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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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беженцы (1462) Кулеба Дмитрий (2619) блэкаут (10)

Полный блекаут в Украине является реалистичным сценарием. Но массовой волны беженцев не будет, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

блекаут

Вариант полного блекаута в Украине достаточно реалистичен. Но даже в этом случае украинцы не будут массово покидать страну.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью каналу ARD, передает Цензор.НЕТ.

"Массированные атаки России на объекты энергоснабжения ставят правительство и народ перед огромными проблемами, особенно зимой. Чтобы справиться с этим, Украине нужна невоенная помощь, особенно генераторы и трансформаторы", - отметил Кулеба.

Полный блекаут в Украине, по мнению Кулебы, реалистический сценарий. Однако массового выезда украинцев из страны из-за сложной ситуации зимой не ожидается. Украинцы, скорее всего, будут уезжать в сельскую местность, где есть возможность отапливать дровами.

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Топ комментарии
+22
Кто мог свалить - тот уже свалил. Остались кто не может и кого не выпускают.
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12.12.2022 11:30
+21
З України виїхали мільйони людей. Це не масово?Крім того, чоловіків то офіційно не випускають. Навіщо взагалі такі заяви? Чого ними можна домогтися?
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12.12.2022 11:32
+17
Звичайно ж,в селах,під кожним будинком,на мешканців міст чекають заготовлені та висушені дрова.Нані чиновники живуть в світі де скумбрія по 8 гривень,і тому зовсім не уявляють як вижити в селі без електрики, без дров,і можливо без газу.
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12.12.2022 11:57
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Кто мог свалить - тот уже свалил. Остались кто не может и кого не выпускают.
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12.12.2022 11:30 Ответить
Брехня
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12.12.2022 11:34 Ответить
Почему не будет?если не повезет,и будут морозы -15,-20.снесут нахрен и забор ваш на границе!!!
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12.12.2022 14:11 Ответить
Повна брехня. Існує взагалі таке слово як ПАТРІОТИЗМ. Якщо це слово вам про щось говорить
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12.12.2022 11:42 Ответить
до патриотизма нужно оружие,форму,бронежилет,каску...а голый патриотизм -это идиотизм.
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12.12.2022 11:49 Ответить
Добавлю еще и настоящая любовь. Многие женщины не хотят выезжать и оставлять своих мужей одних . Украинки самые лучшие , и конечно же самые красивые , как моряк с 30-летним стажем говорю. А Кулеба и вся эта зеленая срань тоже будет в спальниках спать ? Или для себя родных есть план Б? Нахера вот такое публиковать?Считал Кулебу умнее.
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12.12.2022 11:50 Ответить
і що? Жінки теж можуть бути на фронті і воювати. Підіть, геройськи помріть і знайте, що якщо не дай бог тіло ваше не найдуть, то дітям вашим компенсації не буде. Патріотизм проявляли ми, коли ледь не на колінах вас просили: не голосуйте за клоунів - ставлеників олігарха. А тепер бокі тикають нам про патріотизм.
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12.12.2022 11:53 Ответить
Не брехня , знаю багато патріотично настроєнних матерів але які чомусь своїх синів відправили правдами і не правдами за кордон .. А шо стосується таких заяв , то у нас на вулиці з 24 -х маєтків залишилися де ще живуть 11, -сім'ї повиїзжали в основному за кордон , сільська місцевість плять.
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12.12.2022 12:03 Ответить
З України виїхали мільйони людей. Це не масово?Крім того, чоловіків то офіційно не випускають. Навіщо взагалі такі заяви? Чого ними можна домогтися?
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12.12.2022 11:32 Ответить
та да сьоглдні цю їого заяву всі кацапські пабліки друкують , щоб козломорде бидло на болотах лишній раз порадувалось "ачередной пабеде над хахлами "
