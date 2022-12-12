Реформа градостроения: мэры городов говорят о вреде законопроекта №5655, "слуги народа" предлагают переговоры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэры украинских городов просят народных депутатов не голосовать завтра за законопроект 5655, а доработать документ с участием общественности и местных властей.
Такую позицию от имени руководителей территориальных общин высказал мэр Чорткова Владимир Шматько. Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за изменение системы градостроительства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе в Верховной Раде Украины будет рассматриваться законопроект 5655 об изменении системы градостроительства в целом. Как мэр Чорткова обращаюсь к депутатам ВРУ не голосовать завтра и отправить на доработку. Вместе с Всеукраинской Ассоциацией объединенных территориальных громад и Ассоциацией городов Украины доработать и проголосовать с сохранением и усилением полномочий местного самоуправления. Не останавливайте децентрализацию в градостроительстве", - заявил Шматько.
Мэр Чорткова подчеркнул, что реформа в сфере строительства нужна. Ее задача – ликвидировать коррупцию в отрасли, минимизировать контакты с чиновниками и ввести больше электронных услуг. Вместе с тем, предложенная редакция законопроекта №5655, по его словам, содержит целый ряд сомнительных положений. В частности, предполагается монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются, а создаются частные органы контроля, которым передают все полномочия без всякой ответственности. Монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий, и в то же время создаются условия для самовольного строительства, без оформления права собственности на земельные участки.
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект 5655.
"Нельзя делать реформы путем давления и ломая через колено стейкхолдеров. Ошибочно жить в парадигме "все мэры коррупционеры". Также ошибочно жить в парадигме, что все, кто занимается вопросами градостроительства в парламенте, являются "строительной мафией". Главная проблема данного законопроекта в отсутствии диалога между сторонами, в отсутствии желания слышать другую сторону. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на взаимный хейт, давление и медийные кампании, стоит сесть и прозрачным способом найти решение. Пока качественного диалога между центральной и местной властью вокруг этого проекта нет", - заявил Безгин.
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Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.
Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.
А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!
Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
Зараз неначасі ? 😆
Ну ну.
Ось і подивимся, яка ширка(СН+ОПЗЖ) буде голосувати за цей страшний законопроект, який розв*язує руки злобудовникам.
Ненавижу зелебобиков.
Нам здесь ещё предстоить отстроить гражданское общество. Зайчатки оного уже видны, уши торчат из майданов и отовсюду. Главное шобы кто-то раньше не успел захватить власть, иначе опять будет кровопролитие на майданах...
Так ось питання, а що змінюється для нас пересічних мешканців міст!? А відповідь проста- зовсім нічого! Ще один переподіл потоків. І ті хто отримує вигоду зараз виступає проти тих хто буде її отримувати потім.
Треба ломати всю систему, а не її фрагменти.
Електроні засоби - прийняли Дію і що, окрім допомоги кацапським спецслужбам по
разміщення там інформації толку ніякого.
Боротьба Зе влади з мерами яких обирали громадяни України це вже війна зеленського з
народом України.
Погано усі ми дбаємо про примноження панського добра!
Ги...
Бидло. Гопота. 90-ті.
Зробили разом!!!