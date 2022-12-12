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Новости Политика Украины
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ВР (28721) законопроект (3038) СМИ (3778) медиа (158)

Законопроект о медиа следует снять с рассмотрения ВР, поскольку он ограничивает свободу слова и не отвечает требованиям ЕС, - "Национальная ассоциация украинских медиа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

депутат,вр,рада,верховна

Законопроект "О медиа" не отвечающий требованиям Европейской комиссии и Совета Европы, ограничивающий свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады Украины.

Об этом в Facebook сообщила Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа, медиа-юрист Татьяна Котюжинская, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что Еврокомиссия по итогам изучения законопроекта дала критический вывод о несоответствии: 1)терминологии законопроекта Директиве ЕС, что "будет составлять проблемы" при присоединении Украины к ЕС, 2)Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания критериям независимости и профессиональности, 3) сорегулирование требований ЕС.

"Свои замечания направил и Совет Европы, особенно "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, как блокирование онлайн-медиа)", а также выполнить обязательства взятые Украиной на себя перед Советом Европы по превращению государственных СМИ в общественные или частные", - объяснила Котюжинская.

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"В то же время законопроект закрепляет самую позорную практику управления медиа государственными органами, прямое вмешательство государства в их редакционную политику и назначение редакторов, внедряет коррупционные схемы в работу государственных медиа. Не учтен вывод Еврокомиссии о предоставлении права решающего голоса органам сорегулирования медиа. Законопроект о медиа не предусматривает переизбрание Нацсовета, члены которого были избраны без прозрачного конкурса и не имеют доверия к медиасообществу.

Из-за попыток навязать свою точку зрения авторами законопроекта, подготовленного еще в 2019 году, было проигнорировано обращение медиа-профсоюза, журналистской и медийной организаций и журналистов ведущих сайтов и блоггеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и общеукраинских телекомпаний", – подчеркнула она.

По словам Котюжинской, Еврокомиссия и Европарламент потребовали от Украины избавиться от влияния на медиа олигархических групп, но это влияние только усилено. Также она назвала манипуляциями последние заявления авторов о необходимости изменения устаревшего законодательства.

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"Законопроект меняет принципы Кодекса административного судопроизводства: сейчас государство является ответчиком, который доказывает правомерность своих действий, проект предусматривает, что в случае медиа именно на них возлагается обязанность доказывать свою невиновность перед Нацсоветом. Законопроект вводит блокировку онлайн-медиа без решения суда по сверхбыстрой процедуре. Нас, как и Еврокомиссию и Совет Европы, беспокоит возможность проведения суда через два дня по обращению Нацсовета и неограниченное ожидание справедливого суда за обращением медиа и журналиста.

Законопроект 2693-д не приближает, а отдаляет Украину от членства в Европейском Союзе, поскольку он противоречит главным принципам Медиа Фридом Акта, объявленным Европарламентом для усиления журналистских прав и редакционной независимости. Европа уже имеет в своем составе "плохого парня", где увеличивается государственное влияние на медиа. Украине плохая история не подходит", - добавила Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа.

Также Котюжинская отметила, что законопроект о медиа "готовился без журналистов, не учитывает мнение журналистов, направленное против журналистов". А текст вносимого в зал для голосования законопроекта журналистские и медийные организации не видели и не обсуждали.

Национальная ассоциация украинских медиа призывает нардепов не принимать законопроект 2693-д, выполнить все рекомендации Европейской комиссии и Совета Европы, полностью учитывая Медиа Фридом Акт.

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Топ комментарии
+22
А як тоді Бубу найвеличнішого пропихувати на другий термін без цього закону?
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12.12.2022 16:19
+17
Законопроект зняти з розгляду, а з його авторів зняти шкуру.
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12.12.2022 16:31
+16
Зеленський будує ДИКТАТУРУ!!!
А зараз для нього "самечас" бо він "янєлох" а іньшим "неначасі" !!!!!
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12.12.2022 16:33
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А як тоді Бубу найвеличнішого пропихувати на другий термін без цього закону?
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12.12.2022 16:19 Ответить
Зате Путін може сказати-все іде за планом
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12.12.2022 16:26 Ответить
Законопроект зняти з розгляду, а з його авторів зняти шкуру.
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12.12.2022 16:31 Ответить
і загорнути у їх же законопроект)
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12.12.2022 21:34 Ответить
Зеленський будує ДИКТАТУРУ!!!
А зараз для нього "самечас" бо він "янєлох" а іньшим "неначасі" !!!!!
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12.12.2022 16:33 Ответить
ермак будує (уже збудував) диктатуру. а зелупа лише балакаюча голова.
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12.12.2022 18:23 Ответить
"Ідіть у сраку! Я вам нічєво нє должєн!" - з цитат одного провінційного актора.
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12.12.2022 16:43 Ответить
Проукраїнські канали поверни в ефір Т2 європейцю бісів!!!
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12.12.2022 16:44 Ответить
Монополію на критику має тільки 95й ))
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12.12.2022 16:46 Ответить
Зате він укріплює "слуг" і заборонить все, що тільки навіть подумає щось проти. А хтось буде відповідати за проштовхування таких законопроектів?
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12.12.2022 16:57 Ответить
Млада региональная жопа за то на что ее пасадили
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12.12.2022 16:57 Ответить
***** сподобалося як працює єдине тб
сподобалась ВР без ЗМІ
тепер хочуть закрити рот всім
ми куда йдем, млять???
в ЄС чи в белорашу, вашу маль
зеля, ау!!!!!
за яником не хочеш???
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12.12.2022 17:07 Ответить
зэ-Иуды не про пользу а наоборот
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12.12.2022 17:15 Ответить
***** якась...невже не можна чітке фото зробити? з цінниками, з назвою супермаркета..мабуть же не під обстрілом знімали
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12.12.2022 18:32 Ответить
чувствуется запах дЄрьмака в єтой канители
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12.12.2022 18:33 Ответить
 
 