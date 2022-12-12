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Украина выстояла и обязательно победит, - Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины!

Поздравительные слова Залужный разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сердечно поздравляю с Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и непременно победит. Благодаря вам, побратимы и посестры! Спасибо за службу и верность присяге. Вечная память павшим воинам! Наш долг продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи. Держим строй! Вместе к Победе!", - отметил главнокомандующий.

Украина выстояла и обязательно победит, - Залужный поздравил воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ 01

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Поздравил воинов также и командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Уважаемые военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Высокий профессионализм, стойкость, надежность и готовность к выполнению самых сложных задач на поле боя давно стали Вашей нормой и делом чести. Вы входите в состав войск, имеющих героическую историю, современную мощь и славное будущее. Ваши подразделения всегда были, есть и будут основными носителями боевого могущества и обороноспособности независимого украинского государства, его главной атакующей силой и мощью", - говорится в приветственном слове.

По его словам, Сухопутные войска несут основное бремя в ходе выполнения боевых задач по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета страны.

"Военное мастерство, которое Вы демонстрируете, вдохновляет миллионы украинцев к единству ради общей цели. Поздравляю Вас с Днем Сухопутных войск Украины! Слава Украине! Вместе победим!", - добавляет Наев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Дякую всім захистникам України!Нехай Господь ВАС береже та допомогає Вам.
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12.12.2022 08:55
+23
Україна тримається на ваших плечах. Слава ЗСУ і з Святом
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12.12.2022 08:55
+20
Зі Святом, наші Герої!!!
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12.12.2022 08:56
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12.12.2022 08:48 Ответить
Залужному Хвала!
В Президенти України його!
І всіх захисників України у владу!
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12.12.2022 08:50 Ответить
тимошонкі не згодні
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12.12.2022 08:54 Ответить
А " хоть поржем "73%, до сих пор интересно желание КИРИЛКи Тимошенко , МЕГАМАРОДЕР , не стесняющийся ГУМАНИТАРКУ ТЫРИТЬ , имея ГАРАЖ СВОИХ МЕРСОВ ⁉️🤮
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12.12.2022 15:07 Ответить
арсен , за сколько подтявкиваешь МЕГАМАРОДЕРАМ - Старуху , Резниченко полтора миллиарда на счета своих б#ядей , Тимошенко , арахламидии………
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12.12.2022 17:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5NIagB7kTaA
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12.12.2022 10:24 Ответить
Не потрібен нам військовий-президент.
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12.12.2022 19:35 Ответить
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12.12.2022 08:51 Ответить
Дякую всім захистникам України!Нехай Господь ВАС береже та допомогає Вам.
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12.12.2022 08:55 Ответить
Україна тримається на ваших плечах. Слава ЗСУ і з Святом
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12.12.2022 08:55 Ответить
Зі Святом, наші Герої!!!
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12.12.2022 08:56 Ответить
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12.12.2022 09:08 Ответить
Ту-22м3 (НЕ 222).
По друге. Якого буя. Під лівим пілоном не здетонувала Х-22. Ото було би щастя. Самін +меланж+БЧ (800 кг).
Може учбрва - інертна?
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12.12.2022 09:52 Ответить
Ага! "Фейєрверк" був-би "знатний"!
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12.12.2022 10:15 Ответить
Чому Ту-222 ? Опечатка?
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12.12.2022 09:58 Ответить
Нехай щастить і міцного здоров'я 🐖🐖🐖😂🤣
Пущай пролітає, йолопи!
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12.12.2022 16:48 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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12.12.2022 21:11 Ответить
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12.12.2022 10:11 Ответить
Вітаємо наших захисників! Дякуємо за захист!!! Нехай щастить!!! Всього найкращого!!!💛💙🇺🇦❤️🖤 Слава ЗСУ!! Героям Слава!!!🍀🍀🍀🍀🍀✌️✌️💪💪💪
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12.12.2022 10:13 Ответить
Слава ЗСУ та Генералам Залужному Марченко Наєву Кривоносу Забродському Сирьскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛✊💪👍💯
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12.12.2022 10:41 Ответить
Доки ще ГШ буде називати війська ЗСУ на московський манер? Які сухопутні? Суходольні війська!
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12.12.2022 14:45 Ответить
Низький уклин найкращим ВОИНАМ СВ1ТА🙏‼️💙💛❤️❤️❤️❤️❤️Героям Слава‼️
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12.12.2022 15:10 Ответить
А чому це ви звернення Залужного опублікували раніше за звернення Зеленського?! Хіба Залужний вже головніший за президента?!
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12.12.2022 19:37 Ответить
А ви думали якийсь тимчасовий презєдент має бути першим? Презєдент піде назад в квартал на піаніно грати десь на масковії, а такі як Залужний залишаться
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12.12.2022 20:46 Ответить
1000%!!
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12.12.2022 21:12 Ответить
русские бояться, что Украинцы захватят Россию. А нафига она нам??? они тупые все. Путин их сказками кормил 30 лет или сколько он там у власти. Они все пьют. И они дикие. Хотя с другой стороны рядом с ними жить и их нужно воспитать. Они ни в бога не верят, ни в мораль и этику. А города там какие разруха, что хуже чем в Украине после бомбежек. Смотрел про них фильм и там люди из батареи воду пьют, потому что такой нету воды. ужасно! Германия после второй мировой войны была под оккупацией до 1990 года. Новые поколения выросли. Но часть Германии была под русскими и Путин тоже работал в Германии. Старый КГБшник. русские в Германии тоже устроили то, что у себя. Люди бежать начали, и в одно утро люди проснулись и увидели стену посреди Берлина, чтобы люди не бежали. он работал с нацистской литературой. Он использовал много технологий из нацистской библиотеки. Особенно, для пропаганды. Отравил русских своей пропагандой. Создал им вымышлинную форму и на всех уровнях и по тв и в интернете и другое блокировал. русские не могут выйти трансцендентно из этой формы реальности в котрую поместил их Путин - в реальность нормальную. для русских было бы хорошо, если Киев для них станет снова столицей. Украина сама это не вывезет. Это надо разделить на весь мир.
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12.12.2022 20:18 Ответить
 
 