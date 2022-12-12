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Новости Война в Украине
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армия РФ (15319) Нацполиция (15725) подозрение (240) генерал (41)

СБУ идентифицировала шесть российских генералов, которые отдавали приказы на захват украинских городов в Харьковской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Нацполицией и Офисом Генерального прокурора продолжает разоблачать военных преступников страны-агрессора. В результате следственных действий установлены лица шести представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, принимавших участие в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Службы безопасности Украины.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на прорыв государственной границы Украины и штурм населенных пунктов Харьковской области.

Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций России во время временного захвата части региона.

Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.

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На основании полученной доказательной базы поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины:

  • заместителю командующего Западным военным округом войск РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
  • командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа РФ генерал-лейтенант Иванаев А.С.;
  • начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Пятаев А.Ю.;
  • командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майор Терещенко М.А.;
  • командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ генерал-майор Авдеев А.В.;
  • командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майор Слепцов В.В.

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Топ комментарии
+9
а одному президенту параші підозра буде?
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12.12.2022 14:58
+6
Трибунал вже судити буде, ідентифікація це питання не трибуналу, а попереднього слідства. Це якраз і треба зробити до початку трибуналу.
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12.12.2022 15:07
+4
І кому це треба. Поки не змінеться влада в рф,
все це до ........ Це питання трибунала, а буде він,
чи ні, час покаже.
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12.12.2022 15:01
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а одному президенту параші підозра буде?
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12.12.2022 14:58 Ответить
макрони, нігамери та різні шрьодери з орбанами ще хочуть з путіноїдом спілкуватися....
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12.12.2022 15:02 Ответить
шрьодер - ніхто, нуль.
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12.12.2022 15:08 Ответить
І кому це треба. Поки не змінеться влада в рф,
все це до ........ Це питання трибунала, а буде він,
чи ні, час покаже.
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12.12.2022 15:01 Ответить
Трибунал вже судити буде, ідентифікація це питання не трибуналу, а попереднього слідства. Це якраз і треба зробити до початку трибуналу.
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12.12.2022 15:07 Ответить
Заметьте и среди этих дерьмокомандующих есть ******** с украинскими фамилиями.
Практика Римской империи, отбирать чад от империи и вырощенных янычаров посылать на завоевание территорий, тех где не их соплеменников. Манкурты вовсе не изобретение киргизов, Айтматов просто дал емкий образ.
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12.12.2022 15:07 Ответить
ya tozhe zametil 2 ukrainskih kacapa,blin ya sam rodilsya v Latvii,zhivu v Anglii ,govoryu po russki moi roditeli s Harkovskoj obl. no ya nikogda ne zabyvayu o svoih kornyah v moem passporte nacionalnost'-ukrainec!
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12.12.2022 15:29 Ответить
Саме час реєструватися на лінґвістичному онлайн-ресурсі і починати вивчати українську!
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12.12.2022 16:22 Ответить
Я радий за Вас, що Ви зберегли почуття єдності з Україною, в Кацапстані викрадення українських дітей, передбачає виховання їх, заради знищення Україи.
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12.12.2022 20:32 Ответить
А сотні тисяч ''українців'', які продовжують на параші чим кращі?
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12.12.2022 19:14 Ответить
Точно! Два - "манкурти"!!!
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12.12.2022 20:29 Ответить
Шесть нацистских ********* !
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12.12.2022 15:12 Ответить
По фамилиям этнические украинцы и тюркоязычные. Один слепцов представитель медвежьего болота.
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12.12.2022 15:31 Ответить
Иванаев, Авдеев, Пятаев - кацапські прізвища
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12.12.2022 19:15 Ответить
Те особы, для которых киллер - это законно !
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12.12.2022 15:34 Ответить
Тобто треба "надіятись" що колись... може... їм щось буде...
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12.12.2022 15:48 Ответить
Цих кнурів-убивц з московіі, разом із сім'ями, чекає весела частина життя !! «Цікаві» зустрічі, «нові» краї та помешкання….
За воєнні злочини в Україні їх спасе тільки прикре самогубство, але не бажано, краще «нові та гарячі, неочікувані зустрічі»…
Усе це здійсниться, бо дуже багато Українців цього бажають, в терористів із сім'ями, не питають!! Свято наближається…
Слава Захисникам України !!!‼️💯🇺🇦❤️⚔️😡🤬😠🫡👍👏👏
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12.12.2022 16:57 Ответить
Ваші слова та Богові у вуха.
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12.12.2022 17:02 Ответить
Алкашня і дегенерати)
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12.12.2022 19:13 Ответить
Задача номер один - всі підараси повинні бути зафіксовані.
Далі вже інший перелік - кого вішати, кого саджати - то вже будуть вирішувати окремі трибунали.
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12.12.2022 23:14 Ответить
одни вафленосные армии и дивизии времен очакова и покоренья ***********...
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13.12.2022 06:05 Ответить
 
 