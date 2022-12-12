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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Мелитополь (594) оккупация (9497) Федоров Иван (387)

В оккупированный Мелитополь захватчики запрещают поставлять лекарства и завозят учителей из России, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров

Российские захватчики не разрешают завозить лекарства в оккупированный Мелитополь. В регион же прибывают учителя из Дагестана (РФ).

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы пытались передать медикаменты в Мелитополь, но эти медикаменты остались в "серой зоне" - их рашисты выбросили в Васильевке. Нет возможности передать даже медикаменты, предназначенные для людей с хроническими и орфанными заболеваниями", - отметил Федоров.

В местных аптеках ограничен ассортимент лекарств, в основном произведенных в России. Их цена в несколько раз выше украинских аналогов. При создании пропагандистских сюжетов в больницы города завозят лекарства. Но потом их забирают в военные госпитали.

Что касается обучения в мелитопольских школах, Федоров отметил, что 12 тыс. детей учатся по украинским программам в режиме онлайн. Первого сентября в городе открылось 15 школ, но к этому времени работать осталось 12 – не хватает как учащихся, так и учителей, согласных преподавать по российским программам. В настоящее время из РФ завезли 10 учителей из Дагестана, но, как отметил Федоров, в прошлый раз такие "гастролеры" продержались две недели.

Российские военные продолжают использовать учебные заведения в своих нуждах. В подвалах школ обустраивают склады боеприпасов. В частности, после этих выходных, когда ВСУ уничтожили их базу на окраине города, такой склад устроили в школе №7.

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Топ комментарии
+10
вчителі з Дагестану

Ой не могу
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12.12.2022 16:41
+8
дагестанська педагогічна школа - одна з найсильніших в світі! мамайклянус!
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12.12.2022 16:50
+3
- Сол, фасол и вермишел пишется с мягким знаком, а бутылька - без мягкого !
- Завтра всем детям принэсти адын чашка и адын тарелька !
- На завтрак будэт один булка !
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12.12.2022 16:48
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вчителі з Дагестану

Ой не могу
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12.12.2022 16:41 Ответить
" Она приєхаль - он пашьла"! Бу га га! Чуркестан "рулит"!
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12.12.2022 18:04 Ответить
Зато патом малчыки и дефачьки будут учица в маскве и лененграде!
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12.12.2022 16:48 Ответить
- Сол, фасол и вермишел пишется с мягким знаком, а бутылька - без мягкого !
- Завтра всем детям принэсти адын чашка и адын тарелька !
- На завтрак будэт один булка !
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12.12.2022 16:48 Ответить
После Херсона какие то ид-ты еще поедут?
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12.12.2022 16:49 Ответить
В Херсон в Ізюм також завозили вчителів і книги з Росії але тепер в цих містах немає рашистських вчителів а книги вилучені з навчання .
Тому Мелітополь таке також чекає тільки в різних проміжках часу. Але оце навчання за рашистською програмою сильно відобразиться на психіці учнів вчилися за українською зараз за рашистською а при звільнені знову за українською.
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12.12.2022 16:50 Ответить
дагестанська педагогічна школа - одна з найсильніших в світі! мамайклянус!
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12.12.2022 16:50 Ответить
Вівцетрахівнавезли! Вони хоч кацапською розмовляють?
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12.12.2022 16:50 Ответить
Нав'язують вільним своїх рабів, свою мову і церкву. Дудки, все це тимчасово, будете бігти один gjперед одного з нашої землі, а ми навіки позбудемося вашої "культури". Процес пішов, його не зупинити.
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12.12.2022 16:54 Ответить
Система оценивания знаний:
2 - вай, вай
3 - чуть-чуть не карашо
4 - карашо
5 - маладець
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12.12.2022 17:00 Ответить
Лучшая прививка от руцького мира это сам руцький мир. Может после всех бед до ваты дойдет, что между Рашкой в ТВ ящике и в реальной жизни огромная пропасть
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12.12.2022 17:02 Ответить
На це марно сподіватися. Для ватників в усіх бідах винуваті біндєравци.
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12.12.2022 17:07 Ответить
Ну повесить пару училок, на этом все поездки закончаться.
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12.12.2022 17:51 Ответить
Натомість у регіон прибувають вчителі з Дагестану (РФ). Джерело: https://censor.net/ua/n3386533
Дагестан - не зовсім - чи зовсім не Россея
Давайте - перевихуємо вчителів з Дагестану !
І не й вони повезуть назад - ідеї національної свідомості та незалежності
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12.12.2022 21:08 Ответить
 
 