Реформа градостроения: мэры городов говорят о вреде законопроекта №5655, "слуги народа" предлагают переговоры

Мэры украинских городов просят народных депутатов не голосовать завтра за законопроект 5655, а доработать документ с участием общественности и местных властей.

Такую позицию от имени руководителей территориальных общин высказал мэр Чорткова Владимир Шматько. Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за изменение системы градостроительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в Верховной Раде Украины будет рассматриваться законопроект 5655 об изменении системы градостроительства в целом. Как мэр Чорткова обращаюсь к депутатам ВРУ не голосовать завтра и отправить на доработку. Вместе с Всеукраинской Ассоциацией объединенных территориальных громад и Ассоциацией городов Украины доработать и проголосовать с сохранением и усилением полномочий местного самоуправления. Не останавливайте децентрализацию в градостроительстве", - заявил Шматько.

Мэр Чорткова подчеркнул, что реформа в сфере строительства нужна. Ее задача – ликвидировать коррупцию в отрасли, минимизировать контакты с чиновниками и ввести больше электронных услуг. Вместе с тем, предложенная редакция законопроекта №5655, по его словам, содержит целый ряд сомнительных положений. В частности, предполагается монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются, а создаются частные органы контроля, которым передают все полномочия без всякой ответственности. Монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий, и в то же время создаются условия для самовольного строительства, без оформления права собственности на земельные участки.

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Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект 5655.

"Нельзя делать реформы путем давления и ломая через колено стейкхолдеров. Ошибочно жить в парадигме "все мэры коррупционеры". Также ошибочно жить в парадигме, что все, кто занимается вопросами градостроительства в парламенте, являются "строительной мафией". Главная проблема данного законопроекта в отсутствии диалога между сторонами, в отсутствии желания слышать другую сторону. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на взаимный хейт, давление и медийные кампании, стоит сесть и прозрачным способом найти решение. Пока качественного диалога между центральной и местной властью вокруг этого проекта нет", - заявил Безгин.