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Германия еще не приняла решения о передаче Украине танков Leopard 2, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина так и не смогла получить от Берлина согласие на поставку боевых танков Leopard 2.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.
"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - сказал министр.
Топ комментарии
+11 Svitlana L
показать весь комментарий11.12.2022 23:42
+10 Буба Бубченко
показать весь комментарий11.12.2022 23:38
+7 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий11.12.2022 23:41
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Пожалуйста, подождите...
І на московії шугануло. Висловився навіть сам пуйло, пояснивши, що вони ж могли і мали захопити Україну ще тоді, але їх обманом змусили відмовитися від воєнних дій, бо Порошенко зумів ввести в оману, ніби вони всього доб'ються за столом переговорів. А потім кинув, коли атакувати вже було вкрай невигідно... А що зараз твориться у всяких їхніх чорносотенних експертів, то взагалі пісня! Вони абсолютно однозначно урівняли за негативним для себе значенням дві події: Мінські домовленості й розвал, розкрадання та руйнування їхньої рашистської армії. І навіть прямо запитують: чому не висять на шибениці перед входом в Кремль тіла Козака, Суркова та інших діячів, які тоді погодилися на Мінські домовленості. Он аж як!
А знаєте, де зараз так тихо-тихесенько? На Банковій, у різних зелених групах, а ще в різних отих недорогеньких "аби не Порох!" - увсяких там стерненків, білецьких, "білих пальтечок", "хто вбив Гандзюк", "де вбивці Шеремета"... Ще пару місяців тому Зеленському регулярно підсовували текст, де він зверхньо язвив щодо Мінських домовленостей, а всі слуги аж розривалися, так кричали про них, як про зраду. І на московії тамтешні яструби зараз кричать про зраду. Але з протилежних мотивів. А може ці мотиви не аж такі вже й протилежні. Думаю, що не розкрию таємниці, якщо скажу, що в нас одна ціла фракція опзж, щонайменше, одна депгрупа та до половини монобільшості слуг Зеленського або очікували на поразку України, або й серйозно цьому прислужувалися...
А щодо різних недорогеньких, які так вимагали скасування "зрадницької угоди", то тут узагалі все дуже погано. Навіть вони своїми куценькими мізками могли допетрати, що вихід України з угоди розв'яже путіну руки та позбавить нас зовнішньої підтримки. І розуміли, до чого закликають. А тепер згадайте, які неочікані персоналії в світі раптово виявлялися платними рашистськими агентами. То купуючи якихось єпископів у Латинській Америці, письменників у США, економістів у Німеччині, кремлядь могла б пожаліти грошей на політично активних українських активістів? Особливо тих, які вже заслужили зневажливе прозвисько "грантоїди" (бо саме гранти, а не робота були їх головною ціллю). І для таких скоро розмивається межа за якою брати гроші й прислуговувати вже не можна. От звідти й пішов отой увесь ґвалт. Я мрію, щоб колись розкрилися відомості про виплати у фсб. Ви навіть не уявляєте, кого ми там побачимо! Поки у V.I.P. відділенні "сбєрбанка расіі" за грошима на квартиру засвітився тільки Лєщєнко, та й той лише по тупості.
І для фіналу. Порошенко, попри образи й шельмування, обманув пуйла, погодив підписання угоди, яку він і не збирався виконувати, а головне, мав для цього всі підстави, бо заклав такий порядок дій, на який пуйло не міг погодитися, хоча сам перед тим схвалив підписання. А далі тримав марку й не поступався ні москві, ні її прислужникам в Україні. Оце була висока політика. А Зеленський, прийшовши до влади, відразу зламав усі політичні надбання. Ще восени 2019 він виконав основне побажання путіна - узаконив так звану "Формулу Штайнмайєра" (насправді, Лаврова). Нею знімалася вигідна Україні черговість безпекових та політичних пунктів. Після цього або політична капітуляція України (вони дуже старалися її здійснити, але побоялися народу), або велика війна ставали невідворотними. То хто в нас мудрий державний діяч, а хто вискочки й зрадники?
Тарас Чорновіл
Автодор в балаклее сейчас нанимает работников , но зарплату собирается платить продуктами !! Я так понимаю , что деньги в карман , а наворованной гуманитарной расплачиваться с людьми.
По данным газеты Financial Times, опубликованным в конце ноября, европейские страны в период с января по октябрь увеличили импорт российского сжиженного природного газа на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Издание отмечало, что объем поставленного из России СПГ за первые 10 месяцев 2022 года составил рекордные 17,8 млрд куб. м
Ну и за какие танки от Германии можно говорить?!