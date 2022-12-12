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Зеленский об угрозе ядерного удара: Путин боится смерти. Не уверен, что он готов к этому

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин боится смерти и любит жизнь, а поэтому не готов применить ядерное оружие в войне против Украины. нуждается в представлении".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, оккупация Запорожской атомной электростанции — это уже серьезная ядерная угроза, которая может спровоцировать опасные последствия.

Он отметил, что видел Путина и его желание жить.

"Очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил: Путин понимает, что если применит ядерное оружие, то другие государства могут предпринять в отношении лично него "определенные шаги".

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Топ комментарии
+14
Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
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12.12.2022 15:28
+13
словоблудие...
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
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12.12.2022 15:35
+8
Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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12.12.2022 15:32
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Чогось відразу згадується ця заява гундосіка
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12.12.2022 15:28 Ответить
Украiнцям треба навчитись вибирати президентiв.... Люди вибирали Головобородька, а справжнiй Зеленський називав неньку проституткою й говорив "какая разнiца"... Малорос,який не любив нiчого украiнського.
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12.12.2022 15:32 Ответить
Он в бункер залезет и будет оттуда дули тыкать.
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12.12.2022 15:31 Ответить
"Красная кнопка" это не кнопка пуск
Там только разрешение на запуск
Остальное военные решают

Могут (и скорее всего) послать его нах

Или уже такое было когда Шойгу "пропадал"
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12.12.2022 15:42 Ответить
Красная кнопка на вовочкином чемодане - это "Слив"
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12.12.2022 15:58 Ответить
Зєлю краще не допускати до мікрофону без спічрайтерів. Безвідповідальні заяви.

***** - психічно хворий диктатор, він дуже боїться здохнути, але це аж ніяк не зменшує ризиків ядерної війни.

Бункерна криса думає, що його не дістануть ядеркою, а якщо загинуть мільйони людей і кацапів - він буде тільки радий.
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12.12.2022 15:34 Ответить
Зебовкало набовкало.Це якщо не розсусолювати словесний понос щеневтіка оманського.
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12.12.2022 17:55 Ответить
словоблудие...
***** боится смерти от рук своей челяди... и надеется в своем бункере пережить всех... даже ядерную зиму....
и лопух или лох тот, кто пытался и до сих пор пытается в глазах ***** рассмотреть то человечность то страх смерти - в бельмах ничего не рассмотреть... только зря тратится время...
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12.12.2022 15:35 Ответить
так і є, путін - садист, а садисти - труси, і бояться болю більше за інших.
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12.12.2022 15:37 Ответить
Де наш наступ ?,з такими потугами ми воювати будемо ще років 20,де мобілізація де ротація підрозділів,щоб атакувати потрібні свіжі сили де вони,не можете пустіть добровольців ми прорвемо фронт без підготовки нічні рейди по тилам ворога ми не боїмося ворога як офіс ,де удари по кримському мосту по кораблям ,де купляні на гроші громадян підводні дрони цілий флот готували чого він не задіяний
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12.12.2022 15:39 Ответить
Скоморох знову дорвався до телекамер без спічрайтерів😄
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12.12.2022 15:44 Ответить
"не впевнений" - окуєнно, ми повинні опиратись на твою невпевненість, а якщо ти знову обісрешся, нас зітруть ядерним ударом.

Бо ти вже минулого року теж був не впевнений у нападі.
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12.12.2022 15:47 Ответить
Тільки дивно в тому що ПУТЛЕР боїться здохнути. Так йому вже 70 років тому боятися смерті нелогічно бо в такому віці смерть може прийти в будь-який день
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12.12.2022 15:59 Ответить
Старий уже пердун. Ну скільки йому лишилось... Час же не обманеш
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12.12.2022 16:00 Ответить
Людмила Путлера каже шо Вова давно сдох...💀а двойники то мумии чЛенина...
Людка не бреше,,у Гитлера было аж 11 Гитлеров...у Сралина меньше..9...🦍🦍🦍☠️🤣
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12.12.2022 16:12 Ответить
https://youtu.be/hawlAuKacDw...

Видос о двойнике.. рабZeянцв в шоке от бункерного деда🤣
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12.12.2022 16:15 Ответить
https://youtu.be/CXe8lxLc2B4...

Двойники это крутой месседж🤣плебс схавает..
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12.12.2022 16:29 Ответить
https://youtu.be/d6TiqhoUf08..

Спектакль продолжается.. путлер Капут ☠️🤣🦍
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12.12.2022 16:33 Ответить
Йому є що втрачати, на відміну від мене
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12.12.2022 16:40 Ответить
Вовка - всевидяще око, ще щось нагледів у дупі *****....
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12.12.2022 16:58 Ответить
Кажуть шо путлер после пьянки Упал в Кому..💀☠️Шампанское было с Новичком?💀💥🔥
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12.12.2022 17:05 Ответить
Вероятность того , что кремль применит ЯО , равна 5% . Есть много косвенных фактов которые об этом говорят
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12.12.2022 18:53 Ответить
а какая вероятность что 24 февраля нападет?
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12.12.2022 19:40 Ответить
Да, это из той же серии что войны не будет, а будут шашлыки и если будем готовиться к войне, то некому будет строить дороги
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12.12.2022 19:20 Ответить
ой какая зрадненькая заява для зрадоботов.
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12.12.2022 21:07 Ответить
Джулия не срами себя.Зеленский настоящий мужчина и самый лучший президент. Он талантлив во всём. Мы ему верим но не тебе Джулия
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03.06.2023 17:52 Ответить
 
 