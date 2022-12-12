В оккупированный Мелитополь захватчики запрещают поставлять лекарства и завозят учителей из России, - Федоров

Российские захватчики не разрешают завозить лекарства в оккупированный Мелитополь. В регион же прибывают учителя из Дагестана (РФ).

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы пытались передать медикаменты в Мелитополь, но эти медикаменты остались в "серой зоне" - их рашисты выбросили в Васильевке. Нет возможности передать даже медикаменты, предназначенные для людей с хроническими и орфанными заболеваниями", - отметил Федоров.

В местных аптеках ограничен ассортимент лекарств, в основном произведенных в России. Их цена в несколько раз выше украинских аналогов. При создании пропагандистских сюжетов в больницы города завозят лекарства. Но потом их забирают в военные госпитали.

Что касается обучения в мелитопольских школах, Федоров отметил, что 12 тыс. детей учатся по украинским программам в режиме онлайн. Первого сентября в городе открылось 15 школ, но к этому времени работать осталось 12 – не хватает как учащихся, так и учителей, согласных преподавать по российским программам. В настоящее время из РФ завезли 10 учителей из Дагестана, но, как отметил Федоров, в прошлый раз такие "гастролеры" продержались две недели.

Российские военные продолжают использовать учебные заведения в своих нуждах. В подвалах школ обустраивают склады боеприпасов. В частности, после этих выходных, когда ВСУ уничтожили их базу на окраине города, такой склад устроили в школе №7.

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