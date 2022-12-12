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Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

gepard

Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на поставку боевых танков Leopard 2.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.

"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия пообещала Украине больше оружия и боеприпасов, – посол Макеев
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Топ комментарии
+11
Не дають танки, хай посилають власні підрозділи під Бахмут та Авдіївку, допомагати захищати Україну без танків!
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11.12.2022 23:42
+10
Німчики чекають поки росіяни вб'ють усіх українців. По іншому ненадання нам танків розглядати не можна. Про літаки та ППО я вже мовчу.
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11.12.2022 23:38
+7
та куда уж там... до Украины ль ей теперь... со своими переворотами.... на спину...
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11.12.2022 23:41
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11.12.2022 23:38 Ответить
Не дають танки, хай посилають власні підрозділи під Бахмут та Авдіївку, допомагати захищати Україну без танків!
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11.12.2022 23:42 Ответить
Візую: "Не заперечую!"
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11.12.2022 23:51 Ответить
Ани вам ничего ни должны!как и шмаркля,вам тоже ничего ни должэн!привет смэтунам
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12.12.2022 12:00 Ответить
Німчики чекають поки росіяни вб'ють усіх українців. По іншому ненадання нам танків розглядати не можна. Про літаки та ППО я вже мовчу.
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11.12.2022 23:38 Ответить
Поменьше бы болтать о самом процессе, а смотреть на результаты
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11.12.2022 23:39 Ответить
На те він і міністр, щоб болтать. Але чи то болт з правою різьбою чи з лівою- знають тільки "обрані"... ))
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11.12.2022 23:42 Ответить
... ібо ескалацию ето может визвать!
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11.12.2022 23:40 Ответить
та куда уж там... до Украины ль ей теперь... со своими переворотами.... на спину...
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11.12.2022 23:41 Ответить
куйло не дозволяє своїм підлеглим фріца передавати танки Україні
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11.12.2022 23:46 Ответить
Нам больше танков русские поставили, чем немцы. И то без условий придерживаться их взглядов на мораль
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11.12.2022 23:47 Ответить
Поддержим Баварскую Народную Республику!
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11.12.2022 23:48 Ответить
Я в Баврии живу... -- в южной, которая Франкония -- нижняя... Шо ты понимаешь, кацап хрущёбный, в баварской диалектике? *)
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11.12.2022 23:54 Ответить
А ты там много понимаешь, лимита понаехавшая?
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11.12.2022 23:57 Ответить
Та -- понемногу -- 32 год пошёл... *)
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11.12.2022 23:58 Ответить
Бедные баварцы, 32 года на пособии спиногрыза безродного тянуть
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12.12.2022 00:02 Ответить
Та не буде ніяких танків західного зразка! )) На 10 місяці ще у казки вірете.
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12.12.2022 01:00 Ответить
Ангела Меркель детально розповіла, що Мінські домовленості були потрібні, аби дати час Україні зміцнити свою армію, захисні позиції, оборонну промисловість та приготуватися до відбиття ворожих атак. Що саме для цього вони й були призначені. Не сказала лише того, що Порошенко зумів обманути путіна, а вони з Оландом, не маючи мужності протиставитися агресії, підтримали цей обман та втягування москви в переговори, які їй нічого не принесли, а Україні дали головне - час.

І на московії шугануло. Висловився навіть сам пуйло, пояснивши, що вони ж могли і мали захопити Україну ще тоді, але їх обманом змусили відмовитися від воєнних дій, бо Порошенко зумів ввести в оману, ніби вони всього доб'ються за столом переговорів. А потім кинув, коли атакувати вже було вкрай невигідно... А що зараз твориться у всяких їхніх чорносотенних експертів, то взагалі пісня! Вони абсолютно однозначно урівняли за негативним для себе значенням дві події: Мінські домовленості й розвал, розкрадання та руйнування їхньої рашистської армії. І навіть прямо запитують: чому не висять на шибениці перед входом в Кремль тіла Козака, Суркова та інших діячів, які тоді погодилися на Мінські домовленості. Он аж як!

А знаєте, де зараз так тихо-тихесенько? На Банковій, у різних зелених групах, а ще в різних отих недорогеньких "аби не Порох!" - увсяких там стерненків, білецьких, "білих пальтечок", "хто вбив Гандзюк", "де вбивці Шеремета"... Ще пару місяців тому Зеленському регулярно підсовували текст, де він зверхньо язвив щодо Мінських домовленостей, а всі слуги аж розривалися, так кричали про них, як про зраду. І на московії тамтешні яструби зараз кричать про зраду. Але з протилежних мотивів. А може ці мотиви не аж такі вже й протилежні. Думаю, що не розкрию таємниці, якщо скажу, що в нас одна ціла фракція опзж, щонайменше, одна депгрупа та до половини монобільшості слуг Зеленського або очікували на поразку України, або й серйозно цьому прислужувалися...

