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Новости Политика Украины
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Реформа градостроения: мэры городов говорят о вреде законопроекта №5655, "слуги народа" предлагают переговоры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

строительство

Мэры украинских городов просят народных депутатов не голосовать завтра за законопроект 5655, а доработать документ с участием общественности и местных властей.

Такую позицию от имени руководителей территориальных общин высказал мэр Чорткова Владимир Шматько. Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за изменение системы градостроительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе в Верховной Раде Украины будет рассматриваться законопроект 5655 об изменении системы градостроительства в целом. Как мэр Чорткова обращаюсь к депутатам ВРУ не голосовать завтра и отправить на доработку. Вместе с Всеукраинской Ассоциацией объединенных территориальных громад и Ассоциацией городов Украины доработать и проголосовать с сохранением и усилением полномочий местного самоуправления. Не останавливайте децентрализацию в градостроительстве", - заявил Шматько.

Мэр Чорткова подчеркнул, что реформа в сфере строительства нужна. Ее задача – ликвидировать коррупцию в отрасли, минимизировать контакты с чиновниками и ввести больше электронных услуг. Вместе с тем, предложенная редакция законопроекта №5655, по его словам, содержит целый ряд сомнительных положений. В частности, предполагается монопольный допуск исключительно "своих" строителей на рынок. Контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются, а создаются частные органы контроля, которым передают все полномочия без всякой ответственности. Монопольный центральный орган сможет останавливать любое строительство без последствий, и в то же время создаются условия для самовольного строительства, без оформления права собственности на земельные участки.

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Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин также призвал коллег сесть за стол переговоров, прежде чем голосовать за законопроект 5655.

"Нельзя делать реформы путем давления и ломая через колено стейкхолдеров. Ошибочно жить в парадигме "все мэры коррупционеры". Также ошибочно жить в парадигме, что все, кто занимается вопросами градостроительства в парламенте, являются "строительной мафией". Главная проблема данного законопроекта в отсутствии диалога между сторонами, в отсутствии желания слышать другую сторону. Вместо того, чтобы тратить ресурсы на взаимный хейт, давление и медийные кампании, стоит сесть и прозрачным способом найти решение. Пока качественного диалога между центральной и местной властью вокруг этого проекта нет", - заявил Безгин.
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Топ комментарии
+22
Борислав Береза:

Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.

Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.

А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!

Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
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12.12.2022 18:40
+18
"не зупинять децентрализацию"? Так слюги урода именно для того и шли в парламент, шобы откатывать все реформы порошенко, которых, как хорошо известно, не было вовсе.

Ненавижу зелебобиков.
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12.12.2022 18:48
+12
Переговори зі "Слугами"-як переговори з терористами чи окупантами!
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12.12.2022 18:48
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Не заважайте великокрадуну.
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12.12.2022 18:37 Ответить
Борислав Береза:

Извините, но иначе, как ********* это не назвать. Завтра в ВР пройдёт голосование за законопроект 5655. Это один из самых коррупциогенных проектов и протаскивает его Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Забавно, что по этому поводу молчит комитет по антикоррупционной политике и её глава Анастасия Радина (фр."Слуга народа"). Но это вторично. А главное вот что. Закон настолько токсичный и лоббистский, что собрать под него голоса тяжело. Почему? Потому что этот законопроект предлагает собственникам строительных компаний сами себя контролировать, пользуются возможностями досудебного решения всех споров между собой с помощью выбранной среди себя же Градостроительной палаты, а отсутствие четко определенных норм в законопроекте увеличивает возможную коррупцию, сводит на нет идею диджитализации разрешительной системы в градостроительстве, а гражданскому обществу законопроектом отведена роль зрителя. В общем, все в интересах застройщиков. Поэтому голосов под это сложно собрать.

Но в ВР сейчас есть люди, которые готовы из кожи лезть и голосовать за любое бл@дство, лишь бы их не трогали и не лишили мандатов. Это бывшие члены ОПЗЖ. И Шуляк хочет ими воспользоваться. Ранее она говорила про ОПЗЖ «Вони працюють дуже конструктивно, підтримують всі ініціативи». А теперь дала интервью, в котором сказала, что у ОПЗЖ нельзя забирать мандаты. И сослалась на закон. Это так мило, нарушать законы постоянно, но когда выгодно, то вспоминать о них и забывать о том, что законы можно менять. А ещё это очень похоже на гарантирование неприкоснрвенности для депутатов ОПЗЖ перед завтрашним голосованием. Мол, если ОПЗЖшники дадут голоса, то их не тронут. С точки зрения технологии - это правильный ход, а с точки зрения того, что происходит под Бахмутом - это мерзость и бл@дство.

А если вспомнить, что законопроект Шуляк тянет и в интересах депутата от ОПЗЖ Исаенко, он крупный застройщик, то пазл складывается. Кстати, когда-то Исаенко "намутил" себе УБД, мол был в зоне АТО, но после плотного общения с нами в ВР отказался от статуса. Это для вашего понимания моральности и этичности Исаенко. И для понимания кто сегодня сидит в ВР. И уже завтра Шуляк с осколками ОПЗЖ будут совместно голосовать за законопроект, который полезен лишь сотне человек в Украине. Исаенко среди них. Представляете эту красоту и шулерство? Одни завтра будут кровь на фронте проливать и биться с рашистами, а другие прекрасно будут сотрудничать с депутатами ОПЗЖ, которые работали на Кремль и так же виновны в начале войны, как и Путин. Вспомните их риторику, их поездки в Москву, их заигрывания с Путиным и рассказы о том, что не все так однозначно. Вспомнили? Шуляк похоже не помнит. Или старается не вспоминать. Ведь ей нужны голоса за законопроект 5655 в интересах застройщиков. А на все остальное, Главе партии "Слуга народа" плевать!