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12.12.2022 11:39 Ответить
Якщо на кордон хлине багатотисячний натовп біженців, то вже буде пох, кого там випускають, а кого ні. Згадайте Сирію і штурм європейських кордонів. Кулеба саме це мав на увазі.
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12.12.2022 11:47 Ответить
хай придурок кулеба з головними придурками і не надіється - коли пуйло розстріляє Україну ядерною зброєю, то всі, хто не задіяний в обороні, рвонуть подалі, аби потім, після спаду радіації повернутися живими. бо хтось же мусить жити тут після загибелі раші.
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12.12.2022 11:58 Ответить
після ядерного удару повернуться?))) ти дебіл?)) вони зараз повертатися не збираються, спад радіації триває не півгодини, лумпаку...
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12.12.2022 17:00 Ответить
кулеба, це ти? я писав про термін повернення? я не думаю, що ти знаєш більше за мене про радіацію
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12.12.2022 18:44 Ответить
Люди будут отапливать квартиры чем смогут: керосином, отработкой, деревьями и мебелью. Дверные косяки отлично горят.
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12.12.2022 11:33 Ответить
стратех... думай как орков #башить
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12.12.2022 11:34 Ответить
Ви, ********, домовтись між собою, бо перед цім дурень казав що ми дофуя тратим за кордоном та розвіваємо ВВП інших краін
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12.12.2022 11:36 Ответить
Логика у министра железная,поедут все в село...топить дровами???)))Ну-ну....в селе у нас хорошо,света нет...условия на улице,метр дров 1300грн если шо....плюс порезать и порубать.Готовые 16500 это прям сейчас......Хотя может он и прав,плохо что власть открыто говорит за блэкаут.....нет значит пока вариантов,дать кацапам так....что бы они прекратили свет нам тушить.....
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12.12.2022 11:41 Ответить
можна й самим заготовляти дрова. Але якщо є здоров'я і це робити влітку при сухій погоді. А була у нас влітку суха погода? А сирі дрова горять так-сяк і тепла дають в рази менше.
окрім того треба навіть на вирізку дикорослого дерева (великих кущів по суті) треба брати дозвіл в сільраді. колись топили в печі кураєм з поля. сояшничиння збирали. Але піч - річ дуже економна. А вже на грубу, в кого вона є, потрібні якісні дрова. А ще краще - вугілля. А його не видно зовсім.
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12.12.2022 12:05 Ответить
забув ще про сушений коров'ячий кізяк - той дає тепла не менше дров чи торфу. нема в Україні стільки корів і не водять їх по вулицях аби вони губили таке альтернативне паливо. І знову ж - потрібна літня спека.
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12.12.2022 12:08 Ответить
Живу в селі,опалюю газом,допомагаю дровами.Але таких одиниці,багато хто взагалі повикидали грубки і поставили ******* котли,для роботи яких теж електрика потрібна.Плюс вода,90%сільських жителів мають власний водогін,для роботи якого теж електроенергія потрібна.Тай дров безплатно ніхто не дає,така собі машинка таких собі дрівець від 10 000 грн.
Пан Кулеба, очевидно,в селі давно не був і думає,що село такі собі хатки під соломою і з печами.
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12.12.2022 13:10 Ответить
і де взяти таких олдскульних хат на десяток лямів міських жителів.
ці кулеби з боневтіком живуть тупо одним днем і пох шо завтра
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12.12.2022 13:22 Ответить
Топить ещё уметь надо. Просто нажав кнопочку включить не получится. Помню заступил в наряд первый раз в 2 часа ночи, дед печку сдал в порядке - продолжай. И ушёл спать. А я видел как в селе сверху угля мелкого ведро сыпанут и порядок. Ну и сыпанул. Не учёл, что в деревне каменный уголь, а тут бурый. Ну и потухло всё. Чего я там только делать не пытался. Думал всё уже, с утра на губу за срыв учебного процесса в холода Но дед в пять утра вернулся - знаем мы типа вас городских, сами такие были - выгребли всё, накидали крупняка, раскочегарили и вытянули.

