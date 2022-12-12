Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 декабря потери личного состава противника составляют около 94 760 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составляют:
личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,
танков - 2966 (+24) ед,
боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,
артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
РСЗО - 397 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),
крылатые ракеты – 592 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,
специальная техника – 169 (+2).
Пожалуйста, подождите...
24 танки це крутяк!
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Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".