РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16561 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
6 847 25
война (46523) оружие (9372) танк (1904) Франция (3073) Шмыгаль Денис (2316)

Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

танк,leclerc

Премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 11 декабря, дал интервью французскому телеканалу LCI-TF1, в котором рассказал, какое оружие Украина хотела бы получить от Франции.

По его словам, первоочередная потребность Украины – системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

"Это оружие, которое защитит наше небо, закроет и спасет нашу инфраструктуру, жизнь наших гражданских. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, это система Crotale, которую мы получили от Франции. У Франции просим и ожидаем помощи в виде системы [SAMP-T] Mamba, которая также поможет бороться с иранскими дронами", – сказал премьер.

Смотрите: Франция передаст Украине очередную партию оборудования, необходимого для восстановления энергосистемы, - Шмыгаль

Следующие приоритеты Украины, по словам Шмыгаля, – это любые гаубицы натовского калибра 155 мм и артиллерийские снаряды любых калибров.

"Мы просим и танки тоже. Мы просим и ожидаем танков натовского стандарта – это не только Leopard 2, это и американские танки Abrams. Если Франция сможет нам помочь – мы будем благодарны", – сказал Шмыгаль.

На вопрос ведущего, имеет ли он в виду танки Leclerc, премьер ответил: "Безусловно".

Украина просит систему ПВО SAMP-T с октября, но поставки зависят от трех стран. SAMP-T был проектом компаний из Германии, Италии, Франции. Стоит на вооружении двух последних и в экспортной версии в Сингапуре.

Эти системы можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они способны поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и 100+ км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Шмигаль хоч газети читає ?

танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
показать весь комментарий
12.12.2022 20:18
+6
https://t.me/Ukraine_365News/42464

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:24
+3
..заодно и испытают в реальных боевых условиях с противостоянием "2 армии" снизу...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кидання подарунків у комин російським окупантам
українськими захисниками. #Україна #СлаваУкраїні

https://twitter.com/i/status/1602010090495672324
показать весь комментарий
12.12.2022 20:12 Ответить
Шмигаль хоч газети читає ?

танк Леклерк: количество выпущенных, шт. 876 единиц
це і для Франції мало
показать весь комментарий
12.12.2022 20:18 Ответить
Им и 700 хватит.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:31 Ответить
им и 1 хватит, как показывает опыт 2 мировой. Храбро выехать с белым флагом навстречу врагу.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:25 Ответить
К тому же Леклерk - чуть ли не самый дорогой в НАТО танк, после Южнокорейской Черной Пантеры К2. К тому же в условиях полномасштабной войны никогда не применялся, единственное применение в БД - гражданская война в Йемене Саудитами. А песочница - это вам не Украина.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:32 Ответить
..заодно и испытают в реальных боевых условиях с противостоянием "2 армии" снизу...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:56 Ответить
Боитесь, что как и всё западное оружие оно окажется одноразовым говном, годным, гонять дикарей по пустыне ? Не волнуйтесь, не оружие воюет, а солдаты, украинцы смогут воевать на любой технике.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:31 Ответить
Если для тебя западное оружие - одноразовое, не поискать ли тебе где-то в другом месте? Тебе лично, бо ты единственный с подобной претензией.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:37 Ответить
Есть претензии к украинским Пионам, Гвоздикам, Акациям ? Мы их возим на ремонт как немцев ? У нас артиллеристы волшебники или западное оружие создавалось для борьбы с партизанами, а не для реальной войны ?
показать весь комментарий
14.12.2022 03:50 Ответить
Як каже Піонтковський, Сталін Францію записав до переможців нацистської Німеччини у 1945. Німці, що підписували капітуляцію, здивовано сказали - "Що, і ви нас перемогли?".
С тих пір Франція у Європі дуже часто проводить проросійську політику, як свого роду вдячність за це.
(Це не рахуючі французських ультраправих , на чолі донедавна з Ле Пен , які тупо брали гроші Пу та озвучували проросійські тези).
Думаю, тому Макрон, як і всі його попередники, особливо с московією не свариться.
Нажаль.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:22 Ответить
Ерунда.
1. Франция часто бывала союзницей России из-за географического расположения. Потому как очень удобно с двух сторон охватывать Европу Германию.
2. Францию в победители протащил Черчиль, а Сталин был против. Но не очень то и настаивал. Потому, что в качестве оплаты получил дополнительные 2 голоса в ООН - Украину и Белорусию.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:29 Ответить
Там было не совсем так. В кабинет где собрались командуюшие победителей, для подписания капитуляции, вошел фельдмаршал Кейтель. Увидев французского генерала, и сказал показывая на него рукой "Что, и эти тоже нас победили?"
показать весь комментарий
12.12.2022 23:27 Ответить
https://t.me/Ukraine_365News/42464

В Сети появилось новое видео, на котором видно, как жители Сирии разных возрастов забрасывают камнями военную технику с Z-символами и флагами России.

Машины оккупантов при этом при этом наращивали скорость, чтобы как можно быстрее прорваться сквозь группы сирийцев.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:24 Ответить
За Леклерк...смешно сказал, тогда Звезду Смерти тоже можно просить.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:28 Ответить
А домовлятися не пробували? Ну Кулебі поїхати до Франції, скажімо. Чи зараз турне по Африці важливіше?
показать весь комментарий
12.12.2022 20:30 Ответить
Домотаться с Макроном и ********
также невозможно
как и с ху&лом.
показать весь комментарий
12.12.2022 20:41 Ответить
Он барабанный ? Но лучше колесный *** 105 это имба
показать весь комментарий
12.12.2022 20:38 Ответить
Украина хотела бы получить от Франции оружие,

а получит от Макрона глубокую озабоченность по гарантиям безопасности для Путина….
показать весь комментарий
12.12.2022 20:39 Ответить
а ещё дениска мечтает о длинных волосах и возможности трахнуть илона прямо на орбите...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:53 Ответить
ртом.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:28 Ответить
илон достаточно странный индивидуум...пара сама решит.
показать весь комментарий
12.12.2022 23:59 Ответить
надеюсь, Илон не станет выкладывать видео в твиттер
показать весь комментарий
13.12.2022 00:50 Ответить
по моему хтось дениске з вованом пообицяв,шо рассчитываться мы будем щебенем от рагулятников...
показать весь комментарий
12.12.2022 20:58 Ответить
Когда уже запретят всем этим колхозникам говорить? Спросите Генерала, он тихо скажет что надо и сколько и главное зачем.
показать весь комментарий
12.12.2022 21:37 Ответить
А кто и где может обслуживать в Украине танки "Леклерк".
К тому же большой ассортимент б/т техники несёт за собой
необходимость иметь слишком разветлённую сеть доставки
запчастей. При малом ассортименте можно разукомплектовывать
подбитую технику на запчасти. Хотеть можно , а вот как воевать,
это вопрос. А в самой Франции находится не более 240шт.
Основные покупатели ОАЭ и Иордания.Вещь очень дорогая.
Где воевал Шмигаль?
показать весь комментарий
12.12.2022 21:52 Ответить
 
 