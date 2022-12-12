Зеленский провел разговор с Байденом: Надо сделать все возможное для защиты населения Украины и ее критической инфраструктуры
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Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 12 декабря провел разговор с президентом США Джо Байденом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме украинского президента.
"Пообщался с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Это не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики".
Ценим и помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины. Надеюсь на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере. Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период.
Благодарю за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах", - подчеркнул Зеленский.
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- "СНН гірше за Скабєєву",
- "заяви про стягування військ Росії до кордону України «свідома дезінформація»",
- "готуйтесь до шашликів",
- "причин для вашої паніки немає",
- "про вторгнення все знали заздалегідь, але брехали, бо була б паніка".
(с)
. Ця людина під час війни блокує і без того слабку економіку, збирається заблокувати гроші на картках українців, що виїхали за кордон.
Повернув акциз на пальне.
Податкові перевірки, замість допомоги та пільг бізнесу.
На кого працює це зелене чудо?😡
Утром F-35 будут в Киеве..😝🤣