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Семьям погибших в бою защитников не выплачивают компенсации, поскольку "пропал без вести", а зарплату не выдают, так как "не установлены причины исчезновения", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Родные украинских защитников просят вмешаться в бюрократическую разборку, поскольку им не выплачивают компенсации за гибель воина, мотивируя это "пропажей без вести".

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что они считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины пропажи не установлены, хотя есть видео боя.

После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-й бригады на Пески 5 сентября ко мне обратилась Татьяна Липитенко - мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина. Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести", - рассказал журналист.

Семьям погибших в бою защитников не выплачивают компенсации, поскольку пропал без вести, а зарплату не выдают, так как не установлены причины исчезновения, - Бутусов 01

По словам Бутусова, семьи с детьми не получают деньги, поскольку пропавший без вести на бюрократическом языке означает вероятное бегство, потому что статус не определен.

"И ни денег за погибших, ни плату за живых семьи не имеют. Считаю необходимым, что Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус - "пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации". Поскольку нельзя относиться к воину как к самовольно покинувшим часть.

Это должно означать, что воин отправился на боевое задание и ответственность за возвращение на его командирах. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим. А пока такого решения нет – семья должна получать средства", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов также призвал нардепов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке, поскольку счет пропавших идет на тысячи.

"Слава украинским воинам, которые идут в бой за свой народ, мы должны сделать все должное для их семей, недопустимо приравнивать героев к дезертирам и лишать семьи помощи вообще", - подытожил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Тільки мерзенні ублюдіни можуть так віддячити українським героям які загинули за незалежність України та їх родинам...
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12.12.2022 11:27
+48
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12.12.2022 11:27
+33
Українці ще довго будуть відхаркувати отє "Хуже не будет" і "Хоть поржом"
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12.12.2022 11:32
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Тільки мерзенні ублюдіни можуть так віддячити українським героям які загинули за незалежність України та їх родинам...
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12.12.2022 11:27 Ответить
Приклад з рашистів беруть .Скотиняки
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12.12.2022 12:47 Ответить
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12.12.2022 11:27 Ответить
влада трусливих та пошловатих клоунів.
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12.12.2022 11:50 Ответить
Це не клоуни, бо тихцем, підступно намагаються підпорядкувати собі Україну. Українці-думаймо.
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12.12.2022 13:38 Ответить
И всё-таки Слава Украине!!!
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12.12.2022 12:06 Ответить
Слава народу Украины!

Народ героически сражается на фронте. Люди в тылу поддерживают армию чем могут.
Залежный руководит ВСУ.

Украина устояла в первые дни агрессии и должна Победить.

Есть ли уроды во «власти»? Есть, как и в любой другой стране.

Нужно ли Украине сейчас делать « противостояние внутри страны» или надо бросить все силы на Победу над кацапами?

Вопрос ретортческий.

Сначала Победа. Потом «разбор полетов».
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12.12.2022 16:15 Ответить
« Влада моральных уродов» на фото Президента воюющей страны это лозунг Кремля.

