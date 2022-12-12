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Дуда о гарантиях Путину: "Мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что России гарантируют, что никто не будет убивать простых граждан и нападать на эту страну.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Дуду попросили прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину должны предоставить гарантии безопасности, когда он вернется за стол переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сама решит, когда придет время для переговоров, - посол Германии Фельдгузен

"Что мы можем гарантировать России, так это то, что ни у кого нет намерения нападать на Россию, убивать простых российских граждан. Мы можем гарантировать это президенту Путину – мы не собираемся делать с Россией то, что он делает со своими соседями. И я гарантирую это России", – ответил президент Польши.
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Топ комментарии
+11
ви може і не збираєтесь...а ми залюбки....
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12.12.2022 18:49
+8
а зря
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12.12.2022 18:47
+4
Вбивати челябінських і саратовських алкоголіків чи московських чокающіх кацапів радість ще та.
Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
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12.12.2022 19:12
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а зря
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12.12.2022 18:47 Ответить
Да, а почему бы и нет? Вон Германия в 45-м на своей шкуре полностью прочувствавала что она была не права..
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12.12.2022 19:32 Ответить
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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12.12.2022 21:51 Ответить
ви може і не збираєтесь...а ми залюбки....
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12.12.2022 18:49 Ответить
Які гарантії? Тіпа, НАТО, забирайся на кордони 1991 року? І щоб Україну не приймали до НАТО? Якщо такі, то ідіть, шановні еуропейці, до дупи.
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12.12.2022 18:51 Ответить
не ну чо, по-хорошему надо было бы пальнуть залп-другой по их заводам, электростанциям, инфраструктуре, сказать шо это не мы а хз кто, инопланетяне какие-то, и тогда потребовать от путлера гарантий безопасности для ЕС. Вот тогда бы они в своей парашке по-другому бы запели.
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12.12.2022 18:51 Ответить
А якщо по Варшаві вмажуть "прості російські нелюди громадяни"? Будете волати, що то українська ракета?
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12.12.2022 18:52 Ответить
***** безумне..... единий спосіб вести з ним діалог, казати одне робити інше....... откровєнія тут безсилі.......
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12.12.2022 18:54 Ответить
Даремно
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12.12.2022 19:00 Ответить
Дуда напевно мав на увазі себе і своїх близьких.Бо ми трошки інакше думаємо...
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12.12.2022 19:11 Ответить
Вбивати челябінських і саратовських алкоголіків чи московських чокающіх кацапів радість ще та.
Краще покарання для них це залишити їх живими і не випускати з їх кацапського гетто канцтабора.
Хай як справжні андрофаги жеруть один одного по бухій лавочці.
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12.12.2022 19:12 Ответить
а треба зробити, зрівняти цю клоаку з землею було б всім народам добре
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12.12.2022 19:12 Ответить
А зря НЕ ЗБИРАЄТЕСЬ! на раССее так было всегда: после опиз@юливания собирается силами и все начинается по новому. НЕДОПРОЖЕКТ раССеея - надо окончательно ЗАКРЫТЬ!!! Иного выхода нет! Неужели за 300 лет этого так и не поняли, что сатанистской, людоедской сРане березовых обезьян и андрофагов нет места на планете Земля. раССея - ДОЛЖНА вернуться в свои исторические границы, в пределах Золотого Кольца. ... и то спорно. В пределы МКАД-а.
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12.12.2022 19:25 Ответить
О! Вже пішли "гарантії"!
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12.12.2022 19:27 Ответить
Пан Дуда, а згадайте, що кацапи робили з вашою Польщею?
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12.12.2022 19:29 Ответить
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12.12.2022 19:54 Ответить
Він має рацію. Вбивати їх не треба.

Вони будуть репарації платити.

Порахуємо:

- Україні за загиблих, за зруйноване, за вкрадене, за незароблено.
- Всьому світу за зброю, надану Україні, за зруйнований порядок, за рост цін, за проблеми економіки..
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12.12.2022 20:07 Ответить
А почем?поРашу всю в пустыню превратить слабо?
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12.12.2022 20:17 Ответить
Мы тоже не собирались. Но теперь придется. Россияне - скажите спасибо путлеру за это, и себе заодно.
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12.12.2022 20:22 Ответить
Свинособаки могут поехать на олимпиаду, теперь вот это. Что сегодня день благотворительности.
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12.12.2022 20:31 Ответить
Таке враження, що «нестандартно наділені інтелектом» [дypнi] з московської фабрики тролів не розуміють, що означає слово «іронія» (погуглите). А тепер переклад заяви президента Польщі: "НАТО не є бандитською організацією (як Росія) і не має наміру ні на кого нападати. Це оборонний пакт, створений для захисту від Росії. У разі війни, відповідно до Женевські конвенції, НАТО не вбиватиме мирних жителів. Це очевидні речі (такими були завжди), і такі «гарантії» ми можемо дати». Що стосується реальних гарантій щодо Польщі та її безпеки, то польський уряд закупив 1000 танків K2 Black Panther (і кілька сотень Abrams), 700 САУ K9, 500 пускових установок M142 HIMARS, літаки F-35 і FA50, зенітні системи Patriot і ракети CAMM (Common Anti-Air Modular Missiles) - це реальні гарантії.
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12.12.2022 20:56 Ответить
Я сам в шоці від цих коментів, нам би зараз вистояти, повернути хочаб своє....
вони вже зібралися кудись йти, когось вбивати, закрийте свої роти, відносно Дуди,
ця людина зробила для України більше ніж ваша шмаркля....
Ідіть змініть хлопців на нулі, дивані вояки....
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12.12.2022 21:19 Ответить
після демілітаризації росії
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12.12.2022 20:58 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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12.12.2022 21:55 Ответить
Ні ,.. , ми будемо прямо підтримувати здобуття своєї незалежності і інших народів - які і воюють разом з нами !
Я не скажу про усіх - але з боку Путіна - Кадировці ... , а з нашого -4 чеченські батальони !!!!
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12.12.2022 22:30 Ответить
 
 