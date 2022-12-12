Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 12 ударов по скоплениям войск врага и пунктам управления, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о работе по врагу украинской авиации и артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба.

В сообщении отмечается: "Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и противника", - говорится в сообщении.

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