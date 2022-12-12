С Зеленским обсудили отправку в Украину самолетов МиГ-29, - глава МИД Словакии Качер
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Словакия готова, но еще не отправила в Украину истребители МиГ-29, этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер в интервью Интерфакс-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами в НАТО о том, как это сделать. И сегодня (8 декабря – ИФ-У) у нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - сказал он.
Глава МИД отметил, что 7 декабря Словакия утвердила "пару тысяч ракет, которые используются для МИГ-29". Также он сообщил, что обсуждал вопрос отправки самолетов с президентом Украины во время встречи.
"Но и с президентом Зеленским мы тоже обсудили это достаточно подробно. И я думаю, что мне нужно держать в секрете, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине", - добавил Качер.
Пожалуйста, подождите...
Нам взагалі нічого не дали. І ти вже всі сльози виплакав, а вони нічого не дають.
І вже вилами по воді виписав "дайте хоч щось!" - а відповіді ніякої. Може царьова поклич і поплачте разом?
ПС: можете передати як Польща влітку здається, по запчастинам
це чудово розуміють наші найближчі сусіди, а дальні - не дуже
>Еще около тридцяти (вроде 29) у поляков.
Во! Я теж про них подумав.
Ми тут на Цензорі багато про що пам'ятаємо, але, здається, політики це питання, як і багато інших - заболтали.
ДЯКУВАТИ Зе КЛОУНУ ЗА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ПРОТИ БАЙДЕНА - ПОРОШЕНКА
Своє свине рило клоун і сюди всовує щоб потім розказувати що це він Перемогу наблизив.
зеленський продовжує порушувати закони і Конституцію, порушує навіть прості логічні
взаємодії.
ВОВА З КЛИКУХОЮ "ЧЕТИРЄ ПОВЄСТКІ"
Наши уже износились изрядно, да и модернизация у них была хуже, чем у этих словацких.
В любом случае это был бы прецендент, а что немного, это ничего, за словаками глядишь и Польша дала бы свои Миги, которые уже давно ждут очереди... А там может еще чуток туда-сюда и уже полсотни истребителей получили бы, а это ровно столько сколько у нас вообще есть на данный момент между прочим.
Запад должен уже сейчас привлекать к себе новых военных союзников-начиная с Украины