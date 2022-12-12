РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17183 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 536 8
армия РФ (15319) Беларусь (7521) граница (4728)

Российские военные в Беларуси перемещают свою технику ближе к границе с Украиной, - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

армія,росія,білорусь,російська,білоруська

Российские оккупанты, находящиеся в Беларуси под видом учений, перемещают военную технику в район Брестского полигона.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По данным наблюдателей, оккупанты перевозят ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, в том числе четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

Военно-пропагандистские каналы объясняют движение техники началом очередного этапа боевого согласования так называемой совместной Региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ.

В связи с этим они анонсировали движение колонн с военной техникой по дорогам страны, кроме того сообщается, что уже сегодня первая колонна с техникой ВС РФ выдвинулась из района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н, Брестская обл.) в сторону полигона "Брестский" (Брестский р-н, Брестская обл.).

Читайте также: В Беларуси начали собирать средства на амуницию российским военным, - Центр национального сопротивления
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Білоруське повітря якимось дивним чином діє на рузьге військових. Як тіко вони потрапляють до Бєларусі, одразу починають переміщувати там свою техніку. Туди-сюди, туди-сюди, Більше нічим не займаються десятий місяць, все інше їх перестає цікавити. Тіко техніка туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди...

Ааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.12.2022 13:49 Ответить
Чмобов учат водить.
показать весь комментарий
12.12.2022 14:21 Ответить
Ну, як висунуласі, так і ся засуне назад

"Война -- %^йня, главноє маньоври!", думав бульбофюрер, у 47-й раз переганяючи ешелони з металобрухтом з Гомеля до Бреста.
показать весь комментарий
12.12.2022 13:49 Ответить
Не стоит недооценивать этого пастуха и его тупую скотинку породы "************ лесная покорножвачносовковая".
показать весь комментарий
12.12.2022 14:59 Ответить
Вони пересувають,бо впевнені,що їм не прилетить від нас...Інакше б,ближче чим на 100 км навіть носа не сунули б....
показать весь комментарий
12.12.2022 13:53 Ответить
Саме час полякам теж понавчатися біля кордонів Колорадського жука.
показать весь комментарий
12.12.2022 14:44 Ответить
А чи не ******* нам по Бресту та околицям?
показать весь комментарий
12.12.2022 15:00 Ответить
підозрюю що це зробить сам ВВХ у свій час, а Колорадський Жук радісно знайде візитку Залужного.
показать весь комментарий
12.12.2022 17:54 Ответить
 
 