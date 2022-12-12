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Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, предложил им реализовать три шага, которые, по его мнению, ускорят наступление мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Россия продолжает агрессию – а значит, поддержка Украины должна быть продолжена. Мы должны сделать долгожданные шаги для ускорения наступления мира. Их три", - отметил Зеленский.

Первый шаг – "новая сила". "Украине нужны современные танки, постоянная артиллерийская поддержка пушками и снарядами. Нам нужно больше ракетной артиллерии и больше ракет большой дальности. Чем эффективнее мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", - подчеркнул президент.

Второй шаг – "новая устойчивость". "Мы должны сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность на следующий год. Если мы не проигрываем в этих аспектах, мы победим во всем остальном", - считает Зеленский.

Третий шаг – "новая дипломатия". "Украина всегда вела переговорный процесс и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. Сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всего нашего народа и всех наших территорий", - отметил президент.

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Топ комментарии
+33
Перемоги, Вова, перемоги, а не миру!
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12.12.2022 20:49
+27
Чому ж ти не фінансував виробництво ракет, а займався великокрадівництвом?
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12.12.2022 20:59
+25
і не агресія, а війна.
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12.12.2022 20:58
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12.12.2022 20:48 Ответить
про нову незламність забув
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12.12.2022 20:49 Ответить
Перемоги, Вова, перемоги, а не миру!
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12.12.2022 20:49 Ответить
і не агресія, а війна.
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12.12.2022 20:58 Ответить
і для України це Вітчизняна Війна!
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12.12.2022 21:08 Ответить
гнида, опять вылезла через ютуб...
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12.12.2022 20:58 Ответить
Чому ж ти не фінансував виробництво ракет, а займався великокрадівництвом?
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12.12.2022 20:59 Ответить
5 копійок,-знову брехня?Всі ракети "закатані" в асфальт для доріг,щоб кацапські танки могли бистріше їхати.При чому тут велике "крадівництво?
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12.12.2022 21:28 Ответить
Великокрадун катав асфальт паралельно з крадівництвом. Одне одному не заважає.
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12.12.2022 21:35 Ответить
мир це перемога.
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12.12.2022 21:00 Ответить
« Мир» це не Перемога.

« Мир» это следствие, а не причина.
» Причина» это Победа.
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13.12.2022 02:51 Ответить
Шістка з коломойсько-дермаковської колоди буде щось пропунувати серьозним дядькам?
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12.12.2022 21:00 Ответить
Мир, в результате победы.
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12.12.2022 21:35 Ответить
Третій крок - "нова дипломатія". Джерело: https://censor.net/ua/n3386589
Це про що він ?
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12.12.2022 21:00 Ответить
Дійсно, знов щось не те...
Дипломатія має обговорювати лише терміни і об'єми репарацій і бути лише після деокупації в кордонах 1991 та повернення всіх наших депортованих українців та вкрадених діточок
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12.12.2022 21:16 Ответить
Миру в Україні ? Так це нас утихомирюють і Путлер і Захід ?
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12.12.2022 21:02 Ответить
В Ізюмському районі харківської області поліція взялась за двох колаборантів що добровільно прийшли до окупаційної влади співпрацювати. Були у рашистів поліцаями.
Яка ж несподіванка, коли цими зрадниками оказалися партійці Слуг Народу,
які здавали АТОвців на смерть ‼️‼️😡
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12.12.2022 21:04 Ответить
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12.12.2022 21:16 Ответить
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12.12.2022 21:17 Ответить
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12.12.2022 21:18 Ответить
Це ще той кнуряка із виводку ригоАнальноі свиноматки, табачника, лавриновича, бакаів, льовочкиних, клюєвих, сівковичів, деркачів, бая, мехеди, литвинів, мартиненків, кузьмуків, єжелів, мертвечуків, та ще доброї сотні антиукраїнських гнид‼️💯⚔️❤️🇺🇦😡😠🤬
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12.12.2022 23:28 Ответить
Третій крок - "нова дипломатія".
Це про що? Про бикуючих з західними партнерами послів та кацапських щурів- перемовників дерьмака-хламідію?
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12.12.2022 21:04 Ответить
нульовий крок - "новий президент". без всякої свори дерьмаків, абрахамій і решти пропарашних прихвостнів.
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12.12.2022 21:09 Ответить
«До перемоги я буду президентом,а потім не знаю. Хочу на море і пива»,-Зеленський.