А ещё угарный газ бывает.
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12.12.2022 13:40 Ответить
Та им вообще на народ ложить!!!главное это БАБЛО!!!
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12.12.2022 14:03 Ответить
Де ви у Києві, наприклад, на 3 мільони людей знайдете стільки дров, головне і пічок немає)
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12.12.2022 13:32 Ответить
Зачекайте три роки, там нам хтось обіцяв мільярд дерев. Навіть указ підписав.
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12.12.2022 13:52 Ответить
Дерево 30 років росте мінимум)
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12.12.2022 22:22 Ответить
1500 метр дровишек...
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12.12.2022 12:20 Ответить
на самом деле демографическая ситуация для Украины очень плохая. По статистике ООН с Украины выехало 10 млн людей,и это приемущественно женьщины и дети. на оркостан или добровольно или принудительно вывезли около 1.8 млн, и чем дольше будет идти война тем более вероятно что те люди которые выехали решат обустраивать свою жизнь уже за границами Украины, потому что возвращатся с стран с высоким уровнем жизни который в Украине даже до войны не снилься на руины домой по сути никто не будет. Плюс когда откроют после победы границы,то все мужики рванут туда к своим семьям,поэтому отток будет катастрофическим по сути. Поэтому говорить что все ок,массовой волны не будет это басня для наивных людей.
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12.12.2022 11:41 Ответить
Напомню, що Кулеба говорив місяць тому:
"Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии. … Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", - сказал министр в интервью испанскому радио Cadena SER.
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12.12.2022 12:03 Ответить
"Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью" --- звучит как издевательство в данной ситуации
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12.12.2022 12:05 Ответить
Саме так. І це каже міністр...
Правильно тут пишуть. Ці люди, у котрих "скумбрія по 8 грн", повністю відірвані від реального життя.
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12.12.2022 12:10 Ответить
Любов'ю то можна, після 16 уже темніє, а світла нема. Але робити дітей під час війни то максимальний екстрім. Я не знаю, як люди на це йдуть, чесно
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12.12.2022 12:15 Ответить
У мого друга в жовтнi народилась двiйня онукiв-хлопчик та дiвчинка. 😊 Батьки та друг з жiнкою безмежно щасливi. 👱👱‍♀️
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12.12.2022 21:19 Ответить
С кем заниматься любовью, если 10 миллионов женщин выехало?)
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12.12.2022 13:33 Ответить
с дунькой кулаковой
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12.12.2022 16:28 Ответить
Так ти багато народиш)
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12.12.2022 22:23 Ответить
не треба перекручувати. близько 10 млн. людей (9,8 млн, якщо бути точним) - це загальна кількість переміщених осіб. але 6,6 млн. з них - це ВПО, тобто внутрішньо переміщені особи, люди які переїхали всередині країни, а не за її межі.
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12.12.2022 13:48 Ответить
Передивилася профілі коментаторів. САМІ БОТИ
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12.12.2022 11:45 Ответить
вам з рашки відніше...
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12.12.2022 11:55 Ответить
а как по профилю можно определить бот это или нет?
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12.12.2022 11:55 Ответить
Элементарно же

Natalia Bokij

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Реєстрація:22.08.2022

Типичный бот, как говорят местные сторожилы
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12.12.2022 11:59 Ответить
ну вот я поэтому ей этот вопрос и задал,посмотрев ее профиль Потому что говорят,что тот кто после начала войны тут зарегестрировался тот и бот,если слдеовать этой логике то эта госпожа тоже бот
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12.12.2022 12:01 Ответить
Значит, гуманитарной помощью горожанам станут сухое топливо всех видов, батарейки и аккумуляторы.
Запад выделяет миллиарды, и они должны доходить до простых граждан - вот о чём должен беспокоиться министр.
Или Кулеба тоже собирается в село ?
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12.12.2022 11:47 Ответить
Скоріш за все він це говорить для західних спонсорів, щоб активніше допомагали. Але будемо реалістами, може бути всяке....
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12.12.2022 11:49 Ответить
Щось я не уявляю собі як місто-мільйонник "їде у село" під час блекауту, у холоді і без світла. В яке саме село? Попередьте завчасно, там хоч дров нарубають...
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12.12.2022 11:51 Ответить
Навіть ті, у кого під Києвом дача, нікуди не поїдуть зі своїх квартир.
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12.12.2022 11:54 Ответить
Ви занадто далекоглядний. Нада просто паєхать в сєло)
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12.12.2022 12:09 Ответить
👍🤝 😁
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12.12.2022 21:23 Ответить
коли вимикають світло ввечорі,десь о восьмій,то я лгаю спати. в ночі о третій світло вмикають і я сиджу в интернеті до ранку...

