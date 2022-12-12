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война (46523) СБУ (18659) Херсонщина (3480) коллаборационизм (680) псевдореферендум (122)

Разоблачены три предателя, угрожавшие расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме в Херсонской области, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

псевдореферендум

Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались бывшие представители избирательных комиссий, созданных захватчиками во время временной оккупации части региона.

"Занимая "должности", они следовали указаниям Москвы относительно подготовки и проведения незаконного референдума по "присоединению" к РФ захваченных районов юга Украины. Для этого была развернута широкая агитационная кампания в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района", - говорится в сообщении.

Злоумышленники лично призывали людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора.

В случае обеспечения "явки", враг обещал своим приспешникам "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей каждому.

Кроме того, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

По данным СБУ, в случае отказа злоумышленники сразу "обращались" к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала на Херсонщине "кадровичку МВД РФ", вербовшую граждан в ряды оккупантов

Разоблачены три предателя, угрожавшие расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме в Херсонской области, - СБУ 01
Разоблачены три предателя, угрожавшие расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме в Херсонской области, - СБУ 02
Разоблачены три предателя, угрожавшие расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме в Херсонской области, - СБУ 03

Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона.

По данным следствия, коллаборантами являются трое местных жителей, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска.

В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

После освобождения района злоумышленники пытались "затеряться" по разным населенным пунктам. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
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Топ комментарии
+9
******, зачем вы их показываете, вывезти в посадку и живьём закопать, нахер их кормить мразей лет 15,убейте крыс, делов то
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12.12.2022 17:09
+7
угрожали? по 15 на рыло строгого режима. да с конфискацией
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12.12.2022 16:57
+6
Дуже ви добрі до цієї сволоти. Пожиттєве, або при спробі втечі. Вони скеровували загарбників до тих хто відмовлявся голосувати і знали, що їм буде. І я думаю, що вони цим дуже не переймалися.
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12.12.2022 17:09
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угрожали? по 15 на рыло строгого режима. да с конфискацией
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12.12.2022 16:57 Ответить
Дуже ви добрі до цієї сволоти. Пожиттєве, або при спробі втечі. Вони скеровували загарбників до тих хто відмовлявся голосувати і знали, що їм буде. І я думаю, що вони цим дуже не переймалися.
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12.12.2022 17:09 Ответить
при попытке к бегству это правильно. И совсем я не добрый. Просто исхожу из наших реалий. Это когда корректировщикам огня судьи дают 10. А сепарам и того пятерочку
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12.12.2022 17:50 Ответить
На палю!
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12.12.2022 17:00 Ответить
******, зачем вы их показываете, вывезти в посадку и живьём закопать, нахер их кормить мразей лет 15,убейте крыс, делов то
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12.12.2022 17:09 Ответить
я пернул
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12.12.2022 17:13 Ответить
Без кайданок... з пакетиками... По-дамашнєму так. Мабуть,в пансіонат вирушають,на оздоровлення. Нє,ну а чо. Це ж майбутній електорат.
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12.12.2022 17:13 Ответить


i, як завжди, за сраний рюзьге мiр люмпени.
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12.12.2022 17:14 Ответить
не морды мылить, а рубить конечности
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12.12.2022 17:40 Ответить
блд...які всі жорстокі! Закопать, вбить, 15 років...я думаю їх просто треба відпустить...вперед на мінне поле...хоч якась користь буде
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12.12.2022 18:30 Ответить
в драних штанях і стоптаних калошах.рюський мірь.
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12.12.2022 21:23 Ответить
 
 