Ти диви. А не хочеш розказати як пройо&ували?
Чувак,нагадаю: Хоч і Financial Times визнала тебе "людиною року", але застерегла - після війни доведеться відповідати на складні питання!
А питання будуть!
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12.12.2022 21:17 Ответить
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13.12.2022 00:04 Ответить
3 кроки.. перші два - гроші. останній : шлях , як ці гроші не повертати і не звітувати як їх витратили.
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12.12.2022 21:35 Ответить
Цього вечора йде щільне відпрацювання Запорізьким напрямом.

Вибухи чути у районі Пришибу, на околицях Токмака. Між Мелітополем та Костянтинівкою. Відпрацювання ЗСУ відбувається за допомогою високоточної зброї під силу окупантів. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ.

Наступний повномасштабний наступ ЗСУ буде на Запорізькому напрямку, - Forbes.

Саме для цього ЗСУ руйнують логістику окупантів на цьому напрямку, міст у Мелітополі - це лише початок...
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12.12.2022 21:39 Ответить
ЗЕлепухи.
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12.12.2022 21:40 Ответить
Достатньо відслідкувати мільярдні крадіжки гуманітарки, за чим стирчить ніс єрмака, тотальну корупцію влади ригів з ОПи, знищення судової системи, розпилювання мільярдів на дорогах, щоб зрозуміти:
- саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.

(с)
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12.12.2022 21:48 Ответить
Про свої власні кроки забув: 1) позбавитись зрадників; 2) не красти; 3) не брехати.
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12.12.2022 21:52 Ответить
Эй Володя---стой там, слушай сюда. Какие нахер три шага пусть делают? Они три года на три шага растянут! Пусть прыгают прыжками тройным!
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12.12.2022 21:52 Ответить
"Далека дальність"!

І це майстер розмовного жанру говорить!
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12.12.2022 21:56 Ответить
"більше ракет великої дальності" - це оговорочка така?))) Тобто зараз є,але малувато? Ну,тоді вже непогано.
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12.12.2022 22:08 Ответить
Спичрайтер все правильно пишет.
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12.12.2022 22:10 Ответить
а караван собі йде...

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12.12.2022 23:16 Ответить
Миру без кари, гаагського суду, репарацій , та справедливого покарання. Щоб людина яка втратила дім, все майно, та найголовніше всіх родичів... почела що все закінчилось, і россійський біомусор прощений. Коли тіло і душу буде знищувати жалість за вбитих родичів, русняве падло після так назеваємої спецоперації буде кайфувати десь на курорта, і росказувати с посмішкою як воно вбивало укропів. Так хіба це не жорстокий яд, який буде вбивати повільно з середини українців? Зовсім? Хай ваньки попиваючи и покурючи росказують друзям, як легко прогулялись по Україні, я для розваги вбивали українців. Хорроший мир, для тих хто не відчуває як це больно...
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12.12.2022 23:17 Ответить
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13.12.2022 01:12 Ответить
а ніхто не пробував ідіотам "на поржать" кіло гречки давать за не йти на вибори? - впевнений, спрацює...
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13.12.2022 01:15 Ответить
Украинский народ провел два Майдана зашищая сіре достоїнство.

Украинский народ отразил удар рашистоа в первые дни войны сломав блицкриг.

Украинский народ (военные, волонтеры, гражданские в тылу ) есть единственный в мире кто дает достойный ответ в войне с агрессором уже 10 месяцев

Так какой идиот может назвать украинских граждан продавшимся за «кіло гречки»?!!!
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13.12.2022 03:12 Ответить
Украинский народ провел два Майдана защищая свое достоинство.
…..
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13.12.2022 03:16 Ответить
Хочется надеяться что «три крока» Зеленского это «дипломатический пассаж».

» Вежливый политес» в строну некоторых «разволновавшихся» политиков запада.

Главное для Украины сейчас получить нужное оружие и победить.
Залужный знает как это сделать.

»Новая дипломатия» это должна быть безоговорочная Победа Украины и капитуляция рф.

Если же усилия Макрона ( читай Кремля) получат «понимание» и «стамбульские переговоры « арахамии и ко. Будут продолжены, то это грозит Украине большими проблемами
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13.12.2022 03:31 Ответить
 
 