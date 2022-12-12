Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. нуждается в представлении".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.
Он отметил, что видел Путина и его желание жить.
"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.
Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".
Пожалуйста, подождите...
Там только разрешение на запуск
Остальное военные решают
Могут (и скорее всего) послать его нах
Или уже такое было когда Шойгу "пропадал"
***** - психічно хворий диктатор, він дуже боїться здохнути, але це аж ніяк не зменшує ризиків ядерної війни.
Бункерна криса думає, що його не дістануть ядеркою, а якщо загинуть мільйони людей і кацапів - він буде тільки радий.
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
Бо ти вже минулого року теж був не впевнений у нападі.
Людка не бреше,,у Гитлера было аж 11 Гитлеров...у Сралина меньше..9...🦍🦍🦍☠️🤣
Видос о двойнике.. рабZeянцв в шоке от бункерного деда🤣
Двойники это крутой месседж🤣плебс схавает..
Спектакль продолжается.. путлер Капут ☠️🤣🦍