Байден в разговоре с Зеленским подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь экономическую, гуманитарную и в сфере безопасности, - Белый дом
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Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским отметил постоянную поддержку Украины.
Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден подчеркнул, что США предоставляют приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины через помощь безопасности, включая объявление 9 декабря о выделении 275 миллионов долларов дополнительных боеприпасов и оборудования, которое включало системы противодействия использованию Россией беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Президент США напомнил о выделении в ноябре 53 миллионов долларов в поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергетической сети Украины после атак России.
"Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру, основанному на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и возложить на Россию затраты на ее агрессию", - подытожили в пресс-релизе.
Пожалуйста, подождите...
Не подобається те, що зараз розгоняється у ЗМІ та чиновників різного рангу на Заході теза про те, що раша є ядерна держава і не все так однозначно з Кримом.
Військові успіхи України безпосередньо залежать від озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Якщо Захід захоче "зберегти обличчя Пу", та не надаватиме нам необхідне озброєння (не дай боже) , то нам нічим буде візволяти Крим. Свого виробництва зброї та боеприпасів м'яко кажучи, мало
зброя як і гроші любить тишу
все буде Україна
СССР сдох, СНГ сдохло ОДКБ сдохло бесславно Варшавский Договор сдох Таможенный союз сдох успешно...что там ещё сооружали мавзолецные Шизофреники? ах да..Югославия сдохла...☠️☠️одни трупы из башен кремлевского Вермахта...💀😝
Сьогодні має відбутися важливий саміт G-7. Важливий саме для України. Більше того, якраз напередодні, цієї ночі, Джо Байден зателефонував Зеленському й дещо вправив йому... розуміння ситуації. Бо на саміт буде включення виступу Зеленського й важливо, щоб він знову не напартачив із якимись безглуздими "планами миру", як це було у включці на G-20.
Уже й у США, та що там американці, вже й німці з французами розуміють, що можна говорити лише про перемогу, а не про якийсь ілюзорний мир, який без реальної перемоги над рашистами неможливий в принципі. Із виступу Зеленського, де домінували стандартні фрази про вдячність за загальну підтримку, потреби в системах ППО, бла-бла-бла, можна судити, що розмова була не компліментарна й з неї взагалі нічого цитувати для внутрішнього вжитку не можна. А слова "...ми скоординували наші позиції з Америкою" вселяють якусь надію, що Байден перестав використовувати мову натяків і до Зеленського хоч щось дійшло. Чи надовго? От же ж шкода - мали президента, який міг на рівних розмовляти із світовими лідерами та розігрував гросмейстерські партії в глобальній політиці, але захотіли паржать і "в чапаєва"...