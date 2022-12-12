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Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров с Россией об окончании войны.
Об этом сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Kyiv not Kiev", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я думаю, что мое правительство было очень четким по этому поводу - и канцлер, и министр иностранных дел. Они четко сказали, что при этих обстоятельствах, когда Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, сейчас нет смысла вести переговоры, и только Украина решит, когда придет время для переговоров", - сказала Фельдгузен.
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Але. У заявах с Заходу про те, що Україна сама визначає, коли і як завершувати війну є лукавство. Вони чудово розуміють, що військові успіхи України безпосередньо залежать від кількості озброєнь, що поставляються Заходом.
І достатньо не давати нам озброєння у необхідній кількості (передусім танків та артилерії, ППО, ***********), щоб Україна мала дуже мало шансів у короткі терміни перемогти рашу на полі бою.
Таким чином, Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни (і кількістю смертей українців та руйнувань).
Якщо Захід насправді хоче швидше закінчити війну, -що заважає Заходу поставляти нам набагато більшу кількість потрібного озброєння?
Зброї немає... П підійме питання повернення ЯЗ?
Хлопці, національних лідерів немає, навіть на горизонті, є тільки "балакаючі макітри".
Доки не діємо в національних інтересах - нічого не змінеться.
Нації відродження, ворогам - смерть!