але мені вже 60 і домівка в мене опалюється без е/е.

а сусідній вулиці,народ вже почав збираться в групи,бо всена е/е,та діти малі...
тому повний блекаут-це навть уявити страшно.
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12.12.2022 11:53 Ответить
а що дає збирання у групи?
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12.12.2022 13:35 Ответить
не знаю...але народ кипить...
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12.12.2022 16:23 Ответить
В цьом мемі все сказано про той народ, що кипить))

https://c10.patreonusercontent.com/4/patreon-media/p/post/75673252/bccbdfb7bfa946c09c14891821b36047/eyJ3Ijo2MjB9/1.gif?token-time=1671753600&token-hash=gWaQVCOgJDm7vNr-ErmPi3HBheAQDuv_ExKojhRPxbU%3D&fbclid=IwAR2FESJxNBMjlO5Fnn6i2Mt4pYxkd4jA0-5r0ZlAQTZvJEF1fhpuXKqa5ng
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12.12.2022 22:27 Ответить
НЕ БУДУТЬ ЛЮДИ ТЕРПІТИ ТАКІ ЗНУЩАННЯ НАД СОБОЮ! БУДУТЬ ЇХАТИ КУДИ ЗАВГОДНО І НІЯКІ КОРДОНИ ТА КПП ЇХ НЕ ВТРИМАЮТЬ. НЕ МОЖЕТЕ ВПОРАТИСЯ З СИТУАЦІЄЮ - УХОДЬТЕ! ХАЙ ПОВЕРТАЄТЬСЯ "СТАРА ГВАРДІЯ" ТА НАВОДИТЬ ЛАД В КРАЇНІ. Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО З ЗИМ БЕЗЛАДОМ В ПОРАЛАСЯ Б ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО!
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12.12.2022 11:56 Ответить
Ніколи не думала , що на фоні цих ідіотів , буду рада і Юлі.
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12.12.2022 12:28 Ответить
була б ця лярва,вже б під рашку лягли
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12.12.2022 16:25 Ответить
Так! Була б жулька-"Голуб миру", то страшно навiть подумать, до могло Бути...
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12.12.2022 21:30 Ответить
Звичайно ж,в селах,під кожним будинком,на мешканців міст чекають заготовлені та висушені дрова.Нані чиновники живуть в світі де скумбрія по 8 гривень,і тому зовсім не уявляють як вижити в селі без електрики, без дров,і можливо без газу.
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12.12.2022 11:57 Ответить
ну і звичайно в наших селах є мільйони пустих хат, які просто чекають. так, і дрова там є і їжа на місяці.
ну у кулеб точно буде.
не маєте хліба - їжте піроженоє
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12.12.2022 12:46 Ответить
Оце і все шо можуть запропонувати зелені вилупки..((
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12.12.2022 12:05 Ответить
А він що,накопичив в сільській місцевості запаси дров,одягу,продуктів,палива,грошей.
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12.12.2022 12:14 Ответить
Никогда бы не подумал, что Кулеба такой дурак!
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12.12.2022 12:15 Ответить
на самом деле, новая волна уже началась, сейчас уже ко многим приехали родственники чтобы переждать зиму, также куча людей ищут жилье по программе 40 зл.
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12.12.2022 12:17 Ответить
Свет в квартире : провод самого маленького сечения , аккумулятор 12в (неважно какой) , светодиодные модули 12В . Зарядное устройство (почти у каждого есть в гараже) . Собираем гирлянду из модулей . На пару суток хватит . Когда есть свет , заряжаем аккумулятор .
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12.12.2022 12:20 Ответить
А холодильник? А ліфт,якщо 12 поверх і людина в літах?А вода,а відсутність каналізації?А їсти на чому зварить?Освітлювати можна і свічками,саме освітлення це найменша проблема.
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12.12.2022 13:17 Ответить
Дякуючи, взимку холодильник можна на балконі влаштувати) А з іншим велике питання, згоден, особливо з опаленням, водою і каналізацією.
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12.12.2022 13:38 Ответить
