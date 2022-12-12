Разоблачены три предателя, угрожавшие расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме в Херсонской области, - СБУ

Служба безопасности разоблачила еще трех вражеских приспешников в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленниками оказались бывшие представители избирательных комиссий, созданных захватчиками во время временной оккупации части региона.

"Занимая "должности", они следовали указаниям Москвы относительно подготовки и проведения незаконного референдума по "присоединению" к РФ захваченных районов юга Украины. Для этого была развернута широкая агитационная кампания в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района", - говорится в сообщении.

Злоумышленники лично призывали людей прийти на "участки" и "проголосовать" в пользу страны-агрессора.

В случае обеспечения "явки", враг обещал своим приспешникам "вознаграждение" в размере 50 тыс. российских рублей каждому.

Кроме того, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную "отметку в бюллетенях".

По данным СБУ, в случае отказа злоумышленники сразу "обращались" к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом.

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Таким образом, захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления на территории региона.

По данным следствия, коллаборантами являются трое местных жителей, один из которых недавно приехал из временно оккупированного Луганска.

В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины.

После освобождения района злоумышленники пытались "затеряться" по разным населенным пунктам. Однако сотрудники СБУ установили их местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.