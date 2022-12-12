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Оккупанты вблизи Бахмута сменили тактику, начали использовать штурмовые недавно созданные отряды, - Череватый

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,окупанти

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки оккупанты осуществляют более 200 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Бахмут остается главной точкой удара для врага. Несмотря на старания РФ, украинские защитники отслеживают группы противника и наносят по ним удары.

"Они сосредоточили всю артиллерию и авиацию, РСЗО. Вокруг Бахмута противник сменил тактику. Вместо БТГ противник начал использовать штурмовые вновь созданные отряды, которые нацелены на атакующие действия. Под прикрытием местности и погоды они пытаются подойти к нашим передовым линиям, вступить в ближний бой, чтобы связать подразделения ВСУ боем и прорвать нашу оборону", - отметил Череватый.

По его словам, на Авдеевском направлении сейчас также продолжаются ожесточенные бои.

"Противник пытается прорвать нашу оборону, бросает в бой мобилизованные подразделения. На Луганщине ВСУ держат инициативу за собой. Однако время от времени враг доукомплектовывается и пытается атаковать. Все атаки врага завершаются большими потерями и отступлением противника", - подытожил Череватый.

Смотрите: Уничтожение группы российских оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
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12.12.2022 16:06
+5
В штыковую еще не ходят? Или в "психическую"?
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12.12.2022 16:05
+4
Зачем тебе эта информация? Собрался в Бахмут съездить?
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12.12.2022 16:32
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В штыковую еще не ходят? Или в "психическую"?
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12.12.2022 16:05 Ответить
Кстати некоторые украинские каналы пишут, что мост по дороге Бахмут - Славянск взорвали.
Может кто прояснить ситуацию ?
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12.12.2022 16:10 Ответить
Арестович
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12.12.2022 16:30 Ответить
Зачем тебе эта информация? Собрался в Бахмут съездить?
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12.12.2022 16:32 Ответить
да интересно дальнейшее развитие событий.
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12.12.2022 17:38 Ответить
Прояснюю: війна йде.
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12.12.2022 17:29 Ответить
Пид...ры делают выводы....
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12.12.2022 16:05 Ответить
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12.12.2022 16:06 Ответить
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12.12.2022 16:08 Ответить
Это точно были казаки?
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12.12.2022 22:53 Ответить
Це штурмові загони з зеків вагнеру, їх кидають на м'ясо, а артилерія працює здалеку. Не перший місяць вже.
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12.12.2022 16:08 Ответить
Це не зміна тактики, а повернення до питомого москальського закидування гарматним м'ясом.
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12.12.2022 16:11 Ответить
Авдеевку вторая армия Третьего мира штурмует Девятый год...
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12.12.2022 16:17 Ответить
Авдеевский коксохимический завод это круче сраноц брестской крепости которую взяли за 2 часа...в 7 утра 22 июня..хотя некоторые болваны говорят что майор Гаврилов стрелял аж до ноября...🤣
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12.12.2022 16:20 Ответить
В этом вся суть роССиянцев, получили новую методичку и начали действовать по ней даже не анализируя свой собственный опыт, мол начальству "виднее", оно "умнее" т.к. "выше сидит". Ну что ж, надеюсь как любая руССкая КРЖ и эта поможет ВСУ одолеть врага!!!
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12.12.2022 16:33 Ответить
Армія ворога перейшла з загарбницької доктрини до доктрини терористів і зеків. Де хто побачив на расєє армію? Хіба тільки що в телевізорі і на параді. Вона здохне назавжди на півдні і сході України. А в Криму її будуть добивати їхніми мокрими, обісцяними кальсонами.
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12.12.2022 17:20 Ответить
 
 