10:13 Ответить
Черчиль, так прокомментировал Чемберленовский "мир", который тот привез с переговоров по аннексии Чехии в 38 м году "Выбирая между войной и позором, они выбрали позор, что-ж, они получат и позор и войну...." можетя повторил не дословно, но смысл был именно таков. Черчиль оказался к сожалению прав, войну британия и вся европа получили, наверное самую страшную в своей истории, опустошительные 6 лет......Речь шла именно об умиротворении агрессора, и глупых надеждах что германия просто отберет "несправедливо" отобранные у нее территории и на том успокоится.....
Фашисткий режим не может без войны, людей все время надо кормить пебедищами, победами, победками и победюльками, иначе они начинают сомневаться в целесообразности вынимания "последнего хера без соли ", из своего рта, ради покупки еще большего количества оружия...
Причина не в конкретном народе, немецком, японском ,итальянском или камбоджийским с российским, причина в фашизме, какого-бы типа он ни был, красным, императорским, вождистским ими **********-шизофреническим, как нынешний российский, фашизм - есть суть война!
Тот же великий Черчиль сказал еще кое что забавное , как нельзя лучше,подходящее к нынешнему времени: "Американцы ВСЕГДА принимают верное решение, после того как перепробуют все остальные "
Забавная **** история, она всегда норовит повториться, как бы посмеиваясь, над самой собой.....
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12.12.2022 10:46 Ответить
Скоро сердобольные американцы опять начнут кормить варваров ножками буша.
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12.12.2022 11:26 Ответить
Странно как некие личности умудряются делать вывод о "неприемлемости" для США ударов по Рашке из слов о "рисках эскалации" в коих не сказано ни слова об эскалации со стороны какой страны идёт речь?! Я лично проанализировав ВСЮ речь, а не выдержки из неё понял, что США не имеют ничего против ударов ВСУ по военным целям в Рашке, кои она имеет право делать на СВОЁ усмотрение независимо от того, какое оружие, собственного производства, или предоставленное союзниками, использует В ОТВЕТ на эскалацию со стороны Рашки в частности нагнетаемую путём атак по украинской энергетической инфраструктуре!!!
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12.12.2022 13:20 Ответить
Просто всі сцють ядерної війни. А кацапи цим вміло користуються.
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12.12.2022 13:58 Ответить
відвоювати свою землю можна
а потім з чужої землі зза кордону прилетять ракети
земля на місці а людей вбивають

я розумію що треба казати одне а робити інше
але нічого не робити - це вже якось не по-американськи
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12.12.2022 14:23 Ответить
Не поощряет удары, значит, никаких бонусов или премии за удары по русне не будет. Но, это вовсе не означает, что Штаты против таких ударов. Главное, было бы чем бить
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12.12.2022 14:28 Ответить
Мягкая формулировочка "не поощряют" означает, что не препятствуют и не возражают в этом весь смысл.
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12.12.2022 14:35 Ответить
 
 