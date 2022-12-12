РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17722 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 511 18
война (46523) обстрел (20073) Воздушные силы (957) Игнат (516)

Тревоги могут объявлять и при применении баллистических ракет, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іскандер

На сегодняшний день существует несколько типов тревог, которые могут быть связаны и с воздушными угрозами, и с применением баллистических ракет или РСЗО.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день есть несколько типов тревог. Она может быть связана и с воздушными угрозами, и с информацией, поступающей из разных источников, в том числе от международных партнеров относительно ракетной опасности, возможного применения баллистических ракет или другого вооружения. Воздушные тревоги также объявляются, когда есть информация о применении реактивных систем залпового огня, которые применяет противник на востоке Украины", - объяснил он.

Спикер Воздушных сил в очередной раз подчеркнул, что в случае воздушной тревоги обязательно нужно соблюдать правила безопасности и направляться в укрытие.

Читайте также: Украинская ПВО пока не может сбивать баллистические ракеты, которые может использовать РФ, - Воздушные силы
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Ви спеціально сьогодні зареєструвались, щоб донести до нас цю пропагандистську маячню?
В спам!
показать весь комментарий
12.12.2022 12:49
+2
помог со спамом)
показать весь комментарий
12.12.2022 12:59
+2
і курвамать обов'язково під час неоголошеної тривоги тримати голову під водою - аби не було передчасного загоряння - щонайменше 15-20 хвилин - це має допомогти від тих, хто "каже"
показать весь комментарий
12.12.2022 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть, що сьогодні може бути обстріл о 19.00. Рекомендують запасатися водою.
показать весь комментарий
12.12.2022 12:17 Ответить
і курвамать обов'язково під час неоголошеної тривоги тримати голову під водою - аби не було передчасного загоряння - щонайменше 15-20 хвилин - це має допомогти від тих, хто "каже"
показать весь комментарий
12.12.2022 13:37 Ответить
Ви спеціально сьогодні зареєструвались, щоб донести до нас цю пропагандистську маячню?
В спам!
показать весь комментарий
12.12.2022 12:49 Ответить
помог со спамом)
показать весь комментарий
12.12.2022 12:59 Ответить
'на Украине', 'в Молдавии', 'гуманизм ВС рф'..... Йди НА *** з такою 'аналітикою'
показать весь комментарий
12.12.2022 13:20 Ответить
Коли на Київ впала балістична ракета, то спочатку струснуло землю (як при землетрусі), через 2 секунди долинув звук вибуху, а ще через 2 секунди спрацювала повітряна тривога.
Ракета була балістичною і надзвуковою
показать весь комментарий
12.12.2022 12:52 Ответить
Ви кольори на своєму прапорі не вірно розмістили. Мають бути: горизонтальна біла смуга, під нею горизонтально синя, а під нею горизонтально червона
показать весь комментарий
12.12.2022 13:03 Ответить
Це до сраки. По суті,- це швабру витягни спочатку, кацапська заЩекварка.
показать весь комментарий
12.12.2022 13:17 Ответить
Вы пишете глупости. Во первых масса у боевой части, что Искандера, что Калибра, что крылатых ракет воздушного базирования примерно одинакова-400-500 кг. Во вторых, скорость Калибра у цели составляет 2-2,9 МАХа, что равно скорости баллистических ракет у цели 2,5-3 МАХа. Сложность поражения баллистической цели представляет не сколько сама скорость, сколько большие ограничения, налагаемые на средства ПВО по времени реагирования, дальности и высоте. И возможность ракеты осуществлять подруливания на конечном участке траектории( Искандер).
показать весь комментарий
12.12.2022 14:14 Ответить
нє курва отоді вже можна ніц не оголошувати)

подібно, що Ігнатові ось-ось дадуть коліном попід сраку - а він відтак сигналізує про свою незамінність...
показать весь комментарий
12.12.2022 13:33 Ответить
Коли я щось напишу агресивно про рашку, то це завдяки хер/путлеру? Вже його балістичні ракети(що коштують ХХХ'- мільярдів₴) досягли своєї цілі і витрати було недаремно? Деінде вже почали знесення пам'ятників уzzької епохи. Десь активісти-фронтовики знесли пам'ятника чекістам-анкеведістам чином підриву (як роблять з будівлями-виробами колоніальної епохи, що застаріли в розвинутих країнах - підривають) десь навіть грєзять пам'ятник катьки знести. Можливо і таке. Отже кремлядське ху&ло продовжує і надалі примусову декомунізацію і деруzzифікацію, як він каже наУкраїні...
показать весь комментарий
13.12.2022 07:41 Ответить
 
 