Світло -то найменьша проблема
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12.12.2022 13:37 Ответить
Падло блд , а де брали дрова ? А де працювати в сільській місцевості ? А ти , @ндон знаєш, шо в селах коли нема світла то нема і води ? А ти знаєш , що в селах світло дають 2 рази по два години на добу ??? Щоб ви суки провалились з такими порадами.
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12.12.2022 12:23 Ответить
А Трудові резерви побіжат .
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12.12.2022 12:28 Ответить
Надо чаще показывать окопы на передовой . Чтобы успокоить диванную истерику .
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12.12.2022 12:36 Ответить
А ти з якого місця пишешь?)
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12.12.2022 13:39 Ответить
Пожар в Подмосковье охватил 25 000 кв.метров..Бавовна...🤣🤣🤣😝
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12.12.2022 12:41 Ответить
Все недовольные могут поехать погреться .
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12.12.2022 12:58 Ответить
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12.12.2022 21:35 Ответить
Казковий довпойоп.
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12.12.2022 12:49 Ответить
Після заяв Кулеби про підняття народжуваності із-за відключень електрики стало зрозуміло, що ця людина повністю відірвана від реальності, ну як і вся наша так звана "еліта".
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12.12.2022 13:05 Ответить
Це Єрмак надоумив Кулебу про близький блекаут і про те, що ми масово зїдемо з міста в село, бо за кордон нас не випустять. Цей блекаут уже давно оселився в Україні, лише кредити не дають нам лягти на дно. Бо ж виробництво упало у 2 рази проти довоєнного часу, а проти 2013 року просто крах у країні. Прийшли до влади ті, хто не побудував навіть собачої будки, а навчилися виплакати допомогу. Не побудували навіть патронного заводу за 3 роки їхньої влади. Колись вони були смішними, а тепер які вони? Наполеон сам керував армією, а наш верховний тут не відкосить. Треба затверджувати рішення
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12.12.2022 13:09 Ответить
Людина абсолютно далека від розуміння ситуаціїї. В селі майже всі котли снащені електронною автоматикою і помпами, а він дума, що сидять дядьки і кидають дрова в піч. Без електрики котли не працюють, і електроніка навіть від генератора. По- друге, де він розмістить таку велику кількість населення в селах. По- третє: це ви зробили такі закони що навіть в селі не можна збирати дрова, за це загрожує штраф. Ви повинні не допустити ніякого блекауту бо загнуться всі.
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12.12.2022 14:00 Ответить
Все це дуже нагадує старе як світ "Немає хліба, то їжте тістечка".
Маєток кулеб і Ко у селі та просто село - це зовсім різні речі.
А щоб будиночок нагрівся скільки треба дров і скільки часу отаплювати? А їсти за що? А працювати де? Лобода і та ще не скоро виросте, ви в курсі хохмачі про сіньор-голодомор?
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12.12.2022 14:18 Ответить
Грьобані зелені ідіоти. Вони взагалі не вдупляють ситуацію, судячи з тої галіматьї, що несуть.
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12.12.2022 14:36 Ответить
Ти уху їв міністре ?!
в тебе мабудь є генератора на цистерна палива ?!
А ЩО МЕНІ ЩЕ РОБИТИ ЯК НЕ БІГТИ ЗВІДСІ У РАЗУ ПОНОГО ВИМЕНЕННЯ?
забеспечення мінімальних потреб - це базовий обов'язок влади
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12.12.2022 19:27 Ответить
Так работайте, зевласть,что-бы не допускать блекаута,а не иммитируйте кипучую деятельность..
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12.12.2022 20:15 Ответить
 
 