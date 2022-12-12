Российские военные в Беларуси перемещают свою технику ближе к границе с Украиной, - "Беларускі Гаюн"

Российские оккупанты, находящиеся в Беларуси под видом учений, перемещают военную технику в район Брестского полигона.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По данным наблюдателей, оккупанты перевозят ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, в том числе четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

Военно-пропагандистские каналы объясняют движение техники началом очередного этапа боевого согласования так называемой совместной Региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ.

В связи с этим они анонсировали движение колонн с военной техникой по дорогам страны, кроме того сообщается, что уже сегодня первая колонна с техникой ВС РФ выдвинулась из района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н, Брестская обл.) в сторону полигона "Брестский" (Брестский р-н, Брестская обл.).

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