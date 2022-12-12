Тревоги могут объявлять и при применении баллистических ракет, - Воздушные силы

На сегодняшний день существует несколько типов тревог, которые могут быть связаны и с воздушными угрозами, и с применением баллистических ракет или РСЗО.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день есть несколько типов тревог. Она может быть связана и с воздушными угрозами, и с информацией, поступающей из разных источников, в том числе от международных партнеров относительно ракетной опасности, возможного применения баллистических ракет или другого вооружения. Воздушные тревоги также объявляются, когда есть информация о применении реактивных систем залпового огня, которые применяет противник на востоке Украины", - объяснил он.

Спикер Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что в случае воздушной тревоги обязательно нужно соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие.

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