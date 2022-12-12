Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну.
Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны предоставить гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.
"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.
Пожалуйста, подождите...
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
нелюдигромадяни"? Будете волати, що то українська ракета?
Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
Вони будуть репарації платити.
Порахуємо:
- Україні за загиблих, за зруйноване, за вкрадене, за незароблено.
- Всьому світу за зброю, надану Україні, за зруйнований порядок, за рост цін, за проблеми економіки..
вони вже зібралися кудись йти, когось вбивати, закрийте свої роти, відносно Дуди,
ця людина зробила для України більше ніж ваша шмаркля....
Ідіть змініть хлопців на нулі, дивані вояки....
Я не скажу про усіх - але з боку Путіна - Кадировці ... , а з нашого -4 чеченські батальони !!!!