А щодо різних недорогеньких, які так вимагали скасування "зрадницької угоди", то тут узагалі все дуже погано. Навіть вони своїми куценькими мізками могли допетрати, що вихід України з угоди розв'яже путіну руки та позбавить нас зовнішньої підтримки. І розуміли, до чого закликають. А тепер згадайте, які неочікані персоналії в світі раптово виявлялися платними рашистськими агентами. То купуючи якихось єпископів у Латинській Америці, письменників у США, економістів у Німеччині, кремлядь могла б пожаліти грошей на політично активних українських активістів? Особливо тих, які вже заслужили зневажливе прозвисько "грантоїди" (бо саме гранти, а не робота були їх головною ціллю). І для таких скоро розмивається межа за якою брати гроші й прислуговувати вже не можна. От звідти й пішов отой увесь ґвалт. Я мрію, щоб колись розкрилися відомості про виплати у фсб. Ви навіть не уявляєте, кого ми там побачимо! Поки у V.I.P. відділенні "сбєрбанка расіі" за грошима на квартиру засвітився тільки Лєщєнко, та й той лише по тупості.

І для фіналу. Порошенко, попри образи й шельмування, обманув пуйла, погодив підписання угоди, яку він і не збирався виконувати, а головне, мав для цього всі підстави, бо заклав такий порядок дій, на який пуйло не міг погодитися, хоча сам перед тим схвалив підписання. А далі тримав марку й не поступався ні москві, ні її прислужникам в Україні. Оце була висока політика. А Зеленський, прийшовши до влади, відразу зламав усі політичні надбання. Ще восени 2019 він виконав основне побажання путіна - узаконив так звану "Формулу Штайнмайєра" (насправді, Лаврова). Нею знімалася вигідна Україні черговість безпекових та політичних пунктів. Після цього або політична капітуляція України (вони дуже старалися її здійснити, але побоялися народу), або велика війна ставали невідворотними. То хто в нас мудрий державний діяч, а хто вискочки й зрадники?

Тарас Чорновіл
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12.12.2022 01:01 Ответить
та не кажить, а північний-2 треба було щоб русскіх роззорити, на те, що там меркель розповідала накакати треба.
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12.12.2022 02:33 Ответить
Скільки можуть надати,10-20 ?.ну танковий батальйон може.наскільки їх би хватило реально?!може хай ,,родять" дивізіон ракетних систем.більш толку буде.
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12.12.2022 01:32 Ответить
https://youtu.be/Ve3Iexw2w1A Погрузка танков M1A2 Abrams и бронетехники на корабль в Европу
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12.12.2022 01:35 Ответить
Отакої... А наша преса вже розтринділа як про доконаний факт.
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12.12.2022 02:18 Ответить
30 лет элитная пи….дота грабила страну и граждан. Ахметовы, Тимошенки, Коломойске, Бойки , Ющенки , Порошенки , Януковичи , Зеленский , Фирташи и прочая по@*****. - это паразиты внутри страны ! А теперь дайте нам срочно оружие. Самое хреновое будет то , что после войны все эти спиногрызы будут продолжать воровать.

Автодор в балаклее сейчас нанимает работников , но зарплату собирается платить продуктами !! Я так понимаю , что деньги в карман , а наворованной гуманитарной расплачиваться с людьми.
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12.12.2022 06:35 Ответить
Про Пахана Украины Кучму забыл...😝🤣а он круче всех кого ты перечислил 😝
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12.12.2022 09:28 Ответить
Срочно Ленку в Бундестаг отправить...Кучмисты ЗеКодломойские..вперёд..😝
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12.12.2022 09:20 Ответить
Та как бы такое... Передали бы уже Лео-1 на базе которые Гепарды сделаны, и то нормально было бы... хотя там всего 80-100 штук... Но Лео-2 по факту если и передадут, то еще меньше, а мороки с ними бесконечно много...
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12.12.2022 09:38 Ответить
Как сообщала ранее газета Handelsblatt со ссылкой на аналитическую компанию Icis, страны Европы нарастили импорт российского сжиженного газа с начала года более чем на 20%. "По сравнению с прошлым годом ЕС, а также Великобритания закупили почти на 21% больше СПГ из России", - говорилось в статье. "В настоящее время около 13% от общих объемов СПГ в Европе поставляются из России, и эти объемы сильно растут", - заявил представитель Icis Андреас Шрёдер.

По данным газеты Financial Times, опубликованным в конце ноября, европейские страны в период с января по октябрь увеличили импорт российского сжиженного природного газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Издание отмечало, что объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд куб. м

Ну и за какие танки от Германии можно говорить?!
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12.12.2022 09:53 Ответить
Горбатого могила исправит.
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12.12.2022 11:34 Ответить
Упираются немцы по танкам и все! ВСУ сейчас ввиду позиционного затишья танки приберигают и используют их в основном для стрельбы с ЗОП..При наступлении без танков никак не обойтись,хорошо хоть трофейных танков нехило заимели и рембаты с вводом их в строй неплохо справляются
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12.12.2022 17:05 Ответить
 
 