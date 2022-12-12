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Зеленский провел разговор с Байденом: Надо сделать все возможное для защиты населения Украины и ее критической инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

байден

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 12 декабря провел разговор с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.

"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".

Ценим и помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период.

Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский анонсировал телефонный разговор с Байденом 11 декабря
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Топ комментарии
+22
просто нагадаю
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12.12.2022 00:48
+20
- "Вторгнення не буде",
- "СНН гірше за Скабєєву",
- "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
- "готуйтесь до шашликів",
- "причин для вашої паніки немає",
- "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

(с)
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12.12.2022 01:03
+15
Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
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12.12.2022 00:44
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"З самого початку ми говорили, що варто пам'ятати про ризики ескалації цієї війни, тому що це не тільки не добре для українського народу, це не добре для наших інтересів, не добре для російського народу", - пояснив Кірбі. Джерело: https://censor.net/ua/n3386370
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12.12.2022 00:41 Ответить
Захист мирного населення? А як же ,,я буду тєрять по 7 млн., якшо об'явлю евакуацію населення". А, зрозуміла. Це тіпа ,,дядько Джо дєнєх дай. І побільше"
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12.12.2022 00:44 Ответить
Наркоман-уклонист,тебе никто, ничего не должен!
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12.12.2022 09:08 Ответить
Схоже, що він вважає Байдена за віце-прем'єра з питань енергетики чи інфраструктури
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12.12.2022 00:47 Ответить
просто нагадаю
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12.12.2022 00:48 Ответить
- "Вторгнення не буде",
- "СНН гірше за Скабєєву",
- "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
- "готуйтесь до шашликів",
- "причин для вашої паніки немає",
- "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".

(с)
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12.12.2022 01:03 Ответить
Не минуло і року..
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12.12.2022 00:49 Ответить
Окрема історія, це Гетьманцев😠
. Ця людина під час війни блокує і без того слабку економіку, збирається заблокувати гроші на картках українців, що виїхали за кордон.

Повернув акциз на пальне.

Податкові перевірки, замість допомоги та пільг бізнесу.

На кого працює це зелене чудо?😡
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12.12.2022 01:05 Ответить
Все,що написав "зелений говорун" лапша на вуха українського народу.Правда про цю розмову буде де,що пізніше.І правда ця буде далеко не на користь "зе лідора"
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12.12.2022 01:05 Ответить
Головне, щоб вона була на користь Україні.
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12.12.2022 01:28 Ответить
По фото виходе діалог, - пане Джо-, та Вова заспокойся не тужся....
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12.12.2022 02:08 Ответить
Все це базікання від найвеличнішого, коротко і в перекладі на людську мову: "Байден, дай грошей!"
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12.12.2022 02:09 Ответить
На западе Вове чспомнят все, помни , Израиль и Швейцария тебя не спасет
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12.12.2022 02:10 Ответить
суворо поговорив із Байденом? )
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12.12.2022 02:38 Ответить
коломойского отдайте США может украине сразу самолеты дадут от удивления
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12.12.2022 03:23 Ответить
А чому назва країни, за котру ти турбуєшься з маленької букви?
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12.12.2022 08:13 Ответить
Це треба було зробити півтора роки тому. Коли США бажали нам надати статус позаблокового союзника. Але тоді І він і Маркарова майже в непритомність впали, бо треба було Беню віддавати Делаверському суду.
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12.12.2022 08:16 Ответить
Тобишь - распистячить раССею к ипеням..
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12.12.2022 03:34 Ответить
"Потрібно зробити все можливе для захисту населення України та її критичної інфраструктури" - Зєлєбєня забув що це його функція і обов'язок. Клоун або грубіянить, або тупить по-страшному.
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12.12.2022 05:13 Ответить
Зеленський як путин, постійно бреше.
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12.12.2022 06:16 Ответить
Ну шо там, Байден вже не нагнітає?
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12.12.2022 07:07 Ответить
Кучмисты отдадут США всех чуваков и стукачей дЕмаков Татаровых и даже Гетьманцева..главного вора не воров Кучмистов...
Утром F-35 будут в Киеве..😝🤣
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12.12.2022 09:25 Ответить
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12.12.2022 09:48 Ответить
Хватит усераться в любой новости о Зеленском, на следующих выборах просто проголосуйте правильно и знакомых убедите и всё. Сейчас никто в здравом уме президента менять не будет, особенно насильственным путём, на него завязана вся экомоническая и военная помощь Украине. Которая тут же встанет на долгую паузу = поражения на фронте = отступление = миллионы беженцев и сотни тысяч убитых. Это так трудно понять?
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12.12.2022 09:57 Ответить
надеюсь кроме общих фраг была конкретика, а именно ПВО, АТАКМС ракеты и обучение на американские истребители... А то все эти лозунги и речи до одного места, Байден старенький, он тут же их забудет.
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12.12.2022 09:58 Ответить
Владимир Александрович дурак! Нужно вокруг критической инфраструктуры срочно положить несколько колец из асфальта!
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12.12.2022 10:05 Ответить
 
 