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Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 12 ударов по скоплениям войск врага и пунктам управления, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

артилерія

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о работе по врагу украинской авиации и артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба.

В сообщении отмечается: "Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и противника", - говорится в сообщении.

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Слава ЗСУ !
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12.12.2022 02:04 Ответить
Вот ещё хорошие новости:
"Под Москвой горит торговый центр.
Площадь пожара выросла до девяти тысяч квадратных метров.
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12.12.2022 10:02 Ответить
мАсква таки згорить потихеньку.
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12.12.2022 12:45 Ответить
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12.12.2022 02:13 Ответить
Браво! ))
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12.12.2022 10:05 Ответить
вот что бывает с чукчами, которые вырастали не в тундре, а в райцентре с телевизором: https://twitter.com/i/status/1601980142926135300
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12.12.2022 02:27 Ответить
В райцентре они живут таким счином... Трехкомнатка. В самой большой комнате разбита палатка (большая) с буржуйкой... дымовая труба - в форточку. (вот также чукчи живут и в чумах. В квартире смрадище от шкур разных там диких животных. Гостеприимные: путешественника-незнакомца приютят , уложат спать со своей женой. Но не дай бог, будучи у тебя в гостях, ты его не положишь спать со своей женой - кровная обида , прячь все ножи, а то пырнет под ребра. Чукчи не могут объяснить суть такой традиции. Но их нация вырождается, бо живут по принципу сюжета сказки, мол Дед - внучку, жучку-внучку ... От новой крови рождаются здоровые чукчи. Чукчи, однако, кушают протухшуюю (3 недели прикопаную в земле) свежую рыбу - тогда у них цинга не случается...
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12.12.2022 03:31 Ответить
Надо по старинке - напалмом, напалмом их выжигать..
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12.12.2022 03:20 Ответить
 
 