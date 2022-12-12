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Канцлер Австрии Нехаммер готов контактировать с Путиным, если это поможет завершить войну в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ORF2.

Канцлер напомнил, что после начала вторжения России общался с Путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

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"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", – сказал канцлер.

Канцлер неоднократно отмечал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако Вена имеет четкую позицию по отношению к некоторым из них, говорил политик.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.
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Топ комментарии
+17
Свята простота.
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12.12.2022 06:59
+14
Ні це ніяк не допоможе завершити війну
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12.12.2022 07:02
+14
еще один "макарон"! на западе не до всех еще дошло что ***** болен на голову.
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12.12.2022 07:11
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Свята простота.
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12.12.2022 06:59 Ответить
так кортить що вигадав собі причину...
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12.12.2022 07:01 Ответить
Ні це ніяк не допоможе завершити війну
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12.12.2022 07:02 Ответить
Можеш не контактувати,Карл.
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12.12.2022 07:07 Ответить
Путін йо...тий, Нємцов так і сказав колись. Що з ним контактувати? Мочити його треба давно, а не соплі жувати та воювати руками українців
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12.12.2022 07:10 Ответить
Мир во всем мире!

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12.12.2022 07:11 Ответить
еще один "макарон"! на западе не до всех еще дошло что ***** болен на голову.
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12.12.2022 07:11 Ответить
адепти руSSкого міра знову активізувалися по всьому світу....
піськов проплатив....
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12.12.2022 08:35 Ответить
Ты это,Карлуха,захвати с собой Картинку Кнайсль-пусть с ****** потанцует.Легче будет контактировать.)
Дебилы,***.(с)
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12.12.2022 07:17 Ответить
Конечно поможет. Как мы сразу не догадались, что всё это время Путин ждал общения с канцлером Германии, чтобы завершить войну.
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12.12.2022 07:22 Ответить
Канцлер Австріі готовий контактувати....з Адольфом.....
і дальше по тексту.
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12.12.2022 07:27 Ответить
Когда до вас дойдет что надо говорить и действовать прямо, не прекратишь войну мы тебя просто убьем как террориста! Сопли размазываете перед гопником, тьфу!
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12.12.2022 07:30 Ответить
хай стане раком...
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12.12.2022 07:50 Ответить
***.уті, прости Господи! Чи продажні? З Гітлером вже домовлялись...
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12.12.2022 07:50 Ответить
Кожна така заява скоріше продовжує війну.
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12.12.2022 08:14 Ответить
Головане для канслера Австріі не очутитись в глибокій...
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12.12.2022 08:23 Ответить
Ще один "мальчик! водочки нам принеси!"
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12.12.2022 08:24 Ответить
адепти руZZкого міра знову активізувалися по всьому світу....
піськов проплатив....
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12.12.2022 08:34 Ответить
Ще один придурковатий миротворець....
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12.12.2022 08:42 Ответить
Только предохраняйся, придурок
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12.12.2022 08:55 Ответить
Австріяка каже, піду йому прилюдно відсмокчу, це допоможе завершити війну... Збочинець!!!
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12.12.2022 08:58 Ответить
Намає ОСНОВНОЇ вимоги до руськіх подонків - ВОН з України!
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12.12.2022 09:08 Ответить
нейтральні? значить на стороні раші
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12.12.2022 09:41 Ответить
Для почаку всіх кацапів з Австрії, а впершу чергу з Відня, вислати на історичну батьківщину.
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12.12.2022 10:02 Ответить
Ефрейтор Австро-Венгерской Империии Адольф Шикльгрубер разгромил Кадровую красную армию к 1 октября 1941 года,а в плен попало 4 млн краснопузых армейцев..этот позор ни одна армия Мира не перекроет даже через 100 веков...книга рекордов Гиннеса...😝
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12.12.2022 10:23 Ответить
Хорошая инициатива, только первым пунктом должно быть вывод войск РФ с территории Украины, это канцлеру непонятно?
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12.12.2022 10:52 Ответить
По-моему, вознико новое выражение: "Да это ж и канцлеру понятно"
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12.12.2022 11:06 Ответить
Да уж. Не хаммер
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12.12.2022 11:03 Ответить
Австрияки и венгры могут только отсасывать у тупина. Больше они ни на что не способны.
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12.12.2022 11:45 Ответить
Вряд ли Нехаммер сможет о чем то хорошем договориться...
Вот Hummer c Browning M2 - это другое дело!
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12.12.2022 12:41 Ответить
Готовий знову контактувати з прутлєром? Невже на передодні контрнаступу ЗСУ? Мабуть знову виникла критична необхідність записочку від фюрера гауляйтеру Зельцману передати з інструкцією чергової зради
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12.12.2022 15:21 Ответить
Австрійськая шестірка.
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12.12.2022 15:35 Ответить
лошара европейский
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12.12.2022 19:02 Ответить
 
 