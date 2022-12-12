Говорили о данных разведки по планам россиян, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего в воскресенье рассматривалась ситуация на передовой, обсуждались разведданные по планам захватчиков, а также прорабатывались внутренние вызовы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

"Провел заседание Ставки. Ситуация на передовой, восстановление энергетики, разведданные о планах и расчетах оккупантов, внутренние вызовы. Все подробно прорабатываем", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря