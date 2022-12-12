Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, предложил им реализовать три шага, которые, по его мнению, ускорят наступление мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в фейсбуке.
"Россия продолжает агрессию – а значит, поддержка Украины должна быть продолжена. Мы должны сделать долгожданные шаги для ускорения наступления мира. Их три", - отметил Зеленский.
Первый шаг – "новая сила". "Украине нужны современные танки, постоянная артиллерийская поддержка пушками и снарядами. Нам нужно больше ракетной артиллерии и больше ракет большой дальности. Чем эффективнее мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия", - подчеркнул президент.
Второй шаг – "новая устойчивость". "Мы должны сохранить финансовую, энергетическую и социальную стабильность на следующий год. Если мы не проигрываем в этих аспектах, мы победим во всем остальном", - считает Зеленский.
Третий шаг – "новая дипломатия". "Украина всегда вела переговорный процесс и делала все, чтобы остановить российскую агрессию. Сейчас мы чувствуем возможность использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всего нашего народа и всех наших территорий", - отметил президент.
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« Мир» это следствие, а не причина.
» Причина» это Победа.
Це про що він ?
Дипломатія має обговорювати лише терміни і об'єми репарацій і бути лише після деокупації в кордонах 1991 та повернення всіх наших депортованих українців та вкрадених діточок
Яка ж несподіванка, коли цими зрадниками оказалися партійці Слуг Народу,
які здавали АТОвців на смерть ‼️‼️😡
Це про що? Про бикуючих з західними партнерами послів та кацапських щурів- перемовників дерьмака-хламідію?
Ти диви. А не хочеш розказати як пройо&ували?
Чувак,нагадаю: Хоч і Financial Times визнала тебе "людиною року", але застерегла - після війни доведеться відповідати на складні питання!
А питання будуть!
Вибухи чути у районі Пришибу, на околицях Токмака. Між Мелітополем та Костянтинівкою. Відпрацювання ЗСУ відбувається за допомогою високоточної зброї під силу окупантів. Чекаємо на подробиці від Генштабу ЗСУ.
Наступний повномасштабний наступ ЗСУ буде на Запорізькому напрямку, - Forbes.
Саме для цього ЗСУ руйнують логістику окупантів на цьому напрямку, міст у Мелітополі - це лише початок...
- саме через Зеленського і К ми досі не маємо плану Маршалла для України.
(с)
І це майстер розмовного жанру говорить!
Украинский народ отразил удар рашистоа в первые дни войны сломав блицкриг.
Украинский народ (военные, волонтеры, гражданские в тылу ) есть единственный в мире кто дает достойный ответ в войне с агрессором уже 10 месяцев
Так какой идиот может назвать украинских граждан продавшимся за «кіло гречки»?!!!
…..
» Вежливый политес» в строну некоторых «разволновавшихся» политиков запада.
Главное для Украины сейчас получить нужное оружие и победить.
Залужный знает как это сделать.
»Новая дипломатия» это должна быть безоговорочная Победа Украины и капитуляция рф.
Если же усилия Макрона ( читай Кремля) получат «понимание» и «стамбульские переговоры « арахамии и ко. Будут продолжены, то это грозит Украине большими проблемами