Не Украины.
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12.12.2022 16:17 Ответить
в 1942 под тогдашним Сталинградом былтяело раненмой дед. на левом берегу Волг его погрузили в сантарный эшелонвсё как положено сдокументами,но эшелон был разбомблен налетевшими юнкерсами. погиб и дед и пропали документы...после войны бабка нашла его однополчанина,который всё это подтвердил письменно,но МО СССР показало бабке дулю,как впрочем миллионам таких бабок!
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12.12.2022 11:29 Ответить
ці зелені нащадки комуно-совків, "аля какая разніца" діють так само як і червоні комуно-кацапи окупанти України в період з 1918-911 рік !!!
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12.12.2022 11:54 Ответить
практически аналогично. в конце сентября 1943 пришли "освободители" и сразу же замели дедулю "чорнопіджачником", за нахождение под оккупацией. уже 4 ноября, за 200 км от дома, он погиб добывая оружие в первом бою. покалеченный там же односельчанин рассказал бабуле, как всё было. похоронка пришла, но показали ту же дулю бабуле и отфутболили. только в 1985 году, под очередную показуху 40 летия победы ей дали за него "пенсию". аж, то ли 20, то ли 25 рублей в месяц!!! умерла в 1992. так если бы совок остался, то точно с меня бы и сегодня высчитывали те около минимум 1700 - 2100 рублей, шо ей за эти годы выдали. и то если бы ещё проценты не накрутили за них.
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12.12.2022 12:01 Ответить
Українці ще довго будуть відхаркувати отє "Хуже не будет" і "Хоть поржом"
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12.12.2022 11:32 Ответить
Так і є! Мого друга, який загинув від пострілу танка, всіляко намагались не впізнати (поліція)... Звісно для чого!!! За другого друга батьку з серпня місяця досі не виплатили компенсацію! Задовбують старого бігати за тисячами якихось справок, навіть про те чи був він засуджений... Всіляко підводять до того щоб людина плюнула на все та відмовилась! ГАНЬБА!!!
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12.12.2022 11:38 Ответить
За погибшего полагается 15 миллионов ?
Ну так нормальные деньги раздерибанить между чинушами.
По документам 15 миллионов выплачены, а на деле родственникам дуля.
После отстрела нескольких десятков чинуш до них дойдёт,
что дешевле выплатить семье положенные 15 миллионов.
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12.12.2022 11:41 Ответить
не так легко раздерибанить чинушами, там адресная банковская выплата, скорей всего этот негласный режим "экономии" спустили с самого верха
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12.12.2022 12:18 Ответить
Не може бути. В "Єдиному марафоні" про це нічого не казали.
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12.12.2022 11:44 Ответить
ну що сказати по даній інформації....хуженебудєт,бо ба,найганебнішої річі чим оце що відбувається просто нема в природі людської уяви.друга сторона медалі - настільки ця ганебна ***....ня підриває дух наших солдат.отакий чиновницький аппарат в влади,і Матері захистників змушені шукати правди в журналістів ? а нах нам тоді така влада ?
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12.12.2022 11:47 Ответить
Не "влада", а конкретні люди на посадах.
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12.12.2022 11:50 Ответить
люди на посадах,тим більш КОНКРЕТНІ,і є влада.не бомжі ж під теплотрасою ?
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12.12.2022 12:05 Ответить
КОНКРЕТНІ люди, від КОНКРЕТНОЇ влади, на КОНКРЕТНИХ посадах КОНКРЕТНО гріють свої дупи та гаманці на загиблих та зниклих безвісти! Совок ще не викорінено, а совок - найкращий ґрунт для корупції!!!
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12.12.2022 12:28 Ответить
Сволота зелена
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12.12.2022 11:50 Ответить
дЕрмак и Татаров усе паришають...а ГЕТЬманцев пиЧать поставе...
Эпоха бедности Пришла, открывай воротА.... Хуже не буде.. казав Дима Гордон...и Савик Шустер
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12.12.2022 11:52 Ответить
вибачте,але одні жид....ой,вибачаюсь - одні скоти.людей немає.
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12.12.2022 12:07 Ответить
Так і кацапи роблять
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12.12.2022 11:52 Ответить
Побалаки це одне, але треба знати, хто з депутатів цим конкретно займається. Бо тільки депутат має право подати депутатське звернення до відповідних органів, щоб це якимось чином рухалося. Пан Юрій же спвлкується з депутатами, він до них звертався? Що вони відповіли йому?
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12.12.2022 11:54 Ответить
Дней 10 назад чувак купил себе за 8 млн тачку крутую..каже Гео Лерос...видос не сброшу.. самому стыдно...что такая мразь на Банковой завелась.. хотя я не голосовал за ЗеКодломойских..а все равно стыдно...☹️🙁🤭
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12.12.2022 12:01 Ответить
Да якась хуня получается, негоже владі так робити, ми вроде не русня .
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12.12.2022 12:09 Ответить
Русня, нажаль, при владі! Русня і ментальна і фізична( єрмак, татаров та інші)!..
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12.12.2022 12:31 Ответить
Дело не во власти, а в невозможности эвакуации погибших и тяжело раненных участвовавших в неудачных наступательных операциях и оставшихся на территории подконтрольной противнику.
Ни какие депутаты не смогут заставить участников боевых действить выносить с поля боя тела погибших, если этого не дает сделать противник.
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12.12.2022 12:32 Ответить
если этих сегодняшних властных тварей со всех уровней их кресел, не вышвырнут на заслуженные ими нары, то они в очередной раз украдут у народа его победу, развграбят международную помощь на восстановление страны и потом тихим сапом опять будут протягивать со всех единых телемарафетов идею братства и однонародничества с парашниками.
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12.12.2022 12:16 Ответить
Бутусов також закликав нардепів розглянути питання та визначити ці процедури у законному порядку, оскільки рахунок зниклих йде на тисячі. Джерело: https://censor.net/ua/n3386441


