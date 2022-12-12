Канцлер Австрии Нехаммер готов контактировать с Путиным, если это поможет завершить войну в Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ORF2.

Канцлер напомнил, что после начала вторжения России общался с Путиным дважды.

В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.

Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.

Также читайте: Путину никто не доверяет, нужны гарантии, - канцлер Австрии Нехаммер о "зерновых" коридорах в Черном море

"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", – сказал канцлер.

Канцлер неоднократно отмечал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако Вена имеет четкую позицию по отношению к некоторым из них, говорил политик.

"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.