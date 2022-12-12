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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (15319) война (46523) Генштаб ВС (4253) ликвидация (1920) уничтожение (3797) техника (1540)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 12 декабря потери личного состава противника составляют около 94 760 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,

танков - 2966 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 5928(+8) ед,

артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,

РСЗО - 397 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,

специальная техника – 169 (+2).

Также читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 94 760 человек, 2966 танков, 1929 артсистем, 5928 бронированных машин 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
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12.12.2022 10:03
+21
Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
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12.12.2022 10:45
+19
День танків з чмобіками. Слава ЗСУ!
24 танки це крутяк!
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12.12.2022 10:12
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Правила форума Совет форумчан
хорошая статистика по вчерашнему дню. Общага в Сватово в статистику еще не вошла.
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12.12.2022 10:03 Ответить
А де ж то танковий батальйон спалили хлопці? Слава ЗСУ!
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12.12.2022 10:03 Ответить
Кацапи спробували танкову атаку на найнасиченішу протитанковими засобами армію світу?
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12.12.2022 10:06 Ответить
Це мабуть вже підтверджені дані за два попередніх дні. Але все одно браво!
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12.12.2022 12:53 Ответить
Слава ЗСУ!
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12.12.2022 10:04 Ответить
День танків з чмобіками. Слава ЗСУ!
24 танки це крутяк!
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12.12.2022 10:12 Ответить
11.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/378
Воскресенье 11.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 95657 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 9 декабря это 29619 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 16 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5776 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 95 657 + 29 619 + 5 776 = 131 052 (+4 233 у порівняння з 03.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 131 052 + (131 052 * 2)= 393 156 (+12 699 з 03.12.2022)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 393 156 + 75 000 = 468 156
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 624 208
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12.12.2022 10:12 Ответить
24 танка, ого!
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12.12.2022 10:14 Ответить
пауза закінчилася?
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12.12.2022 10:24 Ответить
Гойда🙂😂🤣
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12.12.2022 10:34 Ответить
Внаслідок удару по російській авіабазі "Дягілєво" 5 грудня було ліквідовано пілота Ту-222М3, майора Євгена Навлютова. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Саме він бомбив мирне населення України. Разом із ним службу проходив і Олександр Шнотін. Їм було по 30 років. На авіабазу вони приїхали у "відрядження".
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12.12.2022 10:45 Ответить
этих клоунов нарядят как положено, в гробах
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12.12.2022 20:32 Ответить
По танках мабуть підтверджені дані за кілька днів.
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12.12.2022 11:28 Ответить
 
 