Непогода вызвала аварийные отключения в Киевской области. Полностью без света 14 населенных пунктов, - ДТЭК

12 декабря в Киевской области наблюдается ухудшение погодных условий.

Непогода уже стала причиной аварийных отключений света. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЕК Киевские электросети.

Как отмечается, специалисты уже вернули свет в 20 населенных пунктов, полностью обесточенных и 57 - частично.

"В настоящее время обесточенными остаются 14 населенных пунктов полностью и 37 - частично. Из-за порывов ветра обесточены 22 линии электропередачи 6-10 кВ полностью и 10 частично, 525 трансформаторных подстанций. На местах аварий работают бригады, которые делают все возможное, чтобы вернуть свет. Мы направили все силы и ресурсы для борьбы со стихией и возвращения комфорта в каждый дом нашего клиента", - отмечают в ДТЭК.

По информации синоптиков, сегодня в Киевской области ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируются дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололедица. Порывы ветра до 12 метров в секунду.