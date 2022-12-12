Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 11 декабря, дал интервью французскому телеканалу LCI-TF1, в котором рассказал, какое оружие Украина хотела бы получить от Франции.
По его словам, первоочередная потребность Украины – системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
"Это оружие, которое защитит наше небо, закроет и спасет нашу инфраструктуру, жизнь наших гражданских. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, это система Crotale, которую мы получили от Франции. У Франции просим и ожидаем помощи в виде системы [SAMP-T] Mamba, которая также поможет бороться с иранскими дронами", – сказал премьер.
Следующие приоритеты Украины, по словам Шмыгаля, – это любые гаубицы натовского калибра 155 мм и артиллерийские снаряды любых калибров.
"Мы просим и танки тоже. Мы просим и ожидаем танков натовского стандарта – это не только Leopard 2, это и американские танки Abrams. Если Франция сможет нам помочь – мы будем благодарны", – сказал Шмыгаль.
На вопрос ведущего, имеет ли он в виду танки Leclerc, премьер ответил: "Безусловно".
Украина просит систему ПВО SAMP-T с октября, но поставки зависят от трех стран. SAMP-T был проектом компаний из Германии, Италии, Франции. Стоит на вооружении двух последних и в экспортной версии в Сингапуре.
Эти системы можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они способны поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и 100+ км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).
Пожалуйста, подождите...
українськими захисниками. #Україна #СлаваУкраїні
https://twitter.com/i/status/1602010090495672324
танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
С тих пір Франція у Європі дуже часто проводить проросійську політику, як свого роду вдячність за це.
(Це не рахуючі французських ультраправих , на чолі донедавна з Ле Пен , які тупо брали гроші Пу та озвучували проросійські тези).
Думаю, тому Макрон, як і всі його попередники, особливо с московією не свариться.
Нажаль.
1. Франция часто бывала союзницей России из-за географического расположения. Потому как очень удобно с двух сторон охватывать
ЕвропуГерманию.
2. Францию в победители протащил Черчиль, а Сталин был против. Но не очень то и настаивал. Потому, что в качестве оплаты получил дополнительные 2 голоса в ООН - Украину и Белорусию.
В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.
Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
также невозможно
как и с ху&лом.
а получит от Макрона глубокую озабоченность по гарантиям безопасности для Путина….
К тому же большой ассортимент б/т техники несёт за собой
необходимость иметь слишком разветлённую сеть доставки
запчастей. При малом ассортименте можно разукомплектовывать
подбитую технику на запчасти. Хотеть можно , а вот как воевать,
это вопрос. А в самой Франции находится не более 240шт.
Основные покупатели ОАЭ и Иордания.Вещь очень дорогая.
Где воевал Шмигаль?