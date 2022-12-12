Зеленский провел разговор с Байденом: Надо сделать все возможное для защиты населения Украины и ее критической инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 12 декабря провел разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.

"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".

Ценим и помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период.

Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах", - подчеркнул Зеленский.

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