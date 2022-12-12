Семьям погибших в бою защитников не выплачивают компенсации, поскольку "пропал без вести", а зарплату не выдают, так как "не установлены причины исчезновения", - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Родные украинских защитников просят вмешаться в бюрократическую разборку, поскольку им не выплачивают компенсации за гибель воина, мотивируя это "пропажей без вести".
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Семьи погибших в бою не получают выплаты за гибель из-за того, что они считаются пропавшими без вести, а зарплату бойцов не получают, потому что причины пропажи не установлены, хотя есть видео боя.
После обнародования видео кровавой атаки бойцов 56-й бригады на Пески 5 сентября ко мне обратилась Татьяна Липитенко - мама одного из бойцов, 27-летнего Михаила Липитенко, разведчика бригады, мужественного и опытного воина. Она попросила вмешаться в бюрократическую разборку. Бойцы, не вернувшиеся из той атаки, и чьи тела не были эвакуированы, признаны пропавшими без вести", - рассказал журналист.
По словам Бутусова, семьи с детьми не получают деньги, поскольку пропавший без вести на бюрократическом языке означает вероятное бегство, потому что статус не определен.
"И ни денег за погибших, ни плату за живых семьи не имеют. Считаю необходимым, что Минобороны и ВСУ навели порядок в работе с семьями пропавших бойцов. Им нужно внимание и нужно определить особый статус - "пропал без вести при выполнении боевого задания из-за невозможности эвакуации". Поскольку нельзя относиться к воину как к самовольно покинувшим часть.
Это должно означать, что воин отправился на боевое задание и ответственность за возвращение на его командирах. И все, что должно принадлежать бойцу и его семье, должно выдаваться. Через определенное время, например 6 месяцев, если данных о пребывании нет, командование должно принять решение о статусе бойца или считать его погибшим. А пока такого решения нет – семья должна получать средства", - подчеркнул главный редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов также призвал нардепов рассмотреть вопрос и определить эти процедуры в законном порядке, поскольку счет пропавших идет на тысячи.
"Слава украинским воинам, которые идут в бой за свой народ, мы должны сделать все должное для их семей, недопустимо приравнивать героев к дезертирам и лишать семьи помощи вообще", - подытожил он.
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Народ героически сражается на фронте. Люди в тылу поддерживают армию чем могут.
Залежный руководит ВСУ.
Украина устояла в первые дни агрессии и должна Победить.
Есть ли уроды во «власти»? Есть, как и в любой другой стране.
Нужно ли Украине сейчас делать « противостояние внутри страны» или надо бросить все силы на Победу над кацапами?
Вопрос ретортческий.
Сначала Победа. Потом «разбор полетов».
Не Украины.
Ну так нормальные деньги раздерибанить между чинушами.
По документам 15 миллионов выплачены, а на деле родственникам дуля.
После отстрела нескольких десятков чинуш до них дойдёт,
что дешевле выплатить семье положенные 15 миллионов.
Эпоха бедности Пришла, открывай воротА.... Хуже не буде.. казав Дима Гордон...и Савик Шустер
Ни какие депутаты не смогут заставить участников боевых действить выносить с поля боя тела погибших, если этого не дает сделать противник.
Законный порядок уже существует. Признать человека мертвым возможно на основании справки патологоанатома, но для этого нужно тело.
На основании генетической экспертизы, но для этого нужны части тела, причем такие, которые однозначно указывают на смерть. Если есть только часть руки или ноги, даже с опознанной татуировкой\родинкой\шрамом и т.п., то это не является подтверждением смерти.
По решению суда, но для этого нужны свидетели, которые под присягой заявят, что видели не просто неподвижное тело и кровь, а однозначно мертвое тело с ранениями не совместимыми с жизнью, например отсутсвие половины головы.
Даже в самых демократичных и справедливых США есть бюрократические правила и порядок действий.
Кірюшка Тімошенко дуже потребує на новий Порше та 1200м палац
Бо сенс ії існування ніколи не засновувався на повазі до людей.
А тепер треба стежити за руками: наші говорячі голови та пропаганда розказує, що загиблих в нас лише не більше 13 тис. На скільки це число можна помножити щоб в нього увішли зниклі без вісти... це питання. Бо платити ім "держава" не дуже й бажає.
Зездець.
Агенты Кремля это те выродки, которые в самый опасный момент войны вбрасывают наративы Мвцквы в украинское медио пространство.
Пятая колона Кремля в Украине еще жива и активна.
Родичам нічого не казали, копи відсилали до сбу, а сбу-до воєнкомату. Короче днк здавати родичам довелось як то кажуть через знайомого по блату.