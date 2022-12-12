РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18015 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2 151 3
гололедица (113) непогода (797) Укрэнерго (436)

Проблемы с электричеством из-за непогоды на западе страны не являются критическими, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

львів,ожеледиця

Ежегодно энергетики сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями и поэтому дополнительно определенное количество потребителей может иметь перебои с электричеством.

Так прокомментировал вызванные обледенением и падением деревьев на линии электропередач проблемы со светом у некоторых потребителей на западе Украины в субботу председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В эфире телемарафона он сказал, что катастрофической ситуации нет, хотя непогода и вносит коррективы в работу облэнерго на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье.

"Это дополнительный негативный фактор, он не является определяющим. С обледенением энергетики умеют справляться достаточно быстро", – сообщил Кудрицкий.

Кроме того, как сообщил председатель Волынской областной военной администрации Виталий Погуляйко, из-за непогоды произошли обрывы линий электропередач в регионе. Это привело к массовым обесточениям в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов. По его словам, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской громад.

Ранее сообщалось, что ненастье во Львове частично привело к обесточению – в городе повалило более сотни деревьев, были сообщения о поврежденных автомобилях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З обледенінням енергетики вміють справлятися досить швидко----підривати обледеніння шахедами.
показать весь комментарий
12.12.2022 01:05 Ответить
из-за вас, дтэки, укр(в реальности рос)энерго есть проблемы с энергетикой
показать весь комментарий
12.12.2022 01:31 Ответить
Такого дощу як сьогодні був у Києві, мабуть і влітку не було..
показать весь комментарий
12.12.2022 03:31 Ответить
 
 