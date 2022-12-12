Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине

Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, предложил им реализовать три шага, которые, по его мнению, ускорят наступление мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.

"Россия продолжает агрессию – а значит, поддержка Украины должна быть продолжена. Мы должны сделать долгожданные шаги для ускорения наступления мира. Их три", - отметил Зеленский.

Первый шаг – "новая сила". "Украине нужны современные танки, постоянная артиллерийская поддержка пушками и снарядами. Нам нужно больше ракетной артиллерии и больше ракет большой дальности. Чем эффективнее мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", - подчеркнул президент.

Второй шаг – "новая устойчивость". "Мы должны сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность на следующий год. Если мы не проигрываем в этих аспектах, мы победим во всем остальном", - считает Зеленский.

Третий шаг – "новая дипломатия". "Украина всегда вела переговорный процесс и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. Сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всего нашего народа и всех наших территорий", - отметил президент.

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