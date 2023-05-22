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В оккупированном Мелитополе захватчики заставляют местных жителей обменивать гривню на рубли, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

федоров

В Мелитополе "банк" захватчиков меняет гривни на рубли, но выдает устаревшие и фальшивые купюры. Таким же деньгами оккупанты выдают зарплату своим военным и "материальную помощь" местным жителям.

Об этом во время брифинга сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне призывают жителей полностью отказаться от гривни – говорят, что с 1 января она не будет ходить. Поэтому примерно месяц назад начали обменный процесс. Абсурдная ситуация – в российских банках можно сдать гривню. Что касается купюр старых образцов – то не только это правда: месяц назад мы говорили, что в своих банках они начали выдавать фальшивые рубли", – рассказал Федоров.

Читайте: В оккупированный Мелитополь захватчики запрещают поставлять лекарства и завозят учителей из России, - Федоров
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Лубов до срубля? А самі ******* долар і евро - ідіоти!
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12.12.2022 17:14 Ответить
"Застпрі і фальшиві срублі?" А хахлам і таксайдьот!
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12.12.2022 17:17 Ответить
какие устаревшие купюры 1996 года ?
все остальные вроде в ходу и 97 и последующих.
ну я разные видел, когда в Марик приезжал.
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12.12.2022 17:41 Ответить
Любишь своего фюрера, русский?
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12.12.2022 18:25 Ответить
это население не устраивают старые бумажки, а так все нормально. может митинг нужно устроить несогласных.
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12.12.2022 18:18 Ответить
 
 