Законный порядок уже существует. Признать человека мертвым возможно на основании справки патологоанатома, но для этого нужно тело.
На основании генетической экспертизы, но для этого нужны части тела, причем такие, которые однозначно указывают на смерть. Если есть только часть руки или ноги, даже с опознанной татуировкой\родинкой\шрамом и т.п., то это не является подтверждением смерти.
По решению суда, но для этого нужны свидетели, которые под присягой заявят, что видели не просто неподвижное тело и кровь, а однозначно мертвое тело с ранениями не совместимыми с жизнью, например отсутсвие половины головы.

Даже в самых демократичных и справедливых США есть бюрократические правила и порядок действий.
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12.12.2022 12:19 Ответить
А що Ви хотіли?
Кірюшка Тімошенко дуже потребує на новий Порше та 1200м палац
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12.12.2022 12:24 Ответить
Кирюша народився класичним гидроцефалом (див.фото)...Тому його багато это жалкуЭ й балуЭ...
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12.12.2022 13:59 Ответить
як каже Зєльц: "головне, щоб на Єдиний Говнофон і фітнес блєдєй було"
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12.12.2022 12:27 Ответить
Та ну? Хто б міг подумати, що навіть під час війни наша гівно-держава не дуже-то змінилася...
Бо сенс ії існування ніколи не засновувався на повазі до людей.

А тепер треба стежити за руками: наші говорячі голови та пропаганда розказує, що загиблих в нас лише не більше 13 тис. На скільки це число можна помножити щоб в нього увішли зниклі без вісти... це питання. Бо платити ім "держава" не дуже й бажає.
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12.12.2022 12:37 Ответить
Будь ласка, змініть слово "держава" на слово "влада"! І тоді я готовий Вас підтримати!
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12.12.2022 12:53 Ответить
В нас будь-яка влада одна й та сама - антинародна. Тому корінь не в тому.
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12.12.2022 12:59 Ответить
Саме на цьому лайновкиді кацапо- каломойці і розвели лохів на Бубочку Боневтіка.
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12.12.2022 13:10 Ответить
Згодний з Вами на всі 100%!Незмінний ще з есересеро-кагебешних часів принцип "ґнілой сєльодкі"! Доречі, дієвий і в наші часи!
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12.12.2022 13:22 Ответить
І так вони "працюють"по всему,за поранення теж компенсації ніхто виплачувати не хоче
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12.12.2022 12:57 Ответить
І це все на фоні міліардів на каломойського, "велике крадівництво ВАЗеленського", забезпечення ОПівсько- пліснявої наволочі, зЕбіЛмарафон, та "теплушок", другої світової, для перевезення захисників Бахмуту.
Зездець.
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12.12.2022 13:09 Ответить
Ого, такі новини, мабуть, здорово мотивують бійців іти в бій. Я б, чесно кажучи, не спішив би... та й відношення до командування було б не найкраще.
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12.12.2022 14:16 Ответить
О, знов Зелені, назвуть Бутусова агентом кремля...
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12.12.2022 14:21 Ответить
Агент Кремля не журналист Бутусов.

Агенты Кремля это те выродки, которые в самый опасный момент войны вбрасывают наративы Мвцквы в украинское медио пространство.

Пятая колона Кремля в Украине еще жива и активна.
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12.12.2022 20:36 Ответить
У друга батько так само під Білогоріакою в травні потрапив у полон. Його там ймовірно вбили бо фото трупа росіяни викладали в телеграмі, а ті хто був з ним - з полону вже повернулись але про його долю не знають.
Родичам нічого не казали, копи відсилали до сбу, а сбу-до воєнкомату. Короче днк здавати родичам довелось як то кажуть через знайомого по блату.
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12.12.2022 14:34 Ответить
 
 