Война будет не вечной. И когда она закончится, то мы вспомним всё тем, кто использовал войну, как прикрытие для своих схем, для своего обогащения и протягивания шкурных законопроект. И всех, кто голосовал за подобные шкурняки, во время войны, спросим. И никому не удастся "тихонечко уйти в лес". И надо будет запомнить каждую мразь, которая будет голосовать совместно с ОПЗЖ за 5655. Запомнить всех, кто завтра будет голосовать за это лоббистское позорище, в то время когда ЗСУ будет продолжать защищать Украину!
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12.12.2022 18:40 Ответить
Потім спитаєм ?
Зараз неначасі ? 😆
Ну ну.
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12.12.2022 19:22 Ответить
Там вже перелік такий, що питалка потрібна дуже велика. Але чим більше перелік, тим менш бажання у діючої влади ії облишити. С іншого боку не бачу для них жодних проблем, більше теламарафону, більше фантастичних обіцянок і все ок.
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12.12.2022 19:50 Ответить
********** цей закон Шуляк, яка раптово вступилася за опезежопників.
Ось і подивимся, яка ширка(СН+ОПЗЖ) буде голосувати за цей страшний законопроект, який розв*язує руки злобудовникам.
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12.12.2022 18:41 Ответить
Слуги урода, ну-ну.
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12.12.2022 18:47 Ответить
"не зупинять децентрализацию"? Так слюги урода именно для того и шли в парламент, шобы откатывать все реформы порошенко, которых, как хорошо известно, не было вовсе.

Ненавижу зелебобиков.
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12.12.2022 18:48 Ответить
Переговори зі "Слугами"-як переговори з терористами чи окупантами!
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12.12.2022 18:48 Ответить
только "Пиночет" спасет єту страну...
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12.12.2022 18:50 Ответить
у нас у власти сейчас как раз такой пиночет, только маленький и левацкий. Ни одна диктатура до добра ещё не доводила. Не надо нам вместо демократии "сильную руку", мы не кацапы.
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12.12.2022 18:57 Ответить
не ровняй *уй с пальцем, дело не только в сильной руке...а демократию мы уже увидели в 2019...теперь отрыгиваем ее последствия
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12.12.2022 19:04 Ответить
никто ничего не путает. Не нравится демократия - а ну-ка, давай-ка, ******* на рашу.
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12.12.2022 19:08 Ответить
фу, как не красиво...и єто сторонник демократии?
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12.12.2022 19:18 Ответить
=) ярый сторонник демократии. При демократии всяким реднекам, зелюкам и сталинистам просто некомфортно жить, гражданское общество их ставит на место =)

Нам здесь ещё предстоить отстроить гражданское общество. Зайчатки оного уже видны, уши торчат из майданов и отовсюду. Главное шобы кто-то раньше не успел захватить власть, иначе опять будет кровопролитие на майданах...
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12.12.2022 19:24 Ответить
Законодавство в галузі містобудування було і раніше повним лайном, зараз є повне лайно і буде згідно цих законів повним лайном!
Так ось питання, а що змінюється для нас пересічних мешканців міст!? А відповідь проста- зовсім нічого! Ще один переподіл потоків. І ті хто отримує вигоду зараз виступає проти тих хто буде її отримувати потім.
Треба ломати всю систему, а не її фрагменти.
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12.12.2022 18:52 Ответить
Местных отпихивают от корыта. Как же им теперь жить, как теперь фирмы их жён, детей и прочих родичей, перепрофилированные из салонов красоты в строительные компании будут выживать?
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12.12.2022 19:06 Ответить
Слуги свое рыло во все корыта суют, эта партия гопников,каждый день пропихивают законы,что бы все под себя подмять. Слуги народа не искоренили корупцию они ее возглавили,тюрьма за ними плачет
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12.12.2022 19:56 Ответить
Переговори про суми відкатів?
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12.12.2022 19:07 Ответить
это потому что ты дебил
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12.12.2022 19:18 Ответить
ХОЧЕТЕ ЩОБ Зе МАСТЕРА КОРУПЦІЇ БОРОЛИСЯ З КОРУПЦІЄЙ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ ? 😆
Електроні засоби - прийняли Дію і що, окрім допомоги кацапським спецслужбам по
разміщення там інформації толку ніякого.
Боротьба Зе влади з мерами яких обирали громадяни України це вже війна зеленського з
народом України.
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12.12.2022 19:17 Ответить
(з осудом):
Погано усі ми дбаємо про примноження панського добра!
Ги...
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12.12.2022 20:16 Ответить
"Слуги урода" забивають "стрелку" мерам міст.
Бидло. Гопота. 90-ті.
Зробили разом!!!
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12.12.2022 20:32 Ответить
 
 