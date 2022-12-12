Если Путин умрет, то войны не будет. Институции остановятся, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека, - Зеленский
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Если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, так как институции страны-оккупанта перестанут работать.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.
По словам Зеленского, необходимо констатировать, что большой процент россиян верит Путину.
"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", - сказал глава государства.
Он отметил, что, в случае смерти Путина в результате болезни или несчастного случая, войны не будет, так как в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.
"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - пояснив Зеленський.
Пожалуйста, подождите...
Голівуду вже треба знімати комедійний блокбастер - "Голий пістолет" помножиться на нуль
хіба кацапи дурні аж настільки...
Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
Это же нужно с каждым договариваться по ЯО и т.п.
Потому и не допустили полный крах Совка
А начали помогать
"Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться"
Не сподівався, що Зе такий самокритичний....
Давай, Зе, не сци! Ти зможешь! Бо, так и залишишся тінню єрмаків і бєнь...
Тепер з цієї жалюгідної істоти ліплять гітлера. Не смішно, а дуже сумно.
"Отряхніть це" - це вже за межами написання текстів чи це експромт після відвідин кімнати 00.
Пріднєстровʼя та Чеченські війни сталися коли ****** і не пахло. Захоплення Абхазії також.
Правда, краще, щоб загадковий мор пройшов одразу в ОП та в СН.
Какой же он некомпетентный болтун. СССР распался при живом генсеке Горбачеве , который пережил всех своих современников во власти. После смерти сралина разве что-то остановилось ? Какая страна распалась? Явная отсебятина шоумена, укравшего маршальский жезл или такой же бездарный спичрайтер.