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Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фельдгузен

Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны.

Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", - сказала Фельдгузен.

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Україна сама вирішить, куди посилати тих, хто недоречно і передчасно задовбує темою "перемовин з окупантом".
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12.12.2022 16:26 Ответить
Блін! Ото треба постійно мусолити про переговори! І ще розповідають що не ************.
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12.12.2022 16:40 Ответить
Велика подяка, звичайно, Заходу за підтримку.
Але. У заявах с Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам набагато більшу кількість потрібного озброєння?
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12.12.2022 17:23 Ответить
Це в усіх наших лицемірних «партнерів » така обмовочка за Фрейдом.
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12.12.2022 18:17 Ответить
У них що, голка на платівці заскакує, на старому грамофоні?
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12.12.2022 18:22 Ответить
Ох як же давлять....
Зброї немає... П підійме питання повернення ЯЗ?

Хлопці, національних лідерів немає, навіть на горизонті, є тільки "балакаючі макітри".
Доки не діємо в національних інтересах - нічого не змінеться.

Нації відродження, ворогам - смерть!
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12.12.2022 18:35 Ответить
 
 