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Если Путин умрет, то войны не будет. Институции остановятся, поскольку в авторитарном режиме многое зависит от одного человека, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, так как институции страны-оккупанта перестанут работать.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.

По словам Зеленского, необходимо констатировать, что большой процент россиян верит Путину.

"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", - сказал глава государства.

Он отметил, что, в случае смерти Путина в результате болезни или несчастного случая, войны не будет, так как в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - пояснив Зеленський.

Читайте также: Путин и его окружение победили россиян и их разум, - Зеленский
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Топ комментарии
+22
Якщо путін помре, росіяни без денацифікації "оберуть нового путіна" і війна продовжиться.
Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
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12.12.2022 14:11
+19
Дурь видно в опу сьогодні хорошу завезли.
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12.12.2022 14:13
+17
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12.12.2022 14:07
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Правила форума Совет форумчан
***** сдохнет однозначно...
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12.12.2022 14:04 Ответить
коли небудь, але біологічно може ще років 15-ть мучити людство
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12.12.2022 14:11 Ответить
Померти вiн то не помре а вот здохнути повинен як най скорiше.
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12.12.2022 14:06 Ответить
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12.12.2022 14:07 Ответить
а якщо не помре? їх там є кілька...
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12.12.2022 14:09 Ответить
ото веселуха буде, коли декілька "хутіних" почнуть боротьбу за владу із використанням силових структур

Голівуду вже треба знімати комедійний блокбастер - "Голий пістолет" помножиться на нуль
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12.12.2022 14:15 Ответить
...а справжній десь на ранчо у Флориді спостерігатиме за всім цим
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12.12.2022 14:18 Ответить
нє, їх винищать одночасно - всі так всі)

хіба кацапи дурні аж настільки...
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12.12.2022 14:18 Ответить
это не то, это другое, вернее не тот путин умер
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12.12.2022 14:28 Ответить
Якщо путін помре, росіяни без денацифікації "оберуть нового путіна" і війна продовжиться.
Згадаймо які криваві війни вела московія при "демократичному Єльцені" у 90ті, та й зазіхання на українські території вони не приховували ще тоді.
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12.12.2022 14:11 Ответить
Не будет никой денацификации рф.
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12.12.2022 14:25 Ответить
Так, таким чином дедалі старіший Путін, який дедалі більше дискредитується, краще нового Кадирова чи якогось нового зомбі.
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12.12.2022 15:49 Ответить
Там 140 мільйонів однакових...
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12.12.2022 15:52 Ответить
Ну так для цього і потрібна денацифікація, як у Німеччині після закінчення війни.
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12.12.2022 15:57 Ответить
Х8й то правда !!! на паРаші 80-90% "народонасіленія" такі ж як і ***** - нацисти, фашисти, нащадки червоних комуно-нацистів, совкових фашистів !!! потрібний повний розгром і розвал паРаші, що має супроводжуватись демітаризацією, деницифікацією, денуклеризацією колишньої паРаші-мацковії !!!
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12.12.2022 14:12 Ответить
И этого не будет. Миру не выгоден развал рашки по сугубо прагматичным причинам.
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12.12.2022 14:26 Ответить
світу не був вигідний розвал червоної комуно-нацистької, соовково-кацапської імперії зла і тюрми народів (срср) - тим не менше у 1991 році імперія здохла і розвалилася !!! те ж саме чекає на паРашу ***** !!!
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12.12.2022 14:31 Ответить
Не настолько мелких кусков по крайней мере

Это же нужно с каждым договариваться по ЯО и т.п.
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12.12.2022 14:34 Ответить
кацапи та окуповані ними народи схочуть жерти - віддадуть усе, за "ніжки Буша"як це було в 1991 році, тепер вже "ніжки Байдена" !!! головне не наробити знову старих помилок - територія колишньої паРаші має бути на 100% денуклеризована !!!
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12.12.2022 14:42 Ответить
Неа. Предпосылок для того что бы РФ развалилась как совок попросту нет.
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12.12.2022 16:08 Ответить
Это да

Потому и не допустили полный крах Совка

А начали помогать
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12.12.2022 14:32 Ответить
Дурь видно в опу сьогодні хорошу завезли.
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12.12.2022 14:13 Ответить
Виходьте гребінь на гребінь і задуши иого нахер .
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12.12.2022 14:14 Ответить
блаЗЄнський як був дурником, так і залишається. Його совецке нутро ніколи й нікуди не подінеться.
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12.12.2022 14:17 Ответить
Сподіватися, що " війни не буде" чи "війна має зупинитися" все одно, що сподіватися, що шут "припинить триндіти"

"Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться"

