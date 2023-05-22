В оккупированном Мелитополе захватчики заставляют местных жителей обменивать гривню на рубли, - Федоров
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В Мелитополе "банк" захватчиков меняет гривни на рубли, но выдает устаревшие и фальшивые купюры. Таким же деньгами оккупанты выдают зарплату своим военным и "материальную помощь" местным жителям.
Об этом во время брифинга сообщил городской голова Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне призывают жителей полностью отказаться от гривни – говорят, что с 1 января она не будет ходить. Поэтому примерно месяц назад начали обменный процесс. Абсурдная ситуация – в российских банках можно сдать гривню. Что касается купюр старых образцов – то не только это правда: месяц назад мы говорили, что в своих банках они начали выдавать фальшивые рубли", – рассказал Федоров.
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все остальные вроде в ходу и 97 и последующих.
ну я разные видел, когда в Марик приезжал.