Канцлер Австрии Нехаммер готов контактировать с Путиным, если это поможет завершить войну в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что готов поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить войну в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал ORF2.
Канцлер напомнил, что после начала вторжения России общался с Путиным дважды.
В апреле он приехал в Москву и стал первым лидером страны Евросоюза, посетившим Россию с начала войны. Тогда Путин впервые лично общался с австрийским канцлером – они не встречались и не говорили по телефону с момента его вступления в должность.
Второй раз Нехаммер и Путин общались по телефону в конце мая. Они обсуждали обмен пленными, экспорт через украинские порты и гуманитарную ситуацию.
"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС, и именно по этой причине мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах", – сказал канцлер.
Канцлер неоднократно отмечал, что австрийская сторона сохраняет нейтралитет в вопросах, связанных с войной. Однако Вена имеет четкую позицию по отношению к некоторым из них, говорил политик.
"Необходимы гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - отмечал Нехаммер.
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піськов проплатив....
Дебилы,***.(с)
і дальше по тексту.
піськов проплатив....
Вот Hummer c Browning M2 - это другое дело!