Не сподівався, що Зе такий самокритичний....
Давай, Зе, не сци! Ти зможешь! Бо, так и залишишся тінню єрмаків і бєнь...
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12.12.2022 14:18 Ответить
Зе як був дурником так ним і лишається. Вже давно прописані сценарії хто займе місце *****. І це за будь якого розкладу буде *****-2 - найгірший, найпідступніший і найжорстокіший індивід *****стану. Інакше ніяк! Там тільки повна тварюка може викликати повагу (страх) кацапів. Так що агресія щодо України не тільки не послабне а щей посилиться... Тільки величезні втрати, нестача зброї і врешті поразка можуть вплинути на тимчасове припинення кацапами війни. На якийсь час ми перейдемо в стан "холодної війни". І так буде до розвалу *****стану. Але навіть після розвалу найгірша його частина - московія - залишиться нашим сусідом і буде мріяти про реванш - ******** унітази, згвалтувати баб і закатувати хохлів...
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12.12.2022 14:19 Ответить
И ты читал эти сценарии?
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12.12.2022 14:27 Ответить
Такі як я їх створюють.
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12.12.2022 14:40 Ответить
Там нема варіантів. Там140 мільйонів таких самих ******.
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12.12.2022 15:55 Ответить
Не всегда приходит следующий диктатор. Ещё могут настать смутные времена,когда идёт такой делёж власти ,что уже не до целостности государства.
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12.12.2022 17:03 Ответить
В ********** "чомусь" завжди. Саме диктатор їх зганяє в отару і стає поводирем в "смутниє врємєна".
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12.12.2022 22:55 Ответить
Какой же это несчастный случай
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12.12.2022 14:20 Ответить
ZEльонський примітивний як інфузорія.
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12.12.2022 14:20 Ответить
В Паріжі треба було валити, а не розповідати, що війна іде бо Петру це вигідно...
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12.12.2022 14:21 Ответить
Чемоданный срун уже отмеряет свою "Зеленую милю". Совпадение? Не думаю
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12.12.2022 14:21 Ответить
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12.12.2022 14:25 Ответить
Ще недавно була версія про "колективного пітуна".
Тепер з цієї жалюгідної істоти ліплять гітлера. Не смішно, а дуже сумно.
"Отряхніть це" - це вже за межами написання текстів чи це експромт після відвідин кімнати 00.
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12.12.2022 14:25 Ответить
Людка каже що вже давно помер.
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12.12.2022 14:30 Ответить
хороший удар по *****. Надо отдать должное =)
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12.12.2022 14:45 Ответить
Вы один из 73 процентных.
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12.12.2022 14:57 Ответить
История показывает: в авторитарных государствах на смену диктатору за частую приходит другой диктатор. А для россии тем более это характерно. Отсюда вековой шовинизм в каждом русском. Демократическое общество строится народом, который проживает на данной территории. Поэтому заключение Зеленского, мягко говоря,- дилетанство.
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12.12.2022 14:46 Ответить
Зєля як був дебілом, так і залишився...
Пріднєстровʼя та Чеченські війни сталися коли ****** і не пахло. Захоплення Абхазії також.
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12.12.2022 14:51 Ответить
Зніміть цього дурного півня із сідала. Дурість не менш небезпечна, ніж панікерство.
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12.12.2022 14:53 Ответить
З іншої сторони, якщо ЗЄ помре, то Україні буде тільки краще та легше вести війну.

Правда, краще, щоб загадковий мор пройшов одразу в ОП та в СН.
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12.12.2022 15:03 Ответить
Помре не помре.але в історію він війшов як ..путін *****!
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12.12.2022 15:11 Ответить
Коли вже ця лиса паскуда здохне???
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12.12.2022 15:16 Ответить
Зе знову випустили на люди без бомажки. Меле чортійшо.
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12.12.2022 15:19 Ответить
Мега супер мисля, на таке спроможні тільки найвєлічайші політики **********, бо він їм заважає будувати дороги? А якби це зрозумів хоча би три роки назад, то можливо і ворог не поліз би такими силами?
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12.12.2022 15:19 Ответить
ой і дурень... бідна неосвічена людина...
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12.12.2022 15:28 Ответить
Зеленский даже в Нетфликсе. На Западе он реально суперзвезда.
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12.12.2022 15:41 Ответить
"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. (с)
Какой же он некомпетентный болтун. СССР распался при живом генсеке Горбачеве , который пережил всех своих современников во власти. После смерти сралина разве что-то остановилось ? Какая страна распалась? Явная отсебятина шоумена, укравшего маршальский жезл или такой же бездарный спичрайтер.
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12.12.2022 15:44 Ответить
***, та заткнувся б вже..."психолог" хренів
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12.12.2022 16:08 Ответить
по Фрейду
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12.12.2022 16:37 Ответить
У нас сейчас тоже авторитарный режим , но все решения принимают два человека - прапор администрации президента ( хотя должен считать ёршики в туалетах, тырить бензин , смотреть за уборщицами , веники раздавать - а он принимает министров и президентов стран визитеров и заседает на высоком уровне) который был шестеркой самого бандюковского бандюка 8 лет помощником депутата тадеева. Второй ,, фрукт ,, гешефтмахер орохамия. Т н президент не управляет ничем и никем - играет роль....
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12.12.2022 18:17 Ответить
дурак ты зеля прости господи!так таких как ***** две трети,а остальные ещё хуже!война прекратится когда ********* потерпит в Украине поражение,да и то ненадолго.а совсем угроза исчезнет когда ********* развалится!
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12.12.2022 18:55 Ответить
на его место станет Патрушев, или Пригожин, а те дибилы сразу нажмут на кнопку.
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12.12.2022 19:51 Ответить
"всё-пропало-зрада-боты" - полезные касапам олигофрены.
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12.12.2022 20:28 